"El olvido es la carcoma que facilita la destrucción del patrimonio"

Joaquín Lorences, catedrático emérito de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Oviedo, cede el testigo como presidente de la Fundación Valdés-Salas a Isidro Sánchez, profesor de la Facultad de Económicas y director del Aula Valdés-Salas de la Universidad ovetense. Un relevo provisional hasta que el patronato decida quién sucederá a Lorences (Bodenaya, Salas, 1952), previsiblemente antes del verano. Lorences no tiene dudas de que queda en muy buenas manos un proyecto nacido en 2009 con el gran objetivo de llevar la Universidad a las zonas rurales. Lorences hace balance para LA NUEVA ESPAÑA.

Asturias, paraíso cultural. "Asturias es un ‘paraíso natural’ pero no se puede olvidar que también es un ‘paraíso cultural’ de primer orden. Una de las pocas zonas el mundo donde se pueden encontrar testimonios sobresalientes, en yacimientos muy próximos, de las principales culturas humanas desde el hombre de neandertal, como mínimo, pasando por todos los estadios del Paleolítico medio y superior, Neolítico, Edad de los Metales, Edad Antigua, Edad Media... hasta la actualidad".

Nubarrones. "El futuro de gran parte de este vasto patrimonio cultural está muy condicionado por el despoblamiento de las zonas rurales. El abandono de amplias áreas rurales de las alas de la región está acelerando el deterioro y el olvido de muchos recursos culturales de un enorme interés tanto desde el punto de vista cultural como social y económico".

Primeros pasos. "Una de nuestras primeras actuaciones se centró en la preservación y revivificación de un elemento clave de nuestro Patrimonio Inmaterial, la Misa Asturiana de Gaita que, como ha dicho Ángel Medina, catedrático de Musicología, ‘no solamente es una joya de la cultura asturiana sino que es una auténtica joya de la cultura española y universal’, aunque, a pesar de todo, desde mediados del pasado siglo ya no se celebra en la mayoría de la región. El estudio ‘La Misa de Gaita, Hibridaciones Sacroasturianas’ fue clave para que la Misa fuera declarada Bien de Interés Cultural en 2014. En esta misma dirección creamos, en 2012, el Taller de La Misa de Gaita ‘Lolo Cornellana”’, en homenaje a uno de los cantores más significativos de esta ceremonia".

Camino de Santiago. "La creación del premio Alfonso II ‘Los diarios del Camino Primitivo’ pretende ser un homenaje tanto al primer peregrino a Santiago de Compostela, el rey asturiano Alfonso II, hecho olvidado o mal conocido fuera de Asturias, como a todos los peregrinos actuales que, en número creciente y procedentes de todos los continentes, siguen sus huellas por el Camino Primitivo en reconocimiento del carácter fundacional de las peregrinaciones a Santiago"

Padre Galo. "El proyecto ‘Padre Galo’ tiene como objetivo recopilar y centralizar en un solo archivo digital toda la obra en gran parte inédita y manuscrita de, uno de los más grandes escritores en asturiano, hoy dispersa en múltiples archivos privados. Una vez completado este archivo digital, que hoy ya cuenta con unos 20.000 documentos, será puesto a disposición de toda la sociedad a través de nuestra web".

Prerrománico. "Esperamos poder inaugurar en el primer trimestre el Centro de Documentación del Prerrománico, dentro del ámbito del patrimonio inmaterial. Este proyecto en construcción se basa en la generosa donación del valiosísimo archivo documental y fotográfico que posee el investigador Lorenzo Arias. A pesar de tratarse de un arte reconocido como original y emblemático del Reino de Asturias, este Centro de Documentación del Prerrománico será el único en nuestra región abierto no solamente a los expertos e investigadores sino para estudiosos de Historia del Arte, estudiantes universitarios, bachilleres y amantes de nuestra historia".

Patrimonio material. "En 2024 se cumplen siete años del ‘Proyecto Beriso’, con dirección científica de Miguel Ángel de Blas Cortina, catedrático de Arqueología de la Universidad de Oviedo y Ángel Villa, del Museo Arqueológico de Oviedo, y cuyo director de campo es Rubén Montes. Proyecto centrado en los castros ribereños del río Narcea con el objetivo de mejorar el conocimiento de sus pobladores y su relación con la minería del oro prerromana. Se pretende determinar la procedencia del oro empleado en la política monetaria imperial y comprender también su evolución en el tiempo. Se avanzará en la comprensión de la dimensión territorial de la minería del oro en época romana y de su relevancia en la evolución económica a través del estudio del sistema monetario alto imperial".

