La fábrica de las oportunidades: así será la Vega donde se cultivará el nuevo futuro de Oviedo y Asturias

Mediaba el año 2019 cuando a Alfredo Canteli, flamante alcalde de Oviedo, le preguntaron sobre La Vega y el futuro de aquel ámbito, con el que el anterior gobierno local, liderado por el socialista Wenceslao López, Llevaba negociando casi cuatro años. "Es un bocado muy grande para un ayuntamiento", resumió el regidor en uno de esos alardes tan suyos de popular sentido común. Han pasado algo más de cuatro años y el Ayuntamiento de Oviedo acaba de aprobar inicialmente el convenio urbanístico por el que la mayor parte de los 120.000 metros cuadrados de esos terrenos pasarán a manos municipales. Pero el bocado sigue siendo muy grande. Superada la negociación política para desbloquear el desarrollo urbanístico futuro, sigue en el aire la pregunta de cómo dotar de contenido a todas aquellas naves, cómo hacer que la Vega vuelva a ser un espacio productivo y esencial dentro del ecosistema regional. El guión no escrito, pero susurrado, dice que en todo aquel espacio podría desarrollarse un polo biotecnológico, pero la realidad circunscribe ese plan a una única nave que será propiedad del Principado, la de Cañones. Allí quieren instalar una incubadora de empresas biotecnológicas gracias a una convocatoria de la fundación Incyde que saldrá en los primeros días de enero. ¿Y el resto?

Hay algunos actores, como la Cámara de Comercio de Oviedo, que han identificado en el sector biotecnológico el nicho estratégico sobre el que desarrollar el desarrollo de la Vega. Pero no está tan claro que todas las administraciones e instituciones estén alineadas en el mismo sentido.

Pablo Fanjul dirige Dropsens, una de las empresas del sector con mayor progresión en Asturias en los últimos años. Vive en General Elorza y hace años soñó con ir al trabajo andando, con una oficina en La Vega. Pasó el tiempo, su empresa se mudó de Llanera a Oviedo y regresó al parque tecnológico para construir una nueva sede ahora que tienen una gran matriz Suiza, Metrohm. El sueño de establecerse en la fábrica de armas se esfumó en el corto plazo y no está claro que se pueda realizar en un futuro.

Nadie duda de que el espacio de La Vega tiene que ser un ámbito netamente metropolitano, otra cosa muy distinta es cómo conseguirlo. El urbanista Víctor García Oviedo ha sido, y es, uno de los grandes apóstoles del área central asturiana. Tiene claro que La Vega reúne esas condiciones de centralidad para ser una pieza que vertebre otro futuro para Asturias. Y añade que muy cerca de la fábrica de armas se encuentra uno de los primeros equipamientos diseñados en clave Área Central Astur: el HUCA.

Si el futuro de La Vega pasa por lo biotecnológico, el HUCA ha de ser una de las cabezas tractoras del desarrollo del ámbito, Ya lo es en el apartado de entidades generadoras de conocimiento, pues desde allí se desarrollan y se agrupan la Fundación para la investigación y la innovación biosanitaria de Asturias (Finba) el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) al que da soporte. Físicamente, están pegados al HUCA, y a poca distancia, en La Corredoria, se encuentra el Vivarium, vivero de empresas de la salud donde tienen sede Healthens, Entrechem, Criogene y Metrohm-DropSens, y dos de los cuatro centros que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tiene en Asturias, el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (Incar) y el Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA). Por otra parte, el conglomerado de empresas biotecnológicas que se agrupan dentro de BioAstur suman 24 socios. ¿Es suficiente para llenar la Vega?

Si se trata solo de la nave de cañones de Sánchez del Río, la respuesta sería afirmativa. Pero si se plantea colonizar la mayor parte del espacio de la vieja Fábrica de Armas, la cosa se complica. Todo el mundo habla de la necesidad de conseguir una gran empresa tractora del ámbito biotecnológico que funcione como motor de la nueva "Vega de la salud". Pero parece difícil convencer a una empresa internacional para que se establezca aquí. Es verdad que hay un ecosistema de conocimiento interesante, pero el sector está todavía lejos de su ritmo óptimo de desarrollo. BioGal, la asociación que agrupa a las empresas de este ámbito en Galicia, se constituyó en 2008 y el Gobierno de la Xunta situó este sector entre sus líneas estratégicas. En Asturias, BioAstur se constituyó en 2022. Cuenta, pues, con más de una década de retraso y el Principado no ha identificado las ciencias de la salud como una de sus áreas prioritarias. Todo esta dilación se traduce en más dificultades para acceder a las ayudas europeas y otras líneas internacionales para financiarse.

