La alta velocidad del viejo Orient Express

En la Gare de Lyon de París, no se me quitó un momento de la cabeza el tren más famoso de todos los tiempos, el Orient Express, el día en que almorcé en Le Train Bleu, con sus enormes salas y pompiers en las paredes, las lámparas araña de Bohemia, los sillones tapizados de terciopelo y los camareros con sus impecables chaquetillas, en medio de una atmósfera fin de siècle y un plato de ostras, que parece ser han desaparecido de la carta actual. De allí mismo había partido por primera vez y melancólicamente con destino a Constantinopla, en junio de 1889, el viejo tren, un lujoso alta velocidad de entonces que permitía a los viajeros afeitarse sin sufrir cortes en el rostro y evitar de esta manera uno de los inconvenientes de los traqueteantes ferrocarriles del siglo XIX. No hay que extrañarse de ello, aunque parezca mentira ciertas locomotoras, las Budicoms británicas, con sistema de frenos de aire comprimido, ya superaban la velocidad de 160 kilómetros a la hora. A la vez, la sensación de que los trenes atravesaban paisajes sin tocarlos empezaba a generalizarse entre los viajeros privilegiados. Al mismo tiempo que se escuchaba declamar poemas laudatorios, como aquel que le recitó un vate entusiasmado a Valery Larbaud y que recordaba el inolvidable Antonio Tabucchi en uno de sus libros: "¡Oh, Orient Express, préstame tu vibrante voz de diapasón, la respiración leve y fácil de las esbeltas locomotoras que arrastran sin esfuerzo cuatro vagones con letras doradas en las soledades montañosas de Serbia y a través de una Bulgaria llena de rosas…".

El Orient Express fue uno de los primeros intentos de juntar el continente y murió definitivamente cuando parecía esfumarse el sueño de una Europa fingidamente unida. En realidad no se produjo un despertar brusco, el pasado hacía tiempo que había dejado de existir. De hecho cuando concluyó la secuela de aquel tren mítico, una especie de simulacro del genuino, el auténtico Orient Express, París-Estambul, había dejado de serlo hace ya muchos años, el 19 de mayo de 1977, en que abandonó por última vez la Gare de Lyon en dirección a la hermosa estación de Sirkeci. Ya entonces no era el de su época dorada, a finales del XIX y a principios del siglo XX, en que los viajeros formaban parte de un selecto club restringido de nómadas del "golden travel", cuando los vagones eran tan cómodos como las habitaciones de los grandes hoteles y se viajaba entre apliques de bronces, paneles de caoba y divanes de terciopelo. "En voiture, s’il vous plaît". Los pasajeros iban al encuentro de los vagones azul noche con el escudo del león dorado, de los cómodos sillones de orejeras acolchados con antimacassar para reposar la cabeza; a la búsqueda de ese "tempo" del tren al que se refirió Agatha Christie: "allegro con furore", a la partida; "rallentando" camino del Oriente hasta convertirse en un "legato". En aquellos vagones decorados con la marquetería más preciosa, cortinas de damasco sostenidas por alzapaños y cordones dorados, sábanas de seda, colchas de lana inglesa y edredones de plumas, viajó durante décadas la aristocracia europea, los grandes nombres del Gotha, empresarios, artistas, la "crème" de los viajes dorados. En ellos se inspiró Graham Greene y Bram Stoker, para su Drácula; Ian Fleming urdió en uno de los compartimentos la noche de amor de James Bond con la espía Tatiana; y Christie concibió "Asesinato en el Orient Express", la novela más popular del detective belga Hercules Poirot. Por ellos se paseó Mata Hari, el Aga Khan, Paul Morand y Valéry Larbaud que también les dedicó versos. Mauricio Wiesenthal cuenta en su libro sobre la belle epoque del viejo ferrocarril europeo cómo el Pullman 4163, en concreto uno de los últimos cuatro coches legendarios, lo utilizó Sidney Lumet en su película sobre la novela de Christie de 1974, y donde se rodó la escena en que el detective Poirot (Albert Finney) reúne a los sospechosos del crimen. Cuando no hace mucho le tocó hacerlo al último Poirot (Kenneth Branagh) el tren ya no era real. Pero intentaba, no obstante, parecerse al de la línea que había puesto en marcha la compañía fundada en 1883 por otro belga, George Nagelmackers. La aventura viajera del genuino Orient Express de Nagelmackers concluía en el Pera Palace de Estambul, donde durante mucho tiempo anidó la sombra del misterio de la desaparición de Agatha Christie, en un diario bajo llave en la habitación 411. Los viajeros hospedados en el legendario hotel que la misma compañía del Express había abierto en 1894 para dar servicio, cenaban en sus lujosos comedores antes de trasladarse a las nueve de la noche a la estación Sirkeci desde donde partía el tren una hora más tarde. La cena se servía en el Palace porque el vagón restaurante no se enganchaba al convoy hasta llegar a Kapikula en la frontera con Bulgaria, justo a tiempo para servir los desayunos que tanto le gustaban a Poirot: dos huevos, mantequilla fresca de Isigny, fruta… Hasta la hora de volver a sentarse a la mesa y poder elegir entre codornices asadas, pavos trufados y un áspic de foie gras con una copa de Sauternes. Tabucchi conservaba fresco el menú del cuatro de enero de 1898. Él mismo escribió que no se trataba precisamente de un tentempié: de entrada, ostras, sopa de tortuga o potage de la reine; después, trucha asalmonada à la Chabord; solomillo de chevreuil a la duchesse, chochas, parfait de foie gras, trufas al champán, fruta y postre. Más tarde con el paso de los años, ley de vida, muerte de viejas ilusiones, en el ferrocarril se iría produciendo el tránsito inexorable del caviar al sandwich de queso recalentado.