"Tocar en una orquesta es una buena metáfora de la vida en sociedad"

Nacido en Oporto en 1989, Nuno Coelho vive en los paisajes verdes que le proporcionan Asturias y Austria. En Oviedo está su despacho y su orquesta, la OSPA, de la que es director titular y director artístico desde el pasado año, y en Viena están su casa y su pareja. Inmerso en la segunda temporada al frente de la OSPA, la primera que lleva plenamente su sello, recoge los frutos en forma de elogios de todos los que dicen que la orquesta ha ganado con su presencia.

Es uno de los jóvenes directores portugueses con más proyección internacional y su calendario está lleno de incursiones en orquestas de todo el mundo. Se considera un "afortunado" por poder dirigir.

–¿Qué tal se porta Asturias con Nuno Coelho?

–Muy bien. La gente es muy simpática, me encuentro muy a gusto con el público, con la orquesta, con la oficina y con la ciudad. Me encanta la comida y me gusta mucho caminar por el casco histórico.

–¿Conocía Asturias antes de coger la batuta de la OSPA?

–No. Vine invitado a dirigir la Orquesta en 2019, pero no me permitió conocer nada. Encuentro un parecido muy familiar entre Oviedo y Oporto: ciudades pequeñas, muy semejante el clima, la luz, la lluvia, el gris...

–¿Cómo le va de director de la OSPA ?

–Estamos trabajando muy bien juntos en una buena dirección: nos entendemos, hay cada vez mayor confianza y los músicos entienden mis ideas y mi plan para la orquesta.

–Como muchos músicos tiene toda una vida al margen de Asturias. De hecho, ¿dónde vive? ¿Cuánto tiempo pasa en Oviedo?

–Vivo oficialmente en Viena; allí donde está mi vida personal. Mi calendario laboral se divide en dos: el tiempo de la OSPA, en Oviedo es donde paso más semanas del año trabajando, y mi faceta como director invitado, que me lleva a muchas partes del mundo. Tengo por delante conciertos en Luxemburgo, Alemania, Francia, en dos semanas voy a Suecia, estuve hace poco por Madrid con la Orquesta Nacional de España... Y reservo tiempo para descansar y para estudiar.

–¿Cuánto tiempo pasa al mes en Asturias?

–Mi intención es estar una semana al mes. Así se genera un contacto regular, puedo acompañar a la orquesta... Esa es la parte de mis obligaciones como director titular. Las de director artístico me suponen hablar prácticamente todos los días con Ana [Mateo], la gerente de la OSPA, esté donde esté.

–¿Fuera de aquí, qué hitos deberá afrontar esta temporada?

–Luxemburgo, porque hacemos la primera sinfonía de Mahler, un programa muy exigente y Bélgica, porque tenemos un proyecto de gira por el país con los ganadores –todos violinistas– del Concurso Internacional de Música Reina Elizabeth.

–¿Cómo llegó a la música?

–Fue cuestión de suerte. Mis padres no son músicos y sí escuchaban música, pero no la clásica. En el colegio tenía unos amigos que tocaban instrumentos y yo les veía y en un momento dado pensé: "yo también quiero". Empecé con el violín, por probar. Me gustó al principio, pero luego de "teenager" no tanto. Lo que realmente me enganchó fue tocar en orquestas de jóvenes. Tenía como 14-15 años y la experiencia de estar fuera de casa, con amigos, tocando... me encantó. Así que me fui a Austria a estudiar violín; luego a Bélgica y al final me pareció más interesante la dirección.

–¿Por qué?

–Tenía como 23-24 años y estaba haciendo el máster de violín cuando me di cuenta de que me empezaba a interesar más lo que hacía el director y a sentir fascinación por la partitura al completo. Estudiar el conjunto de la obra, y no solo una parte. Ese fue un motivo. Y otro, el interés por la parte física de manejar el sonido, liderar un grupo de personas, y tener tu idea de la obra y defenderla. Si eres músico de orquesta haces lo que el director te dice.

–Es muy menudo frente a una formación orquestal que parece un mundo. ¿Cómo se lleva?

–Menudo, joven o lo que sea... la gente siempre va a mirar a alguien y fijarse en lo que es distinto. Es normal. Los jóvenes tenemos el desafío de probar que merecemos estar ahí, frente a alguien con más experiencia. Con la cualidad de ser menudo, chiquito... pasa lo mismo. No me condiciona en absoluto, hay grandes directores de poca estatura.

–¿Hay que multiplicar la energía gestual para tener el control?