De momento, el Principado parece que va dejar en manos de la nueva agencia de Ciencia, con el exIdonial David González al frente, el futuro de la fábrica. Cuando todavía no tenía esta responsabilidad, su visión del desarrollo del ámbito no era solo la del monocultivo. Tras una visita a la fábrica de Saint-Étienne, un caso de transformación de escala muy parecida a la de Oviedo, indicó que La Vega era "una oportunidad única de potenciar el tejido económico e industrial regional a través de la implementación de estrategias de transferencia de conocimiento en sectores en los que Oviedo y Asturias pueden convertirse en un referente de ámbito tanto nacional como internacional". Pero no habló solo de Biotecnología. Citó el ecosistema asturiano de I+D+I y explicó que "su despliegue en este espacio singular permitiría que la alta tecnología y el conocimiento contribuyesen, de manera significativa, a nuestra economía. Industrias bien asentadas en Asturias como la biosanitaria, la fabricación avanzada, la industria de la defensa, la ciencia de datos o la energía pueden y deben jugar un papel protagonista en esta transformación".

En otras palabras, y como apuntan otras fuentes autorizadas del ámbito empresarial regional, un planteamiento mixto, más allá del monocultivo biotecnológico, parece lo más apropiado.

En ese sentido, el director de la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias, Faustino Blanco, también se refirió tras aquel viaje a Francia a una política mixta, es decir, a "estrategias para conseguir un ambiente que promueva actividad económica y una sociedad que desea cambiar rápidamente para adaptarse a una nueva realidad esperanzadora e inclusiva". "En general", concluía, "esa estrategia también está detrás del proyecto de La Vega, centrada en potenciar nuevas dinámicas sociales y económicas, con herramientas, tecnologías o soluciones que permitan desarrollar conocimiento e infraestructuras que faciliten una interrelación entre ámbitos en los que poder ser fuertes, como el biomédico, la investigación fundamental, el desarrollo y la innovación, el emprendimiento empresarial, la atención sanitaria, la docencia e interdisciplinariedad y la vocación de emprendimiento y escuela de negocios".

Así que por una parte hace falta que el Principado alinee sus deseos con sus estrategias. Pero, de otro, también es preciso que el Ayuntamiento quiera sentarse a trabajar con el resto. Hay que recordar que la mayor parte de las naves de la Vega, a excepción de la nave de cañones, pasarán a manos municipales cuando el convenio esté completamente aprobado. Aunque las puedan ocupar empresas, no hay todavía una decisión o un consenso sobre el organismo que gestionará el futuro de esos espacios.

De vuelta al caso de Saint-Étienne, empezaron en 2002 a pensar en la reconversión de su vieja fábrica. El despegue del proyecto comenzó en 2007, año en el que pusieron en marcha el "organismo público para el desarrollo de Saint-Étienne" (EPASE en sus siglas en francés). Ese ente es el que sigue con la gestión de la transformación de la fábrica y en él están representados del municipio (20%), el área metropolitana (10%), el departamento (10%), la región (10%) y el Estado central (50%). El último calendario para su transformación definitiva establece el año 2025 como penúltima meta.

En el caso de Oviedo, la fábrica de armas de la Vega dejó de tener actividad industrial en 2012. Pasados once años, el convenio urbanístico para su transformación ha empezado a tramitarse ahora, aunque no se conocen otros espacios de reflexión y diseño de las estrategias por las que se desarrollará el futuro de la fábrica.

La Cámara de Comercio de Oviedo, uno de los actores más implicados en el futuro de este espacio, ha impulsado la puesta en marcha del grupo de trabajo La Vega Biotech. Allí están representados también el Principado y la Universidad de Oviedo, pero no el Ayuntamiento. La negociación del convenio de La Vega coincidió con el traslado de la Escuela de Minas de Oviedo a Mieres y el desencuentro entre la administración local y la institución académica. Aquella polémica hizo fracasar toda presencia del municipio en el grupo de trabajo impulsado por la Cámara. Ahora, en un escenario distinto y casi superada aquella polémica, todos confían en que el Ayuntamiento se siente a la mesa con la Universidad y el Gobierno regional para trazar las líneas maestras del futuro de la fábrica de armas. El papel urbanístico le reserva, no obstante, un papel protagonista con el que podría actuar en solitario para decidir los usos y las directrices que regirán el desarrollo de las naves. De momento, las fuentes municipales consultadas guardan silencio y evitan pronunciarse en un sentido o en otro.

