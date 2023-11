La mutación energética de Asturias

La explanada de la central térmica de Soto de la Barca se ha convertido en una gran cacharrería por la que se mueve un enjambre de operarios con chalecos reflectantes. “Lezama”, se lee con letras azules en las prendas de trabajo. Es el nombre de la empresa vasca especializada en demoliciones industriales que la compañía energética Naturgy ha contratado para borrar de la tierra la central térmica. En 2025 terminará la cuenta atrás. Será el fundido en negro de era del carbón en el valle del Narcea.

Apenas cinco kilómetros río arriba, sin salir del concejo de Tineo, también hay operarios trabajando. Otro enjambre de chalecos reflectantes. Estos no derriban, construyen para otra gran energética, EDP. Rematan la instalación de dos grandes hidrotornillos pintados de verde que han sido traídos desde Bélgica.

Con la fuerza natural de las aguas del embalse de Pilotuerto se moverán estas piezas de 19 metros de largo y cuatro de diámetro para generar electricidad del mismo color que su tinte. El agua fue la primera fuente de energía verde utilizada con profusión en Asturias y vuelve a ganar fuerza en la nueva era de las renovables.

Negro por verde en Tineo, pero con una notable diferencia. Pilotuerto será una de las mayores centrales de hidrotornillo del mundo y tendrá una potencia instalada de generación eléctrica de 0,7 megavatios (MW). La central térmica de Soto de la Barca, que no era ni la mayor planta de carbón de Asturias, tenía instalada una potencia de 530 MW en sus tres grupos termoeléctricos. Es decir, 757 veces más. Sustituir el carbón por renovables no será una tarea fácil.

Según datos de Red Eléctrica de España, el operador del sistema, Asturias tiene actualmente una potencia de generación instalada de 3.822 MW y, tras el cierre de las centrales de carbón de Soto de la Barca y Lada, aún conserva 1.250 MW alimentados por el mineral en centrales que cerrarán como muy tarde en 2025, según ha anunciado EDP, la compañía propietaria de las plantas de Aboño (uno de cuyos dos grupos se transformará para usar gas) y Soto de Ribera.

Otros 854 MW corresponden a los grupos de ciclo combinado de gas de la central de Soto de Ribera. Por lo tanto, el 55% de la potencia instalada en Asturias sigue alimentada por combustibles fósiles y a esa tasa hay que añadirle la cogeneración (producción de electricidad y al mismo tiempo calor para procesos industriales en grandes fábricas) que aún depende de calderas de gas o de gasoil.

El territorio que se quede anclado en el mineral y en el gas natural deberá asumir el alto coste que supone nadar a contracorriente y se alejará de las oportunidades de desarrollo industrial, de actividad asociada y de empleo que arrastra la corriente de la nueva revolución energética.

El Gobierno de Asturias quiere subirse a la ola verde y, además, no renuncia a la autosuficiencia energética. Quiere que la generación siga siendo superior al consumo y que los megavatios de potencia instalada en energías fósiles sean remplazados por renovables para que el saldo sea positivo. La idea no es exportar energía si no evitar la dependencia de otros territorios porque la gran industria asturiana, intensiva en consumo energético, precisa de un suministro "fiable y de calidad" con fuentes cercanas, según destacan con insistencia desde la Consejería de Transición Ecológica. La respuesta a las necesidades de reemplazo está, de momento, en el viento. Molinos por térmicas. Ese ha sido el principal canje hasta la fecha.

Los molinos de viento

El despliegue de renovables depende en primera instancia de la iniciativa de las compañías energéticas, pero las administraciones tienen herramientas para incentivarla o retraerla más allá de la lluvia de ayudas de los fondos europeos. El Gobierno del Principado tiene un arma muy poderosa: la planificación.

Las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio para el Aprovechamiento de la Energía Eólica situaron las zonas de alta capacidad de acogida de infraestructuras de producción en el occidente de Asturias.

El Principado limitó las posibilidades de implantación en la zona central (haciendo muy difícil la viabilidad de los proyectos) y preservó el oriente de la región. Es cierto que el occidente es la zona de Asturias con el mejor recurso eólico, pero también lo es que con el desarrollo tecnológico de los aerogeneradores los aprovechamientos son mucho mayores.

La planificación del Principado ha provocado que los 24 parques que están en operación en Asturias (con 531 aerogeneradores y una potencia instalada de 698 megavatios) se concentren en el occidente y que los 50 que se encuentran en tramitación actualmente (con más de 290 aerogeneradores) se sitúen en la misma zona.

El Gobierno regional anunció hace dos años una revisión de las directrices sectoriales para ampliar las zonas de acogida, pero el compromiso no se ha materializado, de momento, pese a la efervescencia del sector.

Junto con la planificación, el manejo de los tiempos de la tramitación es la otra herramienta que tienen las administraciones para dosificar los proyectos eólicos. Los promotores se venían quejando de que los periodos de tramitación eran eternos (más de siete años de media según fuentes de la Fundación Asturiana de la Energía), pero la guerra de Ucrania ha hecho saltar por los aires algunos de los pasos más cansinos, a juicio de los promotores, pero también más garantistas, a juicio de la Asociación Española de Impacto Ambiental.

Es el caso, por ejemplo, del periodo de consultas a los afectados, que en muchos casos desaparece de la tramitación. Los gobiernos nacional y regional se han dado prisa para incluir en sus ordenamientos la tramitación exprés de proyectos de renovables que impulsa el programa europeo Repower EU, acordado para acelerar la transición energética y dinamitar la dependencia del gas ruso.

La experiencia indica que la mayoría de los proyectos de parques eólicos en tramitación no acaban materializándose, pero también es cierto que los proyectos nunca han tenido tanto viento administrado a favor como ahora, por lo que los escenarios no son comparables.

En lo que va de año, la actividad administrativa se ha disparado coincidiendo también con las exigencias del Gobierno central de ir cumpliendo hitos de tramitación para no perder los codiciados permisos de conexión a la red.

Desde enero, el Principado ha concedido autorizaciones administrativas previas o de construcción a diez parques eólicos en el Occidente que supondrán la instalación de 49 aerogeneradores con una potencia permitida de 209 MW.

La mayoría de los nuevos parques se ubicarán en la comarca de Oscos-Eo y están promovidos por seis grupos empresariales: Endesa, Acciona, Capital Energy, Electra norte, la japonesa Toyota Tusho Corporation y la saudí Alfarar.

Hay compañías esperando a que se despeje el futuro de la eólica marina para poner en marcha proyectos frente a la costa de la región en las tres zonas que se han limitado en el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) de la demarcación noratlántica, aprobado por el Gobierno de España el pasado febrero.

Los huertos solares

En otras regiones españolas, al despliegue de la eólica se ha sumado la solar. Asturias no es una tierra fértil para la instalación de huertos solares por las condiciones de irradiación solar y porque se necesitan grandes superficies de suelo en desuso. En Asturias solo hay instalado 1 MW de potencia de generación solar. Sin embargo, las empresas energéticas han puesto los ojos en la posibilidad del aprovechamiento de los terrenos de antiguas minas a cielo abierto situadas en zonas “solayeras” y ya se ha iniciado la tramitación de tres grandes parques solares.

La compañía valenciana Ingesanc pretende construir un parque solar con hasta 93.500 paneles fotovoltaicos con 47 MW en la mina de Cerredo, en el concejo de Degaña; Electra Norte proyecta la instalación de 3.528 módulos con 1,78 MW en una escombrera de la antigua mina de Tormaleo, en Ibias, y Pumardongo Solar, sociedad formado por las compañías Cobra e Imsa, pretende instalar un parque solar de 11,3 MW en la antigua escombrera de Hunosa en Pumardongo, en el concejo de Mieres. Con estos proyectos la potencia solar instalada superaría los 60 MW.

Las centrales hidroeléctricas

La primera fuente de energía renovable utilizada con intensidad en Asturias fue el agua y actualmente hay 805 MW de potencia instalada en energía hidroeléctrica, principalmente en grandes presas como las de Grandas de Salime, Tanes, Arbón, La Barca…

Los proyectos para aprovechar la corriente de los ríos vuelven a surgir a borbotones, pero en esta nueva oleada la mayoría de las iniciativas no están vinculadas a la construcción de presas ni tan siquiera de pequeños azudes. Aprovechan las infraestructuras de regulación que ya había en los cauces y, sobre ellas, plantean la construcción de nuevas minicentrales hidráulicas –que son las de menos de 10 megavatios (MW) de potencia– o la repotenciación o modernización de las existentes.

Son proyectos como los del hidrotornillo de Pilotuerto. Con la misma tecnología hay otros cinco en tramitación en Asturias. La multinacional energética EDP pretende poner en marcha tres centrales de hidrotornillo en el río Nalón, en concreto en la presa de El Furacón, en el azud de El Manchón y en el embalse de la central térmica de Soto de Ribera. La empresa de ingeniería AZ Renovables proyecta otros dos hidrotornillos en la presa de Luisín, en el río Esva, y también en El Manchón.

Con el "boom" de las renovables EDP ha resucitado el viejo proyecto de la minicentral hidráulica de la presa de Rioseco, en el Nalón, y la compañía Hidro-Electra de Sestelo tramita la rehabilitación y puesta en servicio de la vieja minicentral hidroeléctrica de Sesteo (Castropol), para aprovechar las aguas del río Suarón.

Dentro del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, que se financia con fondos europeos, el Gobierno de España incluyó el programa "Repotenciación circular" con ayudas para la renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas.

En la primera convocatoria, Repsol ha obtenido subvenciones para acometer un proyecto de renovación de la centenaria minicentral hidráulica de La Paraya, en Aller, y EDP para las minicentrales de Coruxera, La Florida, Caño, San Isidro y La Malva.

Los aprovechamientos hidroeléctricos se propagan en Asturias por cualquier instalación que use grandes cantidades de agua. Por ejemplo, Aguas de Langreo proyecta una minicentral para su planta potabilizadora de Entralgo (Laviana) y Somines y Barganiego para su piscifactoría de Pravia.

Las otras energías verdes y el hidrógeno

Hunosa pretende convertir la central de carbón de La Pereda en una planta de biomasa, Energygreen Gas Tineo ha obtenido fondos europeos para ampliar la capacidad de su planta de biometano del polígono de La Curiscada y EDP pretende abastecer de hidrógeno verde a industrias y flotas de vehículos pesados con dos plantas de producción en las centrales térmicas de carbón de Aboño y Soto de Ribera con electrolizadores de 155 MW en una primera fase. Este último proyecto es el denominado Valle del Hidrógeno de Asturias, que ya cuenta con ayudas millonarias de diferentes programas europeos.

No es el único plan de hidrogeno verde en Asturias. El consorcio formado por Hunosa, Nortegas, Duro Felguera y Alsa pretenden producirlo con agua de mina en el pozo Fondón, en Langreo, aunque de momento no ha captado ayudas europeas en las dos convocatorias a las que se ha presentado. Hunosa, en solitario, sí las ha obtenido para ampliar sus proyectos de geotermia en Mieres y Langreo.

Los almacenes

Con el cierre de las centrales térmicas de carbón, Asturias va necesitar contar con instalaciones que sean capaces de almacenar energía en los momentos de exceso de generación renovable para incorporarla a la red eléctrica cuando haya picos de demanda o cuando no se den las condiciones para la generación con fuentes limpias porque no haya viento o sol, o haya escasez de agua.

Asturias, con una fuerte demanda eléctrica de la industria, necesita acumular energía, ponerse pilas para resolver la intermitencia de las renovables y para ello ya hay una veintena de proyectos.

La mitad de esas iniciativas en tramitación son plantas de almacenamiento con baterías de diferentes tecnologías: iones de litio, litio-fesrostato, sales… Los proyectos se sitúa en Salas (promovido por Mytilineos), Soto de Ribera (EDP), Grandas de Salime-Pesoz (Rolwind), Mieres (Grenergy Renovables), Avilés (Tagenery) y en Siero (Axpo, Galbano Power, Fragonia Power y Bess Mejorana Alimerka)

En los últimos cuatro años también se han iniciado tramitaciones para otro sistema de almacenamiento energético: las centrales hidráulicas reversibles de bombeo. Siete de esos proyectos, promovidos por EDP, Endesa, Magtel y Desarrollos de Valdetesinos, pretenden aprovechar los embalses ya existentes de Grandas de Salime, Doiras, Armón y La Barca.

Cerca de ellos, a una cota superior, se construirían grandes depósitos unidos a los pantanos por tuberías de trasvase. En las horas valle, cuando la energía es más barata, se bombeará agua al depósito superior; y a las horas punta, cuando hay más demanda eléctrica y el precio de la energía es superior –o cuando lo requiera el sistema eléctrico para cubrir las intermitencias de la energía eólica o de la solar– se dejará caer el agua por gravedad y se turbinará en las centrales hidráulicas reversibles.

Los grupos empresariales Lamelas Viloria e Ingesanc iniciaron la tramitación también de otras tres centrales reversibles de bombeo pero con agua de mina. En las antiguas explotaciones de Buseiro (entre los concejos de Tineo y Cangas del Narcea), Coto Cortés (Degaña) y Cerredo se ubicarán los circuitos que permitirán almacenar energía con el trasvase de agua entre depósitos. Viejas minas de carbón en las que se explotará energía verde.