"Los Irónicos se creó por el cachondeo, sin ánimo de lucro"

Como él mismo reconoce, si le llaman José Ramón López García nadie se daría cuenta de quién están hablando. Todo Avilés, y gran parte de Asturias, solo le conoce por Togüevo. En menos de un mes cumplirá 75 años. En su juventud fue una de las voces más carismáticas del panorama musical asturiano. Vocalista de "Los Irónicos", su grupo recorrido gran parte de las fiestas de prao, con letras llenas de carisma que despertaban la sonrisa de su público.

Su gran "hit", aquel por el que todavía es recordado, es el "Avilés cojonudo", obra que se convirtió en el himno oficioso de la ciudad que le vio nacer. Además, ese mismo nombre sirvió para bautizar el bar que le hizo seguir presente dentro de la música. La vida nunca fue sencilla para Togüevo, que deja su clave para ser feliz: que todo se base en pasárselo lo mejor posible.

Huérfano de padre a los 12 años. "Soy de Avilés, nací en el Carbayedo, en el hospital que hay en la parte de arriba. Nací un 25 de diciembre. Vivía en la avenida Portugal, enfrente del Pontón. A mi padre lo mató el tren, por desgracia, y quedé con 12 años sin él. Estaba cruzando la vía en moto y lo pilló al pasar. Mi hermano de aquella tenía 15. Mi madre, la pobre, no tenía pensión y se tuvo que buscar la vida trabajando".

Recadero. "Había una tienda al lado de nuestra casa, ‘Pema’, de unos hermanos que se llamaban Pepe y Manolo. Cuando tenía 15 años o así le dijeron a mi madre que yo les valía para hacer los recados y empecé a trabajar con ellos. Así fue mi adolescencia".

Mi mote es Togüevo. "Todo el mundo me conoce en Avilés por Togüevo. El nombre salió porque yo, para hacer los recados, iba con un carro de ruedas de goma a buscar huevos todos los lunes a La Curtidora, a una finca que tenía muchas gallinas. Cuando volvía a la tienda, que estaba en el Carbayedo, tenía que cruzar por el río que pasa por encima de La CurtidoraA mi padre lo atropelló el tre,, que ahora está canalizado. Me acerqué demasiado al río y caímos el carro, los huevos, yo y todo. Ahí empezó todo el mundo con lo de güevo, güevo, güevo y hasta hoy. El otro día me hicieron un homenaje y si en el cartel ponen José Ramón López García nadie sabe quién soy".

Fui el mago más joven del mundo. "A los 16 años, a través de contactos de la familia, empecé a trabajar donde estaba Ernesto Baldajos. Ernesto Baldajos era un hombre que cantaba y que hacía cosas del espectáculo. Iba mucho a los asilos de ancianos. Me llevaba como el mago más joven del mundo. Cuando la gente lea esto se va a echar a reír, porque era buenísimo. Todo el mundo le quería. Un día me dijo que tenía que ir con él a los asilos. Íbamos a Oviedo a los tuberculosos, aquí a Avilés a los asilos… A todos los sitios de gente mayor. Entonces él me sacaba al escenario y me presentaba como eso, el mago más joven del mundo, y me tapaba los ojos. Él empezaba con su espectáculo. ‘Bueno, estoy con una señora guapísima’, decía. Tenía una labia. Yo tenía que adivinar el color del vestido que llevaba. Siempre sabía que la respuesta era lo último que me dijese. Empezaba: ‘El color del vestido puede ser verde, azul, granate, gris, negro’... Yo hacía el que pensaba y pensaba, hasta que, a la primera, acertaba el color. ‘¡Negro!’. La gente se volvía loca aplaudiendo".

Mi primer grupo. "Baldajos ensayaba en la nave de Vallina. En ese mismo sitio ensayaba otro grupo que era parte de los ‘Yanquis’. Como coincidíamos, empezaron a proponerme que cantase alguna canción con ellos. Insistieron tanto que acabe cayendo. No me enseñó nadie a cantar, nunca fui a clases de canto, fue todo de oído".

En TVE en los años 60. "En Avilés canté con los ‘Yanquis’ y con los ‘Sider’. Fuimos a televisión una vez a ‘La casa de los Martínez’, un muy célebre programa de sobremesa. Canté con la orquesta Gran Palace, con La Madrigal, con Asturcombo… Luego hice bodas, cenas-baile, con Paco Cuenca, Ramón Fernández y Fernando Martín, que era el dueño de la orquesta ‘Vereda’. Más tarde fuimos socios porque tuvimos aquí en Avilés un bar, un disco-bar, el ‘Avilés Cojonudo’".

La mili. "Que fuese a la mili fue coincidencia. Al ser hijo de viuda podía librarme, pero se casó mi hermano y me toco ir. Para ir hasta el Sahara fuimos en tren hasta Getafe, donde nos dieron toda la ropa y nos prepararon para el viaje. En Madrid, al día siguiente, cogimos un avión y nos plantamos allí. No se me olvidará en la vida ese viaje, porque fue la primera vez que salí de Asturias. Encima de aquella no era como ahora, y el avión pegaba unos tumbos que daba miedo".

