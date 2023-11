Madrid acerca a Asturias la colección de Pérez Simón

El empresario y coleccionista asturmexicano Juan Antonio Pérez Simón sellaba esta semana con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la alianza para que Madrid tenga un nuevo centro de arte de altísimo nivel. Un museo con fondos de propiedad particular, comparable –salvando las distancias– al Museo Thyssen-Bornemizsa que tanto supuso en su día para la capital.

En este caso el centro de arte que se prevé que abra sus puertas en el 2025 –el compromiso es sacarlo adelante a lo largo del presente mandato de los populares– estará dotado con cerca de 200 obras de las más de 4.000 que ha ido atesorando Pérez Simón en su vida de gran coleccionista de arte. Fruto de una pasión por la pintura y la escultura que de bien joven se prendió en el alma de un llanisco de nacimiento y mexicano de adopción –cuando tenía 7 años marchó a América con su familia y allí vivió en la cultura del esfuerzo emigrante– que por algo quiso sellar el acuerdo con Almeida bajo la sombra de las banderas de España y México. Las mismas banderas que pidió que se pusieran, duplicando las cartelas, al lado de las importantes obras pictóricas que tiene depositadas en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Con satisfacción, hace solo unos días Pérez Simón comprobó en Oviedo que ya estaban añadidas.

En esa visita a la pinacoteca regional, que suele repetir casi siempre que se encuentra por Oviedo y tiene un hueco amplio en su agenda –puede pasarse más de tres horas recorriendo las salas del museo asturiano y disfrutando de sus propias obras y de todas las demás que, en su mayoría, bien conoce–, Juan Antonio Pérez Simón transmitió por activa y por pasiva la ilusión que supone para él poder tener en Madrid un centro donde, de forma permanente, los aficionados al arte puedan disfrutar de unas pinturas y esculturas que en su ánimo estuvo que siempre pudieran servir para el goce de cuantas más personas mejor. Como muestra, la cantidad de exposiciones que han propiciado sus fondos, tanto en España, como en Asturias o en América.

Pero en Oviedo transmitió algo más. "Su ilusión y compromiso para que ese museo madrileño acerque más su colección a Asturias", a su región natal, en un sentido literal. "Le vi muy ilusionado desde el punto de vista de trabajar con y por Asturias, y que con la consolidación de su museo madrileño se abra una vía que facilite que se vea su colección con más intensidad en la región", explica Alfonso Palacio, director del Museo de Bellas Artes y quien acompañó a Pérez Simón en la visita, algo que "siempre es un gusto porque es un grandísimo conocer y un enamorado del arte en general. Respira arte por los cuatro costados y nunca quiere dejar de aprender", recalca.

Y si la disposición de Pérez Simón es clara, la de Asturias lo es más. Ahí está el ofrecimiento y el interés del Ayuntamiento de Gijón para que el futuro centro de Tabacalera pueda establecer una alianza estable con el coleccionista asturmexicano, o la disposición absoluta del Museo de Bellas Artes por seguir siendo el beneficiario de sus "siempre generosos depósitos".

El primer paso para la llegada a Madrid de una selección de la excelente recopilación que se constituirá en el Centro Cultural Serrería Belga –el elegido como sede del futuro museo de la colección de Pérez Simón– será la organización, en 2024, de una muestra en la Sala de Exposiciones del Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, en la plaza de Colón, "que permitirá una aproximación al futuro espacio expositivo con algunas de sus obras principales", indican desde el Ayuntamiento de Madrid.

Será un aperitivo muy esperado. En la actualidad, tal como garantizan desde el Ayuntamiento madrileño, con los representantes del coleccionista se sigue trabajando en un acuerdo de cesión del espacio de la Serrería Belga a la Fundación de Pérez Simón (Fundación JAPS –Juntos Actuando por la Superación–) para la instalación de la colección "y será en ese acuerdo en el que se determinarán los aspectos concretos del futuro centro de arte". Antes de la puesta en marcha del citado centro, eso sí, deberá llevarse a cabo "una intervención de espacios, por parte de la Fundación, para la adaptación del edificio, respetando los principios de intervención de la rehabilitación anterior".

"Nunca poseí en función del precio"

Nunca ha sido, Pérez Simón, un coleccionista de silenciar sus pulsiones. Lo mismo cediendo obras para el disfrute del público que contando su experiencia de aficionado, el asturmexicano ha sido muy generoso. Hasta en detalles.

Invitado por la Fundación Arte y Mecenazgo, hace años ofreció una conferencia sobre el coleccionismo como él lo entiende:_como motor de conservación y difusión del arte. Un foro en el que reconoció "el importante papel que desempeñan las colecciones privadas en la recuperación, la conservación, el fomento y la difusión del arte", y donde recordó que "todos los grandes museos del mundo han sido enriquecidos y en ocasiones originados por colecciones particulares, monásticas y de academias".

Describió su colección como una reunión de obras que "son mis extensiones, obedecen a mis experiencias y a mis vivencias. Son un conjunto de obras que me definen. Soy el fundador de una colección ligada a mi tierra de origen, a un triunfo con medios económicos, quizá como reparación de heridas que quedan con la adversidad y a mis afanes de vida y destino".

Una colección que reúne a grandes maestros de la pintura y de la escultura, desde el Medievo hasta la actualidad, "con énfasis especiales". "Están presentes el esfuerzo, la constancia y el trabajo, las celebraciones de la vida y la familia...; los gritos de libertad, la vanidad de los bienes materiales, así como la maternidad, la niñez y la pubertad. La belleza de la naturaleza, al igual que la hermosura de la mujer, la sensualidad, el erotismo, la carnalidad religiosa...", describió.

También entró en detalles de cómo se ha logrado hacer con una colección tan magnífica y aseguró que "mi experiencia de compra la he tenido en negociaciones con artistas, con galerías, en operaciones privadas y en su gran mayoría en los mercados de subastas de América, Europa y Asia", algunas de ellas llevadas a cabo en su forma más sofisticada y sin estar presente.

Pero asegura que "nunca poseí en función del precio de una obra, al igual que no perseguiría su cotización actualizada. No compro para vender, ni para hacer sumas en un estado financiero. La palabra especulación está desterrada. Cuando la tentación es grande por las fuertes sumas de dinero que me ofrecen, solo recuerdo que la diferencia entre un coleccionista y un mercader es que el coleccionista ama tan desinteresadamente que no puede concebir la idea de apartarse de lo amado, atesora y no vende". Y para entender la filosofía general de Pérez Simón, una perla: "Un coleccionista de obras de arte tiene una responsabilidad mayor ante la sociedad que aquel que posee grandes fortunas. Es poseedor de un riqueza cultural que trasciende".