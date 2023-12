"Con la indemnización por el cierre de la empresa viajé en solitario a Nepal"

Alfredo González Pérez, "Guari", (Villarín, Salas, 7-3-1951) es un apasionado de la naturaleza. Montañero, ganó varios premios de fotografía con sus paisajes. Buen conocedor de la Cordillera Cantábrica, también pateó el Himalaya y ascendió cumbres en Los Andes. Llegó de niño a Gijón.

El pueblo. "Soy el menor de dos hermanos. Mis recuerdos en el pueblo son de andar para arriba y abajo, yendo a coger las manzanas del vecín porque sabían mejor que las tuyas, y echando una mano en algunas tareas del campo a la familia. Un compañero de juegos por entonces era Arturo Castro, que años después fundó el grupo de teatro Margen. Recuerdo a la maestra del pueblo y que no tenía que ir a misa, porque no había iglesia".

Cimadevilla. "Llegué a Gijón con 9 años. Mis padres tenían una casa en Cimadevilla, de una herencia. Años después se vendió a un pintor, creo que Díaz de Orosia, aunque no estoy seguro. Para mí fue un gran cambio pasar de corretear por los praos a estar en una ciudad. Los juegos de los niños que entonces se llevaban en Cimadevilla eran las guerras a pedradas entre pandillas. En la escuela, en los Baberos, las primeras clases que tuve fue con un maestro falangista. Me castigaron porque no sabía rezar el rosario y mi padre, muy de izquierdas, decidió sacarme de allí y mandarme a la Academia España. Después volví a Cimadevilla, cuando las clases ya no las daban curas. Por esa época, un vecino, de ascendencia vasca, fue quien empezó a llamarme Gori o Guari, y me quedó. Cimadevilla entonces era cutre, una cosa decrépita, aunque con mucha más vida que ahora porque era un barrio de pescadores, que llegaban al Muelle con gaviotas alrededor de las lanchas y luego las pescaderas vendiendo sardinas con un gran desparpajo".

Cimadevilla. "Cursé estudios primarios y hasta ahí llegué. El director del último colegio era falangista, pero un tipo culto y tengo que agradecerle que nos obligó a leer El Quijote, cada día un alumno distinto un pasaje. Yo llegué a leer tres veces El Quijote y, 30 años después volví a leerlo por curiosidad gracias a aquel paisano y ahora estoy deleitándome con él. Aquel director también montó una biblioteca, pequeña, pero que me permitió leer a Stevenson, Jack London, Conan Doyle... libros de aventura. Salí hecho un ateo total por las misas obligatorias y otros libros insufribles que nos hacían leer los curas".

Cimadevilla. "Con 15 o 16 años empecé a trabajar como botones en una empresa de Cerámica Rubiera. Mi padre tenía amistad con su fundador, al que siempre atendía cuando iba a cazar al pueblo. Al mismo tiempo estudié por libre delineación y aunque no acabé, con 18 años pasé a trabajar como delineante. Ahí estuve hasta los 33 años, cuando cerró".

La clandestinidad. "A principios de los años 70, con 19 o 20 años, entré en el Movimiento Comunista (MC). En una ocasión me dijeron ‘vamos a hacer un comando’. Pensé que querían hacer un asalto, hasta que me explicaron que de lo que se trataba era de un corte de tráfico. Cuando la época de la clandestinidad, pensé, voy a aprovechar que me habían llamado Guari y seguir con el nombre. Luego me di cuenta de que todo dios me conocía por Guari, así que lo cambié por Javier".

Discos de EE UU. "A finales de los 60 y principios de los 70 estaba muy metido en temas musicales. Íbamos a tomar copas al ‘El zoo psicodélico’, un local al que llamábamos el submarino, porque había que bajar unas escaleras. El dueño tenía un mono y un loro , que tuvo que acabar sacando de allí porque hubo protestas, porque era una barbaridad. Ponían música muy guay. Siempre iba con mis amigos cuando abría, a las cuatro menos cuarto de la tarde con la misma canción de Johnny Reeves, ‘Oda para John Lee Hooker’. Ponían Led Zeppelin, los Rolling, los Beatles, Jimy Hendrix, Janis Joplin... Por esa época unos tíos que tenía en Estados Unidos me mandaban LPs que estaban sin publicar en España, los llevaba allí y nos los ponían; eso era un puntazo. Luego cambiamos de local, porque empezó a popularizarse y cambió el tipo de música".

