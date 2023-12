"Estudiar español en Marruecos se ha convertido en un ascensor social"

José María Martínez Alonso (Oviedo, 66 años) es licenciado en Filología Hispánica, Ciencias Políticas y Sociología. Lleva casi 40 años ligado al Instituto Cervantes y sus caminos le han llevado a pasar el último lustro en Rabat (Marruecos). Allí ha dirigido el Instituto en un país en constante efervescencia y que cada vez se fija más en España. En cuanto empiece 2024 hará las maletas para defender el idioma español en París, un destino muy distinto pero que le produce la misma ilusión. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA durante la reunión anual de directores del Cervantes, que se celebró por primera vez en Asturias.

–Para un asturiano como usted, ¿qué supone que la reunión de directores del Cervantes se celebre en Asturias?

– Es un orgullo porque une dos de las cosas más importantes de mi vida: mi lugar de trabajo durante tantos años y mi región natal. Asturias, donde pasé mi infancia, sigue estando en el origen de todas mis experiencias.

–En estas reuniones hacen balance. ¿Cómo está el español en el mundo?

–La salud del español es excelente en casi todas partes. Hemos superado los desastres que supuso la pandemia y estamos en una fase de reactivación. No obstante, el ritmo no es uniforme en todas las partes del mundo.

– Viene de Marruecos, ¿cuál es el ritmo allí?

–En el Magreb el español va como un tiro. Está a la cabeza de estudiantes de español en el mundo. La situación es extraordinaria y ha puesto las bases para que el español sea en el futuro un instrumento de comunicación cada vez más internacional.

–Se fue a Rabat en 2019. Meses antes de la pandemia.

–Mi comienzo allí fue muy distinto del final. Marruecos no tiene un sistema sanitario potente y con la covid se tomaron medidas muy severas de confinamiento. A eso le sumas la brecha digital, que nos complicó bastante el trabajo. Después, vivimos la crisis institucional entre España y Marruecos, pero por suerte todo cambió.

–¿Qué ha cambiado?

–Las relaciones entre ambos países han mejorado radicalmente en los últimos dos años. Ahora gran parte de los estudiantes marroquíes prefieren hacer sus estudios universitarios en España en lugar de en Francia, que era su destino predilecto. Estudiar español en Marruecos se ha convertido en un ascensor social.

La demanda de estudiantes de español en el mundo es muy superior a la oferta de profesores

–Esto repercute en las universidades españolas.

–Y no solo en las universidades. La demografía española es la que es. Se juntan las condiciones para que se beneficien las dos partes. Será bueno para la evolución intelectual de la sociedad marroquí, que es muy joven. Hay una relación muy fértil por explotar todavía.

–¿Cuál es la concepción de España desde Marruecos?

–Los españoles son vistos como sus iguales. Más ricos que ellos, pero en los que se puede tener confianza. Más allá de una tradición y una religión diferentes. Somos vistos como un referente en muchos aspectos y se sienten muy identificados en cosas como el flamenco.

–¿Esa religión es un obstáculo a la hora de enseñar?

–En el mundo islámico la religión ha ganado mucho peso y toca todos los palos de la sociedad. Sin embargo, no influye a la hora de enseñar una lengua. Además, un centro como el Cervantes, al que va gente joven, se percibe como un espacio de libertad. Sin las restricciones que podrían tener en la calle o en sus propias casas.

– ¿Qué se puede mejorar desde los Institutos Cervantes?

–Lo primero es la transformación digital. Es una encrucijada que está en todos los sectores económicos, culturales y sociales. La tecnología está yendo por delante de nosotros y tenemos que ver cómo lo aprovechamos en favor de nuestro trabajo.

– ¿Se ha iniciado ese proceso?

–Sí. Estamos en ello en buena medida gracias a los Fondos Europeos, pero es un trabajo con objetivos parciales que no tiene fin porque la tecnología está en constante cambio. No obstante, no es el único problema.

–¿Qué otros problemas tienen?

–La falta de profesores. La demanda de español internacionalmente es muy superior a la oferta que podemos dar. Y no hablo solo del Instituto Cervantes, incluso de empresas privadas. Además, es necesario que los profesores estén bien formados, algo que no pasa en todas las partes del mundo.

–¿Echan en falta más medios?

