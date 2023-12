Si yo pudiera contarte

Tras años interpretando la canción «Asturias» en todas las giras, un músico británico de la banda de Víctor Manuel le preguntó un día a un colega del equipo: «¿Y por qué Víctor dice eso de ‘dos veces do sostenido’?». La anécdota, aunque extrema, ilustra bien cómo la canción del cantautor de Mieres ha acabado convirtiéndose en un himno aún a costa de sacrificar el significado inmediato que el autor del texto le quiso dar a aquellas palabras. Desde que el poeta ultraísta Pedro Garfias escribió los versos, en plena Guerra Civil, hasta ahora, que la composición de Víctor ha logrado ser karaoke de boda, megáfono de manifestación y hit imbatible para cerrar el prau de la fiesta, «Asturias», la canción, ha viajado mucho. Ese recorrido geográfico y emocional es el que hemos tratado de explorar en el documental «Asturias, el viaje de una canción» que la TPA estrena este lunes 1 de enero a las 22.30 horas.

Aunque ese no era exactamente el propósito inicial. La primera vez que José Braña me habló del proyecto se trataba de hacer un videoclip con una nueva versión de la canción. Pero esa idea, a finales del año pasado, coincidió con la edición del recopilatorio del 75 aniversario de Víctor Manuel. Allí ya figuraban un par de canciones clásicas de su repertorio que el productor Paco Loco, mago del sonido indie emigrado de Gijón a Puerto de Santa María hace ya 28 años, había dado la vuelta en versiones muy crudas. Parecía lógico, si íbamos a tratar de darle una vuelta al «Asturias», incorporar la versión al proyecto de revisión del cancionero en el que ya estaba trabajando Paco Loco. Que Pedro Garfias, como poeta castellano andaluz, se presentara en el primer verso con el «yo soy un hombre del Sur» parecía justificar un viaje a Cádiz para cantar a la región desde parecida perspectiva. El proyecto se convirtió, así, en otra cosa: Un grupo de músicos asturianos viaja de Asturias a Cádiz para volver a grabar el himno oficioso de la región. Víctor Manuel estará presente y el documental rastreará además la historia de la canción.

Al profundizar en ella descubrimos que el desconocimiento del primer significado de los versos de Garfias es una constante, no solo un despiste de aquel músico de la banda de Víctor Manuel. Pocas son las personas que piensan en Octubre del 34 o en 1936 cuando cantan «dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida y las dos te la jugaste». Por sorprendente que resulte, no hay constancia de que Pedro Garfias estuviera nunca en Asturias. Sin embargo, en su casa encontraron refugio dos revolucionarios del 34 escapados de la represión posterior. La Asturias que conoció Garfias es la que le contaron aquellos mineros. Aprendió a amar esta tierra a través de sus relatos, y cuando estalló la Guerra y Garfias, comisario político en el frente de Pozoblanco, se enteró de que Asturias había caído, sintió el impulso irrefrenable de escribir esos versos como un canto de amor y rabia.

Tuvieron que pasar más de tres décadas para que Víctor Manuel descubriera el poema en México de la mano de los exiliados asturianos. La familia Tomás (Urcesino, Agripino, Pura) y otros amigos le habían organizado una cena en el restaurante El Hórreo (el mismo lugar, por cierto, donde se conocieron los padres de Paco Loco). Allí, Luis Roca de Albornoz, que había sido consejero de Hacienda del Gobierno de Asturias y León, le contó quién era Pedro Garfias, cómo se había refugiado en México y cómo había acabado sus últimos días entre los asturianos, destrozado por el alcohol y regalando poemas escritos en servilletas al que pasara junto a él. Y le recitó aquel poema «que seguro que no conoces». «A medida que lo iba leyendo, se me iba poniendo un nudo en la garganta», cuenta Víctor Manuel. El de Mieres sintió también una urgencia irrefrenable por regresar al hotel y meterle mano al texto. A su cabeza acudieron músicas del Sur que había escuchado en su infancia hasta salirle con una facilidad pasmosa una falsa petenera que le permitió encabalgar todos los octosílabos del poema sin alterar ni una coma del original.

La canción estuvo prohibida en España. A veces la cantaba y le ponían una multa. En 1976 la grabó por primera vez, primero en Alemania, en un disco raro grabado en la RDA y que ahora se acaba de reeditar, y en un directo en el Teatro Monumental de Madrid. Tuvieron que pasar todavía varios años para que empezara a despegar, y solo a partir de 1982, con la primera grabación con Jeff Wesley en Londres, el «Asturias» empezó a convertirse en un himno.

Conscientes de todo este bagaje, la versión que ahora se presenta buscaba darle un carácter desnudo, despojado, para alejarla de la grandilocuencia de los himnos pero sin perder su poderosa carga emocional. La selección de músicos trató de incorporar distintas generaciones y sensibilidades pero con un denominador común: el interés por la tradición y el folklore. Así, después de Paco Loco y su colaborador Joaquín Pascual, aparecieron los músicos Nacho Vegas, Marisa Valle Rosso, Leticia Baselgas y Rubén Bada de «L-R» y Chus Pedro. Fueron cuatro días para desentrañar y volver a levantar el «Asturias», para compartirlo con el propio Víctor Manuel y para entender un poco mejor todo lo que se esconde detrás del himno oficioso de Asturias.