Independencia. "Con 21 años me independicé. Mi padre no podía con la música que ponía en casa. Un día, escuchando los Rolling, casi llegamos a las manos. Decía ‘aquí mando yo, y si no estás conforme, ahí tienes la puerta’. Y eso fue lo que hice. Marché a un piso compartido en el último portal del paseo del Muro. Luego fuimos cambiando de piso".

Contradicciones. "No conservo fotos de mi juventud. Estábamos bastante relacionados con el movimiento universitario y después de una detención en la Universidad de Oviedo, hacia 1974, se dijo que había que deshacerse de todo, lo primero las fotos. Llevamos un montón, creo recordar que al Cerro de Santa Catalina, y las quemamos. Eran fotos con amigos por las discotecas. Probablemente no hubiesen supuesto nada, pero se decidió eliminarlas para que la Policía no relacionara a unos con otros en caso de detención. Otra consigna es que no fuéramos por casa. Estuve en La Calzada, escondido un par de días en casa de Manuel Hevia Carriles, católico progre y muy activista en el movimiento vecinal. Tengo un poco de nostalgia de la militancia antifranquista por lo que estabas defendiendo. Pero tenía unas contradicciones tremendas, porque estaba leyendo el Libro Rojo de Mao y viendo lo que estaba pasando con la Revolución Cultural, y al mismo tiempo íbamos a discotecas a escuchar a los Rolling, a tomar cubalibres y a playas nudistas, cuando en China todo aquello estaba prohibido. También recuerdo la pesadez de las largas reuniones de célula en las que pedían la palabra para decir lo mismo que el anterior o para discusiones bizantinas. Teníamos contradicciones muy gordas. Con el tiempo un amigo me dijo ‘yo creo que Stalin fue el que más comunistas se cargó’. Le respondí, ‘pues puede ser’".

La fotografía. "Además de los discos, de Estados Unidos me enviaban revistas. En una vi fotografías de Ansel Adams de los parques nacionales de Estados Unidos, en blanco y negro. Luego, en un viaje a Canarias de dos meses por trabajo, lo primero que hice fue comprar una cámara réflex. Tenía 21 años y no había hecho la mili porque tenía muy mal el ojo derecho. Luego te empiezas a meter en fotos más complicadas y a comprar equipo, empiezas a mandar fotos a concursos y a ganar alguno y a participar en algunas publicaciones a nivel nacional. También se publicaron fotografías mías en fascículos de LA NUEVA ESPAÑA". Hice montaña a la par que fotografía. Empecé a hacer montaña con Tino el Camochu, que luego tuvo la sidrería El Lavaderu, y un grupo de amigos. Íbamos los fines de semana a los Picos de Europa. Ahí me inicié en sacar fotos de paisajes. Nunca fui profesional, porque profesional es alguien que vive de ello. Empecé en la zona de Picos y después ya fuimos a otros espacios naturales de Asturias. La naturaleza para mí era lo máximo y lo sigue siendo. Entré en clubes, primero el Grupo Alpino hacia 1977, después pasé al Torrecerredo y desde 1986 estoy en el Grupo de Montaña La Calzada".

Legalización. "Por la época en la que se legalizó el PCE se montó el grupo cultural El Texu, en el que estuve, aunque duró muy poco y nos integramos en la Sociedad Cultural Gijonesa unos cuantos. Aún estaba de presidente Ángel Rubio y en la directiva también estaba Tini Areces. Luego fui vocal en la directiva. Ya legalizado el MC me detuvieron en Pola de Siero en una pegada de carteles anunciando un mítin de Cheni Uría. Un brigada impresentable de la Guardia Civil nos estuvo interrogando hasta las dos de la madrugada, cuando llamó a un teniente, que le dijo que lo que hacíamos era legal y nos dejaron marchar. Dejé el MC en 1979. Ahí acabó mi militancia política, aunque luego estuve afiliado en CC OO y la CSI".

El 23F. "En 1981, trabajando, escuchamos en directo por la radio el golpe de estado de Tejero. En la empresa había un grupo de CC OO y hubo gente que marchó para casa corriendo. La primera consigna fue que tiráramos todo lo que tuviéramos y volví a deshacerme de fotos, esta vez rompiéndolas, muchas fotos que tenía con gente que estaba en Comisiones o en UGT para que no los relacionaran conmingo si me cogían. Después de deshacerme de todo, fui a la Cultural Gijonesa, desde donde un grupo fuimos a concentrarnos a la Plaza Mayor. Estaba acojonado. Incluso estábamos buscando sitios para ocultarnos".