Queda todavía lejos el sueño de ver La Vega convertida en un semillero de farmacéuticas, startups de nuevos tejidos, impresión 3D de prótesis y bancos de ADN. Al polo biotecnológico le hace falta aún ayuda regional, coordinación institucional y más hombros arrimados. Según cálculos realizados por este periódico hace dos años, la industria biotecnológica suma en la actualidad más de 1.400 profesionales y un presupuesto de 10 millones de euros al año. Ahí no están incluidas, no obstante, algunas empresas como Bayer o muchas pequeñas firmas que trabajan en la cadena de distribución. La diferencia la marca, nuevamente, Galicia. Si en BioAstur se agrupan 27 socios, en Galicia ya hay casi un centenar, pero ellos incluyen empresas de alimentación que han decidido estar en este otro ámbito. Es como si Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), por ejemplo, decidiera constituirse como empresa biotecnológica. Además, a BioGal se le tiene en cuenta para cualquier grupo de trabajo o decisión estratégica, cosa que no sucede en Asturias.

Para acabar de completar el diseño del ecosistema "biotech" en Oviedo y en la región hace falta sumar otro factor, el de la investigación desde el ámbito privado. El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y su Fundación de Investigación Oftalmológica (FIO) es un ejemplo paradigmático. El centro abrió sus puertas en 1997 en su sede actual, en la falda del Naranco, donde cuenta con más de 150 trabajadores. La Fundación trabaja en 116 proyectos de investigación y por la clínica pasan al año unos 110.000 pacientes, el 70% procedente de fuera de Asturias. El otro gigante privado de la sanidad en Oviedo es el Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias (IMOMA). Se constituyó en la primavera de 2008 como una iniciativa privada de Masaveu Medicina, Liberbank y Medicina Asturiana para luchar contra el cáncer y otras enfermedades con base genética. Comparte sede con el Centro Médico y aporta también trabajo de investigación y una línea pionera en equipos y tratamiento. Son otras puertas a las que habrá que llamar si se quiere elevar la apuesta por las Ciencias de la Salud en La Vega. La otra opción, igual de válida, es promover usos mixtos o, incluso, explorar una nueva industria que trate de sumar a la investigación pionera que ya se realiza las capacidades manufactureras que la región posee históricamente.

Si el desarrollo económico de la Fábrica de Armas de la Vega discurrirá dentro de la estrategia de la promiscuidad de industrias, también su despegue urbanístico, coinciden los expertos, tendrá que apoyarse en patas muy diversas.

Rafael Menéndez, profesor de Geografía e investigador del Cecodet, mantenía en 2022 que La Vega es un espacio de oportunidad para Oviedo y Asturias, y que el objetivo debe ser crear "un polo de nueva actividad económica vinculado a la nueva empresa, la investigación científica, el empleo de alta cualificación y las actividades culturales y artísticas". Otras de sus indicaciones se han llegado a plasmar en el convenio, tales como limitar la edificabilidad (ahora a expensas de una negociación futura con Sepes para desarrollar vivienda asequible), respetar la mayoría de los chalés o respetar el sentido de conjunto, ahora solo alterado por la introducción de un vial entre las naves que persigue el objetivo de alejar el tráfico de Santullano. "La Vega", explicaba Rafael Menéndez, "permitiría varios usos para la ciudadanía, como espacio de innovación, de empleo, zona verde, cultural y patrimonial". Además, desaconsejaba situar el ámbito como centro de enfrentamiento político. "El convenio debe ser negociado en profundidad y aprobado, con la mayor participación, pero sin posturas pseudo ideológicas y sin convertirlo en un recurso electoral. La clave es una buena negociación de los términos del acuerdo", manifestaba entonces.

Como resumen, el futuro de La Vega exigirá, en primer lugar, un planteamiento regional, metropolitano. No tiene sentido que un espacio de esas características y ese tamaño sea diseñado por y para el ámbito local. Hará falta, por tanto, una coordinación entre las distintas administraciones y una voluntad de diálogo para no entrar en una guerra de protagonismos. Parece lógico que Ayuntamiento, Principado y Universidad estén juntos en el diseño del ámbito pero que integren también a las empresas vinculadas al sector que se considera estratégico para la zona. Y si lo biotecnológico, aunque no sólo, es lo crucial, también parece evidente que el Principado sitúe ese campo entre sus líneas de acción prioritarias. Desarrollar todo ello rápido, sin dejar que el tiempo sepulte los planes, es la última pata para lograr que la Vega sea un éxito en su renacimiento: juntos, todos, orientados y sin perder tiempo.