Mis días en el Sahara. "Por suerte había mucha gente de Avilés, por lo que me lo pase muy bien. La mejor anécdota que tengo fue con el teniente Valerio Asensio Gallego. Un día, en el cuartel, me paró y me preguntó por mi nombre. Le dije que era José Ramón, pero que todo el mundo me conocía por Togüevo. Le hizo gracia el nombre y a partir de ahí nos empezamos a llevar bien. Veinticinco años después vino a Avilés, a los cursos de la Granda. En el hotel preguntó por mí y los trabajadores le mandaron subir por la calle de Galiana, donde estaba tomando algo. Se puso a hablar conmigo yo ni lo reconocía. Me sonaba la cara, pero no caía. Cuando me dijo quien era nos fundimos en un abrazo gigante. Me hizo mucha ilusión. Se notaba la diferencia de caché, pero se seguía acordando de mí".

Mili musical. "Mis compañeros se enteraron de que la música se me daba bien y me recomendaron para apuntarme a la banda de música, porque así se acababa antes el servicio. Había una orquesta y, cada vez que uno se licenciaba, había un hueco. Tuve suerte, porque Toni Landa, el de "Los Mitos", se licenció y me puse de cantante. Teníamos tres actuaciones a la semana: los jueves para el pueblo, el viernes para los suboficiales y los sábados para los oficiales. Pusimos a todos los saharauis a bailar".

Trabajador del metal. "Yo trabajé en el metal. Fue de lo que me jubilé. Estuve en cuatro empresas. Empecé con Elías García, pasé por Noguera y por Vallian. Me jubilé con Daorje. Empecé de joven, a los diecisiete años, pero nos daba tiempo todo: a ensayar, a cantar… A todo. Luego ya veías que la música daba dinero. Íbamos como si fuésemos la gran atracción. Teníamos días que estábamos dentro del camión, abríamos una rendija y era increíble la cantidad de gente que había".

El nacimiento de "Los Irónicos". "Un día de 1985 Tino Romero, el autor de las letras de ‘Los Irónicos’ y del ‘Avilés Cojonudo’, propuso que hiciésemos una charanga, para presentarnos en los carnavales. Nos convenció e hicimos una charanga, ‘Raíces Flamencas’. Ganamos el primer premio. Con lastres mil pesetas del premio nos pagamos una buena cena. Al poco, volvió Tino y me empezó a comentar la idea de hacer un grupo, porque yo estaba de andar con las orquestas y él hacía letras. Todo desde el cachondeo, sin animo de lucro. Para pasarlos bien. Nos juntamos Raúl, Tino, Javierón y yo. Ahí empezaron ‘Los Irónicos’".

La primera actuación. "Un día faltaba una orquesta para las fiestas de San Agustín. De repente vino Angelín, el concejal, a buscarnos un día que estábamos ensayando para que supliésemos a esa orquesta, para que los otros músicos pudiesen descansar. La reacción de la gente fue terrible. La sorpresa fue que, cuando bajamos, no paraban de aplaudir. De aquella, Tino hacía letras sobre lo que pasaba, como la Pantoja, sobre cuando Lola Flores no pagaba a Hacienda, sobre los ‘Beatles’ y Lady Di… Vimos que la gente reaccionaba. Tras esto un compañero de Tino nos llamó para ir a cantar a San Mateo a Oviedo. De un día para otro sacó una letra sobre San Mateo y vimos que aquello funcionaba".

"Los Irónicos" casi no grabamos casetes. "En aquel San Mateo, a finales de los años ochenta, nos vio actuar Juan Taboada, el dueño de una fonográfica, al descanso vino a hablar conmigo y me propuso grabar. Creía que me estaba vacilando. Nos ofreció grabar cinco cintas y un LP. Quedé con él en el Carbayedo unos días después, pero no fui. Pensaba que era el típico que se te acerca en la barra y viene a tomarte el pelo. Me llamó por teléfono para quejarse de que vaya poca seriedad tenía y ahí me di cuenta de que iba en serio. Quedamos en Avilés y todo empezó a funcionar. La primera cinta la fuimos a grabar a Oviedo, al Naranco, con Frasinelli. Luego a partir de ahí grabamos con un señor llamado Miguelín, en Avilés".

Compaginé bien trabajo y mùsica. "En la empresa tenía un maestro muy amigo y me daba mucha cancha y el día o compensatorios para que pudiese actuar. Siempre tenía la cosa de echarme una mano. Empezamos y empezamos y al final fueron más de 25 años que estuvimos tocando a tope".

Convivir con la fama. "La fama muy bien. En Avilés nos conocía todo el mundo sin que fuésemos artistas, pero íbamos por muchos sitios y la gente estaba loca con nosotros. Los padres llevaban a sus hijos a vernos. Hablaban el otro día de que habíamos vendido cien mil cintas. Era raro el coche que no nos llevaba puestos. Y eso que solamente salimos dos veces de Asturias, para ir a Vigo y a Santander. Y a día de hoy todavía reconocen a ‘Los Irónicos’".

“Avilés cojonudo”, un himno oficioso. "Lo hicieron bien, porque a esa canción le quitaron un párrafo. Cuando Tino Romero hizo la letra aquí en Avilés había una época que cuando soltaban las baterías aquí no se respiraba, había una cantidad de humo… En la canción había un momento que hablaba de eso, pero lo quitó Miguelín e hizo la introducción siguiente cambiando de todo y quedó preciosa. Hace dos años Mariví Monteserín, la alcaldesa, nos contactó para comprarlo y utilizarlo como himno oficioso de la ciudad".