Nepal. "Cuando la empresa se fue a pique, quedamos todos en la calle. Nos llevó el caso José Ramón Herrero Merediz que era el presidente de la Cultural y, por cierto, no nos cobró, algo que no pensamos nunca. Nos sacó una indemnización de más de un millón de pesetas en aquel tiempo con lo que yo hice mi primer viaje al Nepal. Cuando estás metido en la montaña, te gustan las zonas salvajes y las aventuras que habías leído de Kipling, piensas: ‘yo tengo una pila de perres y al Himalaya yo tengo que ir’. Fui en 1983. Había estado aprendiendo inglés cinco años, quedome un poco del idioma y con eso tiré para Nepal completamente solo. Había mirado trekings organizados, pero siempre tenías que ir al rabo de alguien y me parecían muy caros. Mi primera vez en Nepal fue un shock, era otro planeta. No había ni televisión, estaba todo muy tranquilo y la gente era muy amable. Nepal había sido el paraíso de los jipis hasta el año 74 o 75 y todavía quedaban restos de eso. Hice un treking por encima de los 5.500 metros dando la vuelta al Anapurna con un italiano que conocí en el vuelo, un guía y a una chica que le llevó a él la mochila. En Katmandú iba a la calle donde paraban los jipis, entrabas en un chiringuito de aquellos que era como una cuadra, pero con un equipo de sonido de la virgen en el que ponían a Bob Dylan, a Jimi Hendrix, a Janis Joplin... estaba encantado y por eso volví cinco veces._La primera vez estuve un mes y diez días. Visité monasterios tibetanos y me entró la curiosidad por el budismo, pero no para meterme en ello, porque además el budismo no es una religión, es una filosofía quizás, un modo de vida. Pese a la miseria que había, no había pueblo en el que no te recibieran con una sonrisa".

India. "Cuando volví, a través de un antiguo compañero en Rubiera conseguí trabajo en empresas que estaban haciendo el catastro de Hacienda. Así estuve cuatro años. Luego, en 1987, en uno de los viajes que hice, fui dos meses a la India con una amiga, en la época del monzón. Ella volvió porque tenía que trabajar y yo quedé un mes más en el que hice un treking por el Himalaya. En aquellos tres meses, con el viaje incluido, gasté 200.000 pesetas, una miseria. Claro, comías por lo que hoy vale un euro. Por eso que me quedaba tanto tiempo, porque los precios eran irrisorios. Volví en 1989. En la India había en todos los sitios muchísima gente y muy diversa, con pocos extranjeros, pero yo en esos montones de gente me encontraba bien, no como aquí en los fuegos o caminando en la playa. En aquellos viajes en solitario le cogí tirria a los nacionalismos. Conoces a otros diferentes y te das cuenta de que todo el mundo tiene derecho a lo mismo que tienes tú y que ellos no tienen. Y con eso no quiero decir que no haya que dejar de reivindicar la peculiaridad de donde vives, como tu lengua".

Ascensión en Bolivia. "En 1990 fui con cuatro amigos a Bolivia. La intención era subir un par de picos. Yo subí uno, el Huayna Potosí, de 6.090 metros. Mejor dicho, a mí me subieron. Iba con un montañero muy experimentado y su mujer, Antonio Fontecha y Ada Ardines. La ayuda de Fontecha fue fundamental, es más, tuve un deslizamiento por una ladera, que tenía una caída importante, y él me frenó. Yo iba sin encordar. Con nosotros subía su hija, de 15 años, a la que llevaba encordada y tenía un piolet clavado y al verme que me estaba deslizando, porque los crampones se me habían llenado de nieve, me enganchó con la cuerda entre las piernas. Me salvó. Fue una experiencia, porque tenías que dormir a 5.000 metros en una tienda en una zona completamente helada, en la que no entraban ni las clavijas de las tiendas. Vi un amanecer y un atardecer bestiales. Eran zonas con muchos indígenas, muy buena gente pero muy desconfiados, al contrario de lo que me había encontrado en Asia. Ellos vivían en el alto y durante años no los habían dejado bajar a la capital, a La Paz y, además, mira que en Nepal había miseria, pero en Bolivia había más. El resentimiento les venía de ahí".

