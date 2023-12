Kelsey Grammer vuelve a ser "Frasier" 20 años después y con cambios

Casi dos décadas después de su desenlace, la legendaria telecomedia "Frasier" resucita en forma de suave continuación tardía, sin algunos de los grandes personajes de antaño, pero con Grammer, brillando como siempre. Su primera temporada está a punto de finalizar en SkyShowtime.

El psiquiatra y psicoterapeuta radiofónico Frasier Crane brilla airadamente en una nueva temporada obra de los guionistas Chris Harris ("Cómo conocí a vuestra madre") y Joe Cristalli ("La vida en piezas"), quienes durante años llevaron una cuenta de Twitter sobre qué pasaría y se diría en una versión actual de "Frasier".

El personaje empieza una nueva etapa de su vida lejos de Seattle, donde se había mudado desde su natal Boston, ciudad del bar de "Cheers", magnífica serie de los años ochenta protagonizada por Ted Danson, a la que llegó en su tercera temporada para solo cuatro episodios; al final salió en más de doscientos y logró su propio y longevo "spin-off". Hasta la llegada de "Modern family", "Frasier" la única serie que había logrado cinco Emmys consecutivos a la mejor comedia. El 13 de mayo de 2004, con uno de los capítulos más vistos de la historia de la televisión, terminaba "Frasier" después de 11 temporadas y 265 episodios.

La serie vuelve cambiada. Frasier trata de enderezar la relación con su hijo, un joven bombero sin apenas contacto con su padre.

–Casi 40 años después de que apareciera su personaje seguimos hablando de sus aventuras.

–Es sorprendente. En el principio íbamos a verle en unos siete episodios de "Cheers". Los dos primeros fueron un poco como mi prueba de cámara. Me dijeron: "Si estos dos salen bien y vemos que el personaje funciona, haremos los otros cinco". Quizá a la altura del sexto episodio, volvieron y me pidieron que siguiera. Cuando les pedí ser un personaje más en la siguiente temporada, aceptaron de buen grado.

–Hacer algo como "Frasier" (2023) era como volver a empezar: no podía apoyarse en su química con las otras estrellas de la serie, que en su mayoría no participan. ¿Era incómodo? ¿Emocionante? ¿Ambas cosas?

–Siempre quisimos incluir al antiguo reparto, pero que a la vez hubiera también fichajes frescos. Por desgracia, no pudimos llegar a un acuerdo con los viejos actores. Quise ver eso como una oportunidad para hacer una serie que tuviese su propia identidad, en la que Frasier fuese el único punto en común con lo visto antes y lo viéramos rodeado de gente interesante.

–Aunque no podamos verle en carne y hueso en pantalla, Martin Crane [John Mahoney, fallecido en 2018], el padre de Frasier, es una presencia constante, lo que resulta bastante emotivo.

–John Mahoney ha sido una referencia constante y hemos hecho todos los homenajes que hemos podido. El nombre del bebé que aparece es John. El bar se llama Mahoney y abrió en 1940, año de nacimiento de John. Él está ahí.

–Algún breve regreso ha sido posible: hemos visto a Bebe Neuwirth como Lilith, exmujer de Frasier, y veremos a Peri Gilpin como Roz, su icónica productora. ¿Fue fácil volver a los viejos ritmos con ella?

–Casi cada año veo a Peri por Navidad. Fue divertido hacer un episodio navideño y abrir la puerta a Peri [ríe]. Es algo que iba a hacer igualmente, ¿por qué no filmarlo? Fue tan sencillo como sentar juntos a dos viejos amigos y dejarles tener una vida conjunta otra vez. Me gustaría encontrar el modo de que estuviera presente en la serie; que pudiéramos verla, si no en cada episodio, al menos en bastantes.

–Frasier vuele a Boston, ¿qué posibilidades hay de retomar algún personaje de "Cheers"?

–No estaría mal. Si encontramos una línea argumental que creamos apropiada, y que no sea simplemente una excusa para meter a alguien de "Cheers", estaríamos muy abiertos a ello. Puedo imaginarme una visita de Diane, el personaje de Shelley Long, que le rompió el corazón. Y quizá Frasier pudiera pasar página al respecto.

–No sé si entre la antigua y la nueva Frasier se sorprendió a sí mismo preguntándose: "¿Qué opinaría Frasier de esto?". De los cambios en la cultura y en la sociedad, de los nuevos estilos musicales, de Twitter, de todo.

–Me temo que opinaría casi siempre igual que yo [ríe]. Creo en el cambio y en el progreso, pero habría que discutir cuántas cosas que se nos presentan como un avance lo son realmente. El famoso dramaturgo y director teatral George S. Kaufman tiene una frase muy buena al respecto. Fue a ver una obra suya seis meses después del estreno y dejó una pequeña nota al reparto detrás de bambalinas: "Ensayo mañana a las once de la mañana para eliminar todas las mejoras que se han aplicado a la obra desde el último ensayo".

–Tengo la sensación de que Frasier podría durar mucho tiempo: mientras sigan pasando cosas nuevas en el mundo él seguirá teniendo reacciones divertidas.

–Me gustaría que durara bastante. Estoy de acuerdo con usted en que Frasier es una gran lente por la que observar lo que pasa en el mundo. Sin demasiados juicios morales; es muy crítico con algunas cosas, como, no sé, las interpretaciones en la ópera, pero en la mayoría de cosas es uno más de nosotros.

–¿No diría que este Frasier es un poco distinto al anterior, que se nos ha ablandado un poco?

–Es más mayor y más sabio. Es más amable, también consigo mismo. Pero no deja de ser un tipo torturado, porque así es como resulta más divertido [ríe].