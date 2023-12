"Mi padre, que era guardia civil, era tan conocido o más que yo"

Por María del Perpetuo Socorro no responde casi nunca Corín Astariz (1948), que fue concejala del Partido Popular (PP) en Avilés entre 1999 y 2003 y, antes de eso, presidió durante un montón de años la Asociación de Padres de Las Doroteas –el colegio de sus hijas–. Desde siempre ha participado en las cuestaciones de la Asociación Española Contra el Cáncer en Avilés y en la junta de la Real Cofradía de la Virgen de la Soledad, de hecho, es una de las camareras de la imagen principal del paso, aunque previamente, había tenido varias responsabilidades en la única hermandad de Semana Santa adscrita a Sabugo. Y es todo esto porque Astariz es un referente social de Avilés.

Nacimiento

"Nací en 1948, en el cuartel de la Guardia Civil de La Magdalena, que estaba allí precisamente: en el número 1 de la calle Magdalena, en una casa que tiraron, frente a la finca de don Arturo, en frente del albergue de peregrinos. Allí había una casa que era de la familia Abascal y la tenía alquilada a la Dirección General de la Guardia Civil para viviendas".

La familia

"A mi padre, cuando vino a Avilés, lo ubicaron aquí, en el Gran Hotel, en el parque del Muelle. Luego vino la casa de La Magdalena y, al final, el cuartel de Llano Ponte, pero mi madre nunca quiso pasar para allá. Mi padre se llamaba José Astariz: vino de Galicia destinado a Candás. Allí fue cuando conoció a mi madre: de carabinero. Mi madre era de Candás. Luego le dieron puesto en Avilés. Y hasta aquí que se llegaron. Estuvo un poco tiempo en la ría. Los carabineros vigilaban las costas, el contrabando... después de la Guerra se integraron en la Guardia Civil".

La Magdalena

"El cuartel estaba en el Gran Hotel. Las viviendas no, las viviendas estaban en la casa de La Magdalena. Todo esto mientras estaban construyendo el cuartel de Llano Ponte. Yo sólo iba allí el día del Pilar. Mi madre no quiso trabajar allí porque mi madre tenía un taller: era modista. En aquella época siempre había un guardia de puertas que preguntaba a dónde va y a dónde no va. Como la gente iba a probar entonces mi madre no quiso. Así siempre vivimos en La Magdalena: hasta que mis padres compraron unos pisos en Versalles".

Versalles

"Soy tan de Versalles que salí de novia de la calle Covadonga: del número 1. Aquellas viviendas las hizo Govasa y las vendía el padre de Román, el procurador. Mi padre, que era gallego, que era de Lugo, fue uno de los primeros en comprar en esa calle. Todos los gallegos de Avilés nos metimos en esta historia".

Padres

"Mi padre era de Lugo. Marchó a la Academia de la Guardia Civil y vino destinado a Candás, que es donde conoció a mi madre y se casaron. Mi madre era María de los Remedios, pero todo el mundo la llamaba María. María González. Yo me llamo María del Perpetuo Socorro. De Socorro, Socorrín y de allí, Corín. La virgen del Socorro, por cierto, es la patrona de los médicos. Me hace mucha gracia porque ahora, cuando la pandemia y la vacuna, sólo oía: ‘Jo, vaya nombre y vaya apellido’. Y un día le dije a una facultativa: ‘Pues la patrona de los médicos’. La patrona era el 27 de junio: en tiempos de Franco, fiesta en el Insalud. ‘Doctora, usted es muy joven y no lo sabe’. Tiene en Roma una iglesia del Perpetuo Socorro preciosa. Allí se cuenta la historia de un mercader de Creta que sacó la imagen. Soy hija única".

El trabajo del padre

"Mi padre llevó durante muchísimos años el negociado de Quintos de Avilés. Ese negociado funcionó mientras hubo que pasar la cartilla de la mili todos los años. Sobre todo, en la época de oro de la fábrica: para poder cobrar la paga extraordinaria tenían que tener todos la cartilla al corriente. Y de eso se encargaba mi padre. Mi padre era tan conocido o más que yo: era muy popular, le apreciaba mucho la gente".

Estudios

"Bueno, yo fui, de pequeña –cuando tenía cuatro años– a la escuela de don Ángel Serrano. Esa escuela estaba en la calle Galiana, al principio. De don Ángel Serrano y doña Teófila. Allí fui compañera de Carlos Maqua, el cantante. Iba conmigo. Y, después, ya me matricularon en el colegio Santo Ángel. Fui a la Hermana Valle a párvulos y, después, hasta Bachiller. El Santo Ángel era el palacio y todo el jardín que ahora es el parque de Cabruñana. Por ahí corrí yo muchísimo..."

La vida laboral

"No hice carrera universitaria, pero al acabar Bachiller me examiné para entrar en Ensidesa, pero no conseguí número para entrar. Había plazas para secretaria, hubo exámenes, me presenté, pero no saqué el número para entrar. Después quise ir a hacer Magisterio, pero el padre de una amiga mía, que era el director del Banesto, era muy amigo de los de Velasco, los de los muebles y electrodomésticos de la calle de Ruiz Gómez. Necesitaban a una chica para la oficina de confianza. Allí que fui: a la primera tienda que montaron. Donde está la entrada del aparcamiento de la plaza de España. Allí estuve trabajando cuatro años y luego cambiamos a las Novedades".

El marido

"Mi marido se llamaba René González Blanco. Nació en la Casa Larrañaga. Era hijo de María Antonia y de Abelardo, que era agente comercial y que tenía con él a mi cuñado. Mi marido era hermano de Abelardo, el de Sabugo ¡Tente firme! Bueno, pues estaba en La Coruña haciendo Náutica. Lo conocí en el primer viaje de prácticas que vino con un vapor que se llamaba ‘Candino’. Fue en un café literario".

Café literario

"Estaba estudiando en el San Fernando y yo lo conocía de cruzármelo: yo venía al Santo Ángel por Rivero. Y él iba para el San Fernando. Estábamos siempre por Rivero. Lo conocía de ‘hola’ y ‘hasta luego’. Luego fue lo de hacer Náutica en La Coruña y lo perdí de vista. Mi marido y yo –bueno, el que iba a ser mi marido y yo– nos conocimos en un café literario, en el teatro Palacio Valdés. Actuaba Víctor Manuel, me acuerdo muy bien. Después vinieron seis años de novios y, al final, la boda. En el café literario, que era la presentación de las reinas de Pascua. Siempre fue la reina, nada de xana. La reina y la reinina. Eso fue toda la vida. La bandera de Avilés y la bandera nacional. En el baile empezamos a andar, él a los dos días marchó y me escribió desde Sevilla y hasta hoy: seis años de novios y veintiséis casados".

Los agustinos

"Nos casamos en los agustinos. Nos casó el padre Honorio, que era muy amigo de la familia. En esos seis años de novios él estuvo yendo y viniendo, viajando todo el tiempo. Para atrás y para adelante. Cambió de empresa, cambió a Marcosa. Él había empezado en Vapores Costeros de Santander, los dueños de la moto nave ‘Liana’, muy famosa en Avilés. Me casé el 8 de diciembre de 1971 y el 23, víspera de Nochebuena, marchamos con bobinas a laminar a Cardiff. Iba José Ángel de Martino de capitán y el marido mío de jefe de máquinas. El viaje de novios fue en Marbella, luego volvimos a Madrid y en el momento en que el barco entró ya volvimos a embarcar".

Viajes por mar

"Viajar en barco era una maravilla. Iba con Lines, la mujer de José Ángel de Martino, a Newport en Gales. Íbamos a la British Steel, a laminar bobinas de aquí, de Ensidesa. Era la época de la minifalda. Yo tenía veinticuatro años. La otra, como yo, veinticuatro o veinticinco. Cuando salimos de aquí, de Avilés, fuimos en el puente todo el tiempo metidas en la esquina para ver la maniobra de salida de la bocana. Iba Pepe Panizo de práctico: a mi marido lo conocía mucho, muy bien. Cuando llegamos a Newport, el ‘pilot’ inglés dijo que si éramos las ‘gogós’: estábamos con las botas, en una esquina las dos acurrucadas. Íbamos de maravilla: llevábamos camarotes individuales, no nos mareábamos. Sin problema ninguno. Ese barco, que se llamaba ‘Liana’ hizo historia en Avilés. ‘Liana’, de Vapores Costeros de Santander. Esta empresa tenía este barco y otro más pequeño que se llamaba ‘Juan B. Buesa’. El ‘Liana’, ya digo, hizo historia en los muelles de Avilés".

Traslados

"El marido mío marchó a la construcción del ‘Llaranes’ y del ‘Trasona’. Se despidió de la empresa: le hicieron una oferta muy buena y fue a la construcción de esos barcos a los astilleros de Matagorda, en Cádiz. En ese ‘Liana’ fue que se llevó la réplica de la estatua de Pedro Menéndez a San Agustín de la Florida. René iba de jefe de máquinas. Yo no vi la estatua hasta muchos años después: en un viaje a Jacksonville".

Trabajo

"Cuando me casé dejé de trabajar. No volví a trabajar más. En 1971 me casé y dejé de trabajar. Después de Velasco estuve en Novedades, que era una tienda de Julio Rojo Melero que estaba en la plaza de la Merced. Vendía tapicerías y decoración. En Oviedo tienen mucha fama. Allí estuve yo de encargada. Fue la primera tienda en Avilés que hubo de moquetas. Por eso llamaba la atención porque por entonces, a finales de los sesenta, no había tiendas de moqueta en Avilés. Dejo de trabajar por la profesión de mi marido: andaba mucho por el mundo y yo le acompañaba. Fui a Inglaterra muchas veces con él. Fui a Gante, a Cardiff y después, cuando cambió a Polonia continuamente. A Rotterdam. A Estados Unidos. No me hacía falta el inglés: yo estudié el Bachiller de francés, pero llevando dólares y en el bolso el muelle donde habíamos atracado era suficiente".