–No tiene que ver con la dimensión del gesto sino con la idea musical, si es fuerte o no, coherente o no. El gesto puede ser muy pequeño. Cuanto más pequeño, más enfocado estará y más impacto tiene, más lejos llega, más fuerza proyecta. Se trata de que el músico sepa que hay un punto muy claro y muy enfocado del que emana la información.

–El público asturiano nota un cambio en la OSPA, ilusión y un cierto "efecto Nuno", ¿lo siente?

–Me lo transmiten. La gente que escucha desde fuera y conoce la orquesta desde hace más tiempo está en mejor disposición que yo para decir algo así. El papel del director es ese: motivar e inspirar. Y seguir motivando y inspirando, dando ideas y haciendo propuestas para que los músicos den lo mejor de sí. Mi trabajo es retirar obstáculos, pequeñas arenas que atascan el engranaje, y dejarles exprimir todo su potencial.

–¿Qué OSPA se encontró?

–Afortunadamente, una orquesta con muchas ganas de trabajar. En los ensayos, y eso me gusta particularmente, veo una actitud muy positiva, mucha disposición a probar, a cambiar, a arriesgar, a escuchar. Hay una actitud muy proactiva y positiva, y eso no pasa con todas las orquestas. Lo más importante es tener un grupo de personas que deciden colectivamente que van a trabajar por una causa común, con sonrisa y buen ambiente. También soy positivo y me gusta dar confianza.

–Ha cambiado el repertorio y hay quien asegura que le viene bien a la OSPA. ¿Lo comparte?

–Dentro del repertorio de la sinfónica hay que hacer de todo; y de todo con un estilo muy propio. El programa del viernes incluyó a Mozart, Bartók y Chin. Son tres siglos de música y hay que tocar los tres de manera muy distinta. Es posible que sí que estemos haciendo algo más de música contemporánea, pero hay toda una paleta en la que se puede trabajar, sonidos, articulaciones, ornamentos, precisión rítmica...

–¿Percibe que algo le sienta especialmente bien a sus músicos?

– Ese análisis lo dejo para el público. Se nota, creo, que los músicos entienden bien los cambios y lo que es necesario hacer en cada semana y en cada obra.

–Es indiscutible que una orquesta puede sonar muy distinta con distintos directores.

–¡Incluso con el mismo director! Cada director tiene su carisma, su forma de trabajar, de dirigir, sus particularidades... pero le pasa igual a la orquesta: es un conjunto de personas con sus singularidades que influyen en el resultado global y, si cambiamos el primer oboe, el concertino, el chelo, esa orquesta sonará distinto.

–¿Cuál es el perfil actual del músico de la OSPA?

–Somos... unos 70. Hay una generación clásica asociada a los "Virtuosos" que se ha jubilado y ahora la media igual está en los 40 años, más o menos. Ese es un tema que tenemos muy presente: renovar la Orquesta, por músicos que se han jubilado, y meter gente joven.

–Es la fórmula buena ¿no?

–En una orquesta o en cualquier otra organización. Es importante tener gente veterana con mucha experiencia que lo ha visto todo, gente de una edad media, y jóvenes que no tienen experiencia pero vienen con energía, con ideas nuevas y fuera. Los jóvenes puedan aprender con los veteranos y, a la vez, aportar cosas nuevas.

–Le falta sangre joven.

–Quizá un poco sí, y en eso estamos trabajando.

–Enfocada su primera temporada planeada íntegramente por usted. ¿Está satisfecho?

–Sí. Tenemos muy buenos directores invitados; bastante proyectos sin director –algo que me parece importante para la orquesta, ya que hace que tengan que tomar la iniciativa y no esperar que el director lo diga todo–; más experiencias de apertura a la comunidad, tanto en trabajo con los Conservatorios como de vinculación con la sociedad... Acabamos de tener una masterclass de dirección que ha salido muy bien y que implica una oportunidad –y no hay muchas– para directores jóvenes y también permite a la orquesta conocer otros talentos... Estamos haciendo cosas distintas que nos sacan de la rutina y nos hace más versátiles. Debo citar el ciclo de conciertos de música de cámara, con músicos de la OSPA, que les da la oportunidad de decidir qué tocan, con quién, qué repertorio.... les hace más protagonistas y les obliga a pelear por su idea musical. Les gusta y les da autonomía.

–¿Es bueno que la OSPA sea un objetivo para los músicos que se están formando en Asturias?

–Claro, es la Orquesta de Asturias para la música clásica, somos la referencia. No tenemos miedo de asumir ese papel.