Biblioteca. "En 1991 me salió trabajo en una distribuidora de libros, Terrier, de Javier Melón y Loli Bordés, que son los que ahora tienen la Librería Central. A Javier Melón lo conocía porque había tenido militancia política. Estuve trabajando con ellos diez años. Eso también me valió mucho. Tengo un gran recuerdo de ellos y de sus hijos. Al estar trabajando en una distribuidora, tenía acceso a montones de libros muy baratos, porque me los vendían al coste. Mi biblioteca creció con aquello. Igual ahora tenemos dos mil y pico libros en casa".

Imágenes. "En 1993 la editorial Ayalga publicó un libro con fotografías mías de los Picos de Europa, más cuatro o cinco de fauna que me prestó un amigo y un texto pequeño que hizo Claudio Hermosilla. Luego con otro fotógrafo, Julio Herrera, hice otro libro sobre el parque natural de Redes, que se lo ofrecimos a Hidroeléctrica del Cantábrico. Me había comprado una cámara de medio formato, con la que con cada carrete podías sacar 10 fotos y había que pensarlas muy bien. También hice las fotos de las guías de montaña de Enrique Marcos, de Caso, Sobrescobio y Aller. Para hacer las fotografías, tenía que subir con un peso considerable a la montaña. Hombre, algún pico hubo que tuve que dejar la mochila abajo y subir con otra más pequeña, porque si había que trepar un poco era complicado. Subir por los Picos de Europa con una cámara que pesaba tres kilos y pico, más el trípode que pesaba otros dos, ahora no lo podría hacer, pero antes sí. Quedarte varios días a dormir en la montaña, en vivac, contemplando los colores del amanecer y del atardecer, eso es vida. Ahora llevas un cámara digital y no tienes problema, porque no pesa nada, ni tienes que llevar carretes. Nunca hice escalada, porque no hacía falta. Si tienes mejores fotos desde el Torrecerredo que desde el Urriellu, ¿para qué? En 1995 hice mi último viaje a Nepal. Llegué a tiempo, porque en 1996 tuvieron una guerra civil".

Vida en pareja. "A mi pareja actual, Uke Seoane, la conocí haciendo monte hace bastante más de 20 años. Conocerla fue de lo mejor que me pasó, porque tenía una vida personal muy anárquica y me estabilizó. Vivimos en La Calzada. Fui vecino de Quini, que era un tipo entrañable. En 2000 tuve un problema con la vista, degeneración macular y me acabaron jubilando. En 2015 me admitieron en la ONCE".

La pandemia. "La pandemia la llevé muy mal. La sobrellevé tirando de bicicleta estática, escuchando mucha música de los años 60 y clásica, leyendo y cuando se podía salir, salir. Un día, había mucha niebla, y llevé la cámara cuando fui a comprar los periódicos. Me gusta la niebla y la calle estaba vacía, como no se iba a encontrar nunca. Hice unas fotos. Me llamaron la atención los municipales. Me fijé en las luces del coche de Policía y estuve a punto de hacer una foto del coche con la niebla, pero me contuve. Para hacer fotos prefiero el tiempo malo, los cielos plomizos me gustan más que los azules".

La Arcadia. "Sigo viajando con mi pareja, pero son viajes más convencionales. Tengo pendiente ir a Roma a ver el Cementerio de los Ingleses porque allí están los restos de John Keath y Percy Shelley y Edward Trelawny. Ahora estoy cooperando en la ONCE, ayudando a organizar actividades culturales para mayores. A la montaña sigo yendo todos los domingos y si puedo los miércoles también. Cada domingo que me quedo en Gijón, me encuentro hasta extraño, echo en falta la naturaleza, que es la mejor artista. Saco la cámara todos los días, por afición. Por las mañanas camino 15 kilómetros, suelo ir a la Campa Torres y bajar a Aboño, porque casi nunca encuentras a nadie. Por la tarde camino otros tres, al ir a buscar a mi pareja al trabajo. Siempre tengo tres libros encima de la mesa, uno de poesía. Me gusta mucho José Luis Argüelles, además de Pessoa. No tengo hijos ni mascotas; atan mucho y no puedes viajar ni ir de monte. En el club de montaña hay varios a los que nos llaman "el grupo de Babia", comarca a la que vamos seis veces al año o más, porque creo que es la más guapa de toda la Cordillera Cantábrica. Soy ateo, pero eso lo tenemos casi como una religión. Para mí es una Arcadia".