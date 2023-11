En los ayuntamientos la inflación sube con tasa

Todo sube y las tasas de los ayuntamientos, también. Celia Pérez, alcaldesa de El Franco (PSOE) y presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), dice que la Administración local también "sufre", como todos, la inflación. "En nuestras obligaciones está ajustar las tasas al coste de los servicios, no podemos dejarlo pasar".

Las arcas municipales se llenan con los impuestos a los ciudadanos, que tendrán que hacer un mayor esfuerzo el próximo año para pagar los recibos. Las ordenanzas fiscales municipales, en general, recogen subidas en Asturias.

"En la mayor parte de los casos es para adaptarse a la subida del IPC", explica la presidenta de la FACC. "Hay municipios que siempre las actualizan según el IPC, pero otros no y ahora tenemos que hacerlo. No queda más remedio. Se notará una subida de un poco más que el IPC". La regidora defiende la subida porque "las cuentas municipales tienen que ajustar gastos a ingresos, como cualquier familia, y no podemos generar déficit".

Ahora bien, en cada casa manda su dueño. "Cada municipio tiene a su alcalde y vida propia: cada uno elaborará sus ordenanzas según sus necesidades", advierte Pérez. Éstas es la situación fiscal que se dibuja en los principales concejos asturianos para 2024. Mieres aún no ha llevado a pleno sus tasas.

Oviedo

Las ordenanzas fiscales del equipo de gobierno de Alfredo Canteli (PP) plantean congelación de impuestos para 2024. El IBI se mantiene en el 0,54% (el rústico en el 0,77%), un tipo "muy razonable" en palabras de la concejala de Economía, Leticia González, y sí desciende el diferencial que grava las grandes superficies, pasando para el próximo año del 1% al 0,94%.

La desaparición de la plusvalía no llegará el año que viene, aunque en Oviedo sigue bonificada en un porcentaje muy alto para la mayoría de los casos. El PP ha planteado nuevas rebajas, del 50%, en las tasas que deben afrontar los que pongan en marcha nuevos negocios y tengan que adecuar locales.

Mantiene otras ventajas fiscales del año pasado, como la bonificación a la instalación de paneles solares en comunidades de vecinos, que permite una rebaja del 50% en el recibo de la contribución de todos los vecinos, aunque el éxito de esta medida ha llevado al PP a reducir ese descuento de 5 años, como figuraba para 2023, a solo 3. El equipo de Gobierno de Canteli también ha planteado una demora en la repercusión a los contribuyentes del incremento de las nuevas tasas por la gestión de residuos.

Gijón

El gobierno local bipartito de Gijón, con Foro y PP, ha congelado tasas con dos excepciones: basuras y cementerios. En basuras ha subido el 30% en la cuota doméstica y el 33% en el resto por el incremento de los costes de gestión de residuos que conlleva la nueva normativa estatal y los problemas de viabilidad de la empresa municipal Emulsa, en una crisis sin precedentes tras vaciarse las reservas. En resumen, las familias pasan a pagar 90 euros al bimestre en lugar de 69. Foristas y populares justifican la medida por la "ineficiente gestión y falta de profesionalidad" del anterior gobierno de PSOE e IU.

La otra subida, relativa a la empresa municipal de cementerios, Cegisa, es del 5% para compensar, en parte, el 22,8% que subió el IPC en los 9 años que estuvieron congeladas, desde enero de 2015. Otra novedad es la implantación progresiva de una cuota de mantenimiento, que, de media, supondrá un euro al mes y se limita a las unidades de enterramiento utilizadas a partir del próximo año.

Además, se dio luz verde a 12 actualizaciones de tributos y precios públicos para servicios como la tasa por licencia urbanística, el precio público para la adquisición de libros o el abono por asistencias el centro médico del Patronato Deportivo Municipal. El objetivo de Foro y PP es que a lo largo del mandato se pueda llevar a cabo, en el peor de los casos, una congelación de todas las tasas municipales, y, en los escenarios más optimistas, alcanzar una rebaja de las mismas.

Avilés

Para recaudar los 41,75 millones con los que el gobierno avilesino espera financiar más de la mitad del presupuesto de 2024 (el resto lo aportarán el Estado y el Principado vía transferencias), el bipartito (PSOE y Cambia Avilés) propone subir el tipo del IBI del actual 0,006529 al 0,0068, lo que equivale a aumentar la recaudación en 519.000 euros. Para los contribuyentes que tengan inmuebles en propiedad, supone pagar un 2,77% más: el recibo medio pasará de 290,71 euros a 298,75.