–El Instituto Cervantes no cuenta con los mismos medios que otras instituciones europeas, pero eso no quiere decir que tengamos resultados inferiores. Una prueba es el francés.

Es clave que la divulgación científica vaya cobrando fuerza en español

–¿En qué sentido?

–Siempre se habla de la buena promoción que ha tenido el francés como lengua y es algo falso viendo los resultados. Fue una lengua dominante en el último siglo, pero ya no tiene el estatus de lengua de comunicación internacional que alcanza, por ejemplo, el español hoy. Tan mal no se está haciendo.

–¿Cómo es de importante la cultura del español?

–El español no es una lengua regional. La cultura panhispánica lo lleva a otra dimensión. Este aspecto es clave para expresar desde las emociones hasta la investigación sin importar la nacionalidad del que lo hable.

–Luis García Montero hablaba en el discurso inaugural de las jornadas sobre la importancia de la ciencia en el idioma.

– Siendo realistas, la investigación científica puntera se escribe en inglés y no es algo que se pueda desbancar de la noche a la mañana. Lo realista es que la divulgación científica vaya cobrando fuerza en español. Al fin y al cabo tiene un mercado de 600 millones de personas.

–Algo que perciba que haya cambiado en la lengua en los últimos años.

– Es clarísima la desaparición del usted. Incluso en las empresas, en los bancos... y hasta para tratar a gente mayor. No pasa nada. La lengua cambia y evoluciona y refleja los intereses de los hablantes y sus necesidades.

–El plurilingüismo en España está de actualidad. ¿Cómo lo gestionan?

–Contamos con muchos profesores que nos ponen muy fácil hacer cursos de gallego, catalán y euskera. Obviamente, la demanda depende mucho del tamaño y de las condiciones de la ciudad. El español es una puerta al aprendizaje de otras lenguas españolas para difundir la cultura.

–Como asturiano, ¿cuál es su postura sobre la llingua?

–En Asturias todos hablamos la llingua. Hasta sin darnos cuenta. Su oficialidad o no, por suerte, no es una voluntad política, sino de la gente. Los pasos del asturiano los decidirán ellos. No hay nada más democrático que la lengua y aquí no se está politizando por suerte.

–Hay seis asturianos en distintos puestos del Instituto Cervantes.

–Somos la comunidad autónoma con más presencia en puestos directivos proporcionalmente. Si buscas una explicación, es evidente: somos muy buenos (risas).

El futuro del asturiano lo decidirá la gente. no hay nada más democrático que la lengua»

–Lleva muchos años fuera del Principado, ¿cómo ve la región desde fuera?

–Asturias ha vivido una época complicada. Las alternativas a su modelo de desarrollo se agotaron y no parecía haber más. Es una población muy envejecida que necesita abrir vías para que la gente se quede. En el inmediato futuro, hay factores que pueden cambiar la situación.

–¿Qué factores?

–El cambio climático es algo desastroso, pero puede tener un impacto extraordinario en un sitio como Asturias. Muchas personas que antes no sabían nada de esta tierra, ahora se instalan aquí por ser una región que pronto funcionará como refugio climático. Es una posibilidad de crecimiento.

–En 2024 cambiará Rabat por París.

–El máximo de un director del Instituto Cervantes en un destino son cinco años. Dentro de las posibilidades que había surgió la de París y me voy allí con una gran ilusión.

– ¿Qué espera de Francia?

– El París al que iré no es el París de la época de entreguerras, la gran capital de todas las capitales europeas, pero sigue siendo un sitio de mucha actividad cultural. Lo dice el gran número de Premios Nobel de Literatura franceses de los últimos años.

–¿Qué retos se marca?

–Introducirme plenamente en los canales culturales de París. Francia mantiene unos resortes muy potentes en la repercusión de la cultura y de influencia mundial. Es una gran plataforma para la difusión de la cultura en español. La cultura latinoamericana cuenta con una gran presencia en París.

–¿Espera la devoción por el español que vivió en Rabat?

–La situación del español en Francia siempre ha sido buena y no tiene por qué haber cambiado. En Francia son conscientes de que la primera lengua mundial es el inglés, pero que luego ya va el español. Cualquier padre que confíe en la educación de sus hijos tiene que apostar por estas dos lenguas.