A las térmicas les bajan los humos (y atrás quedó el reinado carbonero de Asturias): lo que fue y lo que vendrá

El gran reinado de las centrales térmicas de carbón, que dominaron durante gran parte del siglo XX la generación de electricidad en España y dieron respaldo al desarrollo económico e industrial del periodo, llega a su fin tras haberse extinguido previamente la minería carbonero, con la salvedad de la pervivencia residual de tres explotaciones.

Tras la desconexión el pasado miércoles de la planta de As Pontes (La Coruña), Asturias, que llegó a contar con un tercio del parque termoeléctrico clásico del país, con 5 de las 15 centrales de carbón que estuvieron activas en los últimos tiempos en España, será el último bastión hasta el próximo año de la quema de carbón para producir energía, junto con la central mallorquina de Es Murterar, en Alcudia, cuyo cierre también está decidido.

Asturias, que fue la gran potencia carbonera del país, asume así el papel de última trinchera de una tecnología periclitada por las crecientes exigencias ambientales, el desafío del calentamiento global y la competencia de las tecnologías verdes, que, salvo las aún experimentales como el hidrógeno verde, han demostrado una eficiencia y competitividad en costes cada vez mayor, aunque aún no se haya resuelto –a la espera del desarrollo de las tecnologías de almacenamiento– su intermitencia e imposibilidad de programación.

La energía termoeléctrica clásica, que fue dominante durante más de 60 años, supone hoy menos del 2% del mix energético nacional

La pervivencia en Asturias como último santuario de la era carbonera tiene fecha inminente de caducidad. Las centrales de Lada (Iberdrola) y Soto de la Barca (Naturgy) están siendo desmanteladas. EDP ya solicitó el cierre para el último grupo de carbón de Soto de Ribera y para el grupo 1 de Aboño, y este año comenzará la transformación del grupo 2 de esta central de Carreño para adaptarla al consumo de gas natural ,y en su caso hidrógeno, además de los gases siderúrgicos que ya quema en la actualidad, de modo que a fines de 2025 la compañía habrá abandonado el uso del minerales. Y la empresa estatal Hunosa adaptará su central de La Pereda (Mieres) para sustituir el carbón por biomasa forestal, sin perjuicio de que también pueda incinerar en alguna cuantía combustibles sólidos recuperados (CSR).

Las térmicas clásicas se implantaron en Asturias para el aprovechamiento de un recurso autóctono abundante como el carbón en una suerte de primera transformación básica que permitía convertir "in situ" la energía fósil en electricidad, la denominada "hulla blanca". La energía eléctrica, primero por generación hidráulica y luego térmica, había emprendido a comienzos del siglo XX una trayectoria ascensional que le permitió desplazar a la máquina de vapor del liderazgo que esta tecnología había desempeñado hasta entonces de modo ininterrumpido desde los tiempos inaugurales de la revolución industrial, que ella misma había propiciado.

En Asturias la primera iniciativa se produjo en Lada (Langreo) y partió de Duro Felguera, la entonces gran compañía minerosiderúrgica y principal productora de carbón junto con Fábrica de Mieres.

Duro Felguera promovió en 1926 la entonces denominada Cooperativa Eléctrica de Langreo (CEL), en la que dio entrada a otros socios, y cuyo