El agua subirá un 2,6%, que se corresponde con el IPC de agosto pasado y, según el contrato firmado con la concesionaria, Aguas de Avilés, debe aplicarse para actualizar los recibos.

La tasa de basura subirá un 20%, por la adaptación del precio a la nueva ley de Residuos, lo que supone menos de 14 euros en el recibo por vivienda al año, para que en 2025 el coste para el Ayuntamiento de Avilés sea cero.

La tasa de terrazas hosteleras, se incrementará un 33% para devolverla a la cantidad que se cobraba en 2019, antes de desatarse la pandemia de covid; porque desaparece la bonificación para aliviar a los hosteleros de la caída de ingresos.

Langreo

El Pleno del Ayuntamiento de Langreo aprobó el pasado 26 de octubre una subida de un 5% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de un 2% del impuesto de vehículos a motor (viñeta) y de un 2,6% de la tasa de abastecimiento de agua.

Los votos a favor de los 8 concejales del equipo de gobierno de IU y los siete ediles del PSOE lograron que la subida saliera adelante pese al rechazo de PP y Vox.

El gobierno local sostiene que el cierre de la central térmica de Lada, propiedad de Iberdrola, ha supuesto al Ayuntamiento una pérdida de ingresos anual cercana al millón de euros y esgrime que las únicas opciones para financiar inversiones eran aumentar los ingresos con la subida de impuestos (como se hizo) o aprobar un plan económico financiero controlado por el Ministerio de Economía que obligaría s suprimir ayudas, subvenciones y servicios públicos.

Aller

El tipo de gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sube pasa del 0,81% al 0,85%. Encarece el recibo el 4,94%. El gobierno local se justificó alegando que el Ayuntamiento llevaba 4 años sin tocar el IBI y en este tiempo los gastos se han incrementado. Por ejemplo el de personal, en un 15%. También se prevé una subida en la tasa del agua y la basura, que todavía no se ha llevado a Pleno, y que será "de 2 o 3 euros al trimestre".

Siero

Es uno de los concejos en los que entra en vigor el año próximo una de las medidas fiscales más novedosas: la bonificación al 95% de la plusvalía municipal por herencias, lo que implica su reducción hasta el tope que la ley permite a los ayuntamientos. Fue una de las medidas estrella de la campaña electoral del PSOE, que gobierna con mayoría absoluta desde los últimos comicios. En la práctica, supone casi eliminar este impuesto para quien hereda una casa o un terreno: como ejemplo se pone que el ahorro medio por un piso grande en la Pola o Lugones será de más de 4.000 euros. Hasta ahora, un heredero que recibiese uno en una de las grandes localidades del concejo tendría que abonar a las arcas locales más de 4.700 euros. Cuando se aplique la bonificación, este 1 de enero de 2024, ese desembolso se reducirá a unos 230 euros.

El IBI pasa del 0,56% al 0,58%, lo que supone una subida en el impuesto para una vivienda media de unos 8 o 10 euros anuales. El recibo medio actual en el concejo es de 240,27 y se incrementaría hasta los 248,85 euros

La tasa de la basura sube, en recibos domésticos, 1,66 euros al mes. Se modifica asimismo la tasa por prestación del servicio de alcantarillado, "y con el objetivo de seguir extendiendo la red de saneamiento" el recibo sufrirá un aumento medio de entre 5 y 10 euros anuales, según el consumo de cada hogar.

La actualización en el recibo de la basura viene motivada, por el contrato nuevo de recogida, que aumenta 1,2 millones de euros y va a mejorar el servicio y por la entrada en vigor de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados Para una Economía Circular. Esta nueva norma, de rango estatal, impone, entre otras cosas, un pago de tasa por tonelada depositada a vertedero, en este caso 40 euros por tonelada. A Siero le supondrá pagar a Cogersa 850.000 euros más al año. La Ley exige a los ayuntamientos que se repercuta el coste a los vecinos y empresas.

Es la primera vez en 4 años que se revisan estos precios tras un incremento del IPC, desde 2019, de un 15%. “Hemos hecho grandes esfuerzos y Siero va a seguir teniendo una presión fiscal moderada”, destaca los responsables municipales.