–Una orquesta de 30 años ¿en qué momento está?

– Treinta años ya es tiempo suficiente para que en el mundo y en España se sepa que en Asturias hay una muy buena orquesta; dicho lo cual, también es importante no dar nada por hecho y seguir trabajando, buscando más recursos y seguir con progresión. Con 30 o 100 años nos toca seguir actualizándonos, creciendo y madurando.

–La OSPA estuvo y está lastrada por problemas de personal, relaciones laborales...

–Una orquesta no es más que seres humanos, y una cosa influye a la otra. Ante los ensayos, esos problemas no se notan. Por eso me siento agradecido, porque hay una actitud muy positiva de trabajo. Que musicalmente la cosa esté fluyendo bien, con energía nueva, puede que vaya a ayudar a relajar tensiones entre músicos. Aunque los problemas sigan ahí, son graves y hay que solucionarlos, todo ayuda a que se pueda ir calmando.

–A Maximiano Valdés, al poco de estar, le auguraron que estaría 15 años en Asturias. Quedó 16. ¿A usted le han aventurado algo?

–No hago previsiones porque es un trabajo exigente y tengo que probar cada semana cómo va. Mientras la relación entre los músicos y yo siga siendo buena y creamos que podemos crecer juntos, estaré encantado. Pero no veo predicciones temporales ni creo que el trabajo deba funcionar así.

–¿Cómo ha de ser?

–Es importante para el director y para todos pensar que estamos al servicio de una orquesta. Un músico puede estar "x" años, y un director "x" años, pero todos contribuimos a algo más grande que se va a quedar. Y lo que se queda es la OSPA. Hay que estar aquí hasta que pensemos que podemos ayudar. Pensar en estancarse es contraproducente. Por ahora, mi contrato es de tres años.

–¿Cómo es el público asturiano?

–El repertorio es, en cierta medida, como el menú de un restaurante. Nuestra función es no darle siempre lo mismo al público, pero tampoco darles algo que no les guste. Noto que es un público exigente, en parte porque la vida cultural en Asturias es fuerte y tiene muchas oportunidades de comparar. Eso nos pone ante un público que sabe y que escucha.

–¿Qué supone para la OSPA que Oviedo sea un referente de la ópera?

–La competencia es buena y siempre va a generar más actividad. Sabemos que al público le gusta la ópera, ok; pues a nosotros nos toca hacer buena publicidad de lo nuestro, lo sinfónico, y hacer alguna vez también incursiones en la ópera. Y vendernos bien. Hay que decirle al público: "oye, si te gusta ‘La flauta mágica’, vente a escuchar ‘Jupiter’, la sinfonía, que es el mismo lenguaje, el mismo compositor... verás como lo disfrutas". Una ciudad operística genera más actividad musical y lo importante es que el público se acostumbre a mirar las agendas y decir, el lunes me voy a la ópera, el viernes a la OSPA... Lo impresionante de todo es que hay mucha actividad y hay público.

–¿Por qué Oviedo tiene más programación de OSPA que Gijón o Avilés?

–Tiene que ver casi siempre con más disponibilidad de las salas; y en el caso de Avilés con el tamaño de la sala. Intentaremos hacer más conciertos en Gijón. Estamos buscando como hacer también ahí la música de cámara.

–Haga pedagogía de cuánto ayuda la música a la formación de la infancia.

–Estudiar un instrumento ayuda a desarrollar capacidad de concentración mental y coordinación motora, o sea que eso ya es un punto grande a su favor. Y en este momento precisamente a los niños les cuesta mucho trabajar la concentración. –Diga más.–Tocar en conjunto es una metáfora para vivir en sociedad: tengo una voz principal, pero no me sirve de nada si no voy con el acompañamiento rítmico; eso es saber escuchar, estar pendiente del compañero... Es una buena metáfora para la vida en sociedad.

–¿La música le deja tiempo para algo más?

–Me gusta comer y ver tenis y me interesa seguir lo que pasa en el mundo. Me gusta leer lo que está pasando y escuchar opiniones diversas para hacerme pensar. Mi contribución simbólica a la convivencia es hacer ver, también desde una programación de una temporada musical, que la globalización no es algo nuevo, que siempre hubo intercambios culturales y siempre han sido buenos. Que podemos aprender los unos de los otros, y que las obras que tocamos no serían las mismas sin tener un poco de Asia, un poco de Europa, de América. Es una forma simbólica, pero es mi contribución al diálogo de culturas, que siempre existió. Aunque también existió siempre la guerra.