Proyecto Cobertoria. "En 2024 también se cumplirán ocho años de investigación del Proyecto Cobertoria, cuyo director científico es Miguel Ángel de Blas y su director de campo es Fernando Rodríguez del Cueto. Está centrado en el estudio de las necrópolis tumulares de la Cobertoria, en la Sierra de San Juan, y la necrópolis de Penausén, en la Sierra de la Bouga, Salas".

Museos. "En 2019 se inauguraron las nuevas instalaciones del Museo Prerrománico de San Martín de Salas que pasaron de la Torre del Castillo a la antigua capilla del Palacio Valdés. Desde entonces la Fundación Valdés-Salas ha asumido la gestión de las visitas así como al Museo Prerrománico de Santianes de Pravia y al Museo de Arte Sacro de Tineo. Esencialmente, nuestra labor ha consistido en poner a disposición del visitante guías especializados en historia del arte en los tres museos. Además, en el de San Martín hemos realizado diferentes labores de conservación de las piezas de la colección, al igual que en el Museo de Arte Sacro. Estos tres museos vienen a configurar una ruta del arte medieval en el occidente de Asturias".

Mausoleo. "Seguramente una de las actuaciones de la Fundación con un más amplio reconocimiento ha sido la restauración del Mausoleo de don Fernando Valdés, fundador de la Universidad de Oviedo. Realizado por Pompeo Leoni en el siglo XVI y ubicado en la Colegiata de Salas, constituye una de las joyas artísticas más reconocidas del Renacimiento español. Estas labores culminaron en junio de 2023, y han tenido dos fases complementarias y secuenciales por su naturaleza. En la primera se realizó una rehabilitación integral de la Colegiata. Tras la confirmación de la desaparición de las filtraciones de agua y humedades se pasó a la segunda fase de restauración. Los resultados han sido muy satisfactorios".

Cornellana. "Como contribución a la conmemoración del milenario de la fundación del Monasterio de San Salvador de Cornellana, en 2024, encargamos al profesor Miguel Calleja, director del Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo, la reedición actualizada y ampliada de una monografía suya dedicada al Monasterio y que llevará por título ‘El Monasterio de Cornellana en la Edad Media’. La obra se publicará acompañada por una carpeta con los cinco facsímiles más significativos de la historia de este monasterio, como el acta fundacional. Complementariamente, hemos encargado la composición de una ‘Cantata’ conmemorativa del Milenario al compositor Guillermo Martínez que será estrenada en abril en la iglesia de san Juan Evangelista del Monasterio".

Experiencia empresarial. "La Fundación ha explorado campos como el estudio y difusión de experiencias empresariales surgidas en zonas rurales y que pudieran servir de inspiración a las jóvenes generaciones de emprendedores. Esta línea de trabajo se ha materializado en la publicación de una colección de monografías denominada ‘Empresas y empresarios asturianos’. Su publicación ha dado lugar a una colección de ‘casos de estudio’ que han despertado un gran interés en las facultades y escuelas de negocios españolas y extranjeras".

Becas. "En 2022 la Fundación abrió una nueva línea de trabajo con una orientación también alejada del patrimonio. Concretamente, se inauguró un programa de profunda vocación social orientado a proporcionar becas a estudiantes con recursos limitados. Para su concesión se tiene en cuenta no solamente el rendimiento escolar del alumno sino también sus circunstancias personales y familiares además de la situación económica. Este proyecto se basa en la constatación de que existen estudiantes que no alcanzan las notas más altas por algún tipo de limitación objetiva pero que con una ayuda económica pueden alcanzar rendimientos excelentes. La iniciativa nos abre la posibilidad de desarrollar una actividad diferenciada y de gran interés social. Dada la novedad de esta nueva actividad, el primer año, 2022 solamente hemos otorgado dos becas a personas del concejo de Salas: Claudia, que está cursando el doble grado de ADE (Administración de Empresas) y Derecho, y Miguel, que ha comenzado Pedagogía. Los dos cuentan con un profesor tutor en el centro donde cursan sus estudios. Los buenos resultados nos han animado a becar en 2023 a un tercer alumno, Samuel, que estudia el doble grado de Matemáticas y Física".

Otras actividades. "En nuestra sede de Salas, el Palacio Valdés Salas, se encuentra una atractiva colección de mapas facsímiles que permiten visualizar cómo cambió la percepción medieval del mundo con el descubrimiento de América y la primera circunvalación de la Tierra que atrae a muchas personas de todas las edades y niveles educativos. Otro singular atractivo de nuestra sede lo constituye la Biblioteca ‘Profesor Menéndez Peláez’, formada por más de ocho mil ejemplares de la Edad Media y el Renacimiento donados por el prestigioso profesor salense Jesús Menéndez Peláez, catedrático de Literatura en la Universidad de Oviedo. Obviamente, esta singular biblioteca es uno de los tesoros de la Fundación y ha servido de base para la celebración de numerosos seminarios y simposios".

El olvido. "Hemos podido comprobar que muchos dólmenes fueron destruidos de una manera no consciente, por ignorancia. El olvido es la principal carcoma que afecta al patrimonio, y

ese desconocimiento facilita su destrucción. Hay una anécdota: llega un señor con una máquina de cortar pinos, y busca un acomodo, ese acomodo se hace sobre un claro donde hay un túmulo, se pone la máquina encima y se destruye todo. Por desconocimiento".

Enseñanza. "Los profesores somos imprescindibles para situar al alumnado en cada tema, contextualizar las cosas. No hay nada como el contacto personal con la persona que te lo está diciendo con cierta energía, que te transmite con entusiasmo los matices. La mejor forma de aprovechar la universidad es asistir a las clases introductorias de los profesores. Ir a verlos a los despachos para resolver dudas, pedir recomendaciones de libros para ampliar materia. El profesor como guía, que te selecciona los libros. Cuando me fui a Londres me dieron un consejo muy valioso: es tan malo leer mucho como leer poco. Hay que tener a alguien que haya hecho ese esfuerzo en la selección. Que te digan las rutas para buscarte tú un camino. Si quiero especializarme en arte árabe, por ejemplo, que me digan por dónde empiezo".

Informe PISA. "No me sorprenden nada los malos resultados. Al contrario. Mi entorno familiar es de la docencia y hemos visto cómo se ha ido deteriorando la calidad de la universidad de una manera consciente porque, si no fuera así, no apruebas a nadie. Es producto de un gran desorden legislativo en España, donde llega uno y cambia las leyes del anterior. El profesor de instituto es mucho más importante que el profesor de la universidad. Porque es ahí donde te enseñan los hábitos básicos. Y donde te dan las luces elementales para tu actitud. No se ha dado a los profesores el protagonismo que hay que darles porque son quienes están al lado del alumno y se establece una conexión neuronal, y se deja la redacción de las leyes en manos de los pedagogos".

Vacas y elefantes. "Tengo la frustración de que en la escuela yo sabía más de un elefante que de una vaca, ¡y yo vivía entre las vacas! Sabía más de una boa constrictor que de un escolancio. Sabía más de los dólmenes y los megalitos de la Bretaña francesa que de lo que hay al lado de casa".

El turismo. "Tenemos que convencernos del valor de nuestro patrimonio. Y no conformarnos con el natural porque hay muchos competidores. Hoy el turista, y más después del covid, busca experiencias exclusivas o en un pequeño grupo. Busca necesariamente grandes monumentos, busca buenos discursos bien contados. Y que le brinden una experiencia singular. Hay que centrarse en el turismo familiar, cultural y natural, imagínate una familia en Madrid que quiere pasar un puente o un fin de semana en Asturias. Tiene que saber qué puede ver de forma organizada. Aquí empalmas la historia de la vida con la historia humana. Creo que tenemos todos los elementos y también las personas que lo pueden hacer. Falta alguien que lo lidere. Y tiene que ser una idea pública con apoyos decididos. Nosotros somos una institución privada y tenemos experiencias fabulosas de colaboración entre lo público y lo privado".