Llanera

Mantiene congelados los impuestos por octavo año consecutivo. Los socialistas destacan que se trata de una medida para seguir favoreciendo el desarrollo empresarial, apoyar a las familias y pone en valor el gesto de no subir los impuestos "cuando la tendencia en otros ayuntamientos es la contraria en un momento con importantes subidas en los precios a todos los niveles, y con una intensa exigencia europea en ámbitos como los de sostenibilidad que van a exigir inversiones para adaptarnos a sus parámetros".

Valdés

Gobernado por el PSOE, solo subirá la tasa de recogida de basura. Es una actualización municipal (la anterior fue en 2018) para acabar con el desfase entre lo que se cobra al ciudadano y lo que se paga a Cogersa y que se anunció antes del "tarifazo" planteado por el Consorcio. Valdés recauda con la tasa 850.000 euros y se pagan a Cogersa 1,1 millones de euros. Se estima una subida media de 1,33 euros al mes por cada recibo. Valdés suprime la tasa de andamiaje para incentivar el arreglo de inmuebles en ruinas. Esta supresión temporal con vigencia de dos años se suma a la bonificación del Impuesto de Construcción aprobada en 2021 y que se amplía hasta 2026. Supone rebajar "entre el 50% y el 95% del gravamen según el valor catastral del inmueble".

Cangas del Narcea

Aún no ha tomado ninguna decisión sobre los impuestos de 2024, aunque la intención del gobierno municipal, del PP, es que no haya subidas. El alcalde, José Luis Fontaniella, está estudiando la repercusión del "tarifazo" de Cogersa en las facturas del ciudadano. "Sobre el resto de impuestos nuestra propuesta es no subir, pero primero hay que cerrar el ejercicio municipal para saber hasta donde alcanza el agujero. Trataremos de que no repercuta en el ciudadano", añade el regidor.

Villaviciosa

Modifica 19 de los 26 impuestos y precios públicos de las ordenanzas fiscales, con lo que el gobierno local espera conseguir un aumento en la recaudación cercano a los 300.000 euros anuales. Se crean dos nuevas tasas, para el servicio de recogida de animales errantes y de baños públicos.

El tipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) pasa del 0,55% al 0,585%, 13,7 euros más de media en el recibo anual. El tipo para los bienes rústicos se mantiene en 0,70%. Para las construcciones agrícolas y ganaderas se aprobó una bonificación del 95%.

Las tasas de agua y alcantarillado suben un 2,5%; la recogida de basura se incrementa hasta un 10% para atender la nueva ley de Residuos, y la plusvalía, del 26% al 28%, aunque habrá una bonificación de hasta el 50% para las herencias.

Carreño

Izquierda Unida y Somos Carreño han decidido congelar las tasas e impuestos en sus primeros presupuestos, salvo la recogida de basuras, obligada por la ley de Residuos. Este incremento busca reducir parte del déficit de financiación que, desde largo, viene sufriendo este servicio y que se ha agravado este año. El aumento será de un 5% a propuesta del PSOE, frente al 10% inicial que contemplaba el gobierno local.

Llanes

Subirá el 20% la tasa de basuras, como parte del ajuste a la implementación del nuevo impuesto de ámbito estatal. La propuesta partía del 30%, debido a la necesidad de actualizar dicha tasa. Este año, el Consistorio llanisco afrontó un gasto adicional de casi 300.000 euros debido a las nuevas aplicaciones de gravámenes en la gestión de residuos, algo que tendrá que volver a afrontar el próximo año, dado que la ley obligará a desglosar estos gastos en dos capítulos: recogida y tratamiento. Para compensar esta medida, revisará otros impuestos que se encontraban congelados desde hace más de una década conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) como es el caso del agua o el alcantarillado, este último sube un 17%: "Hicimos una actualización para repartir ese coste. Decidimos excluir a las rentas más bajas de esa subida para que los vecinos no se vieran tan afectados y pusimos bonificaciones específicas", argumentó el concejal de Hacienda de Llanes, Xuan Valladares.

En el "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA) se publicaron nuevas bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con descuentos para aquellos que instalen paneles fotovoltaicos hasta que logren amortizar la inversión. Hay una bonificación del 95% en la tasa de obras para construcciones en inmuebles catalogados, coincidiendo con lo establecido en la ordenanza fiscal reguladora del ICIO: “Baja notablemente el IBI para los particulares para fomentar que se arreglen edificios que tengan valor histórico y arquitectónico", añade Valladares.

El precio de apertura de viviendas turísticas se duplicará, pasando de 500 a 1.000 euros.

Ribadesella

No ha modificado por el momento tasas, a excepción de la actualización de la plusvalía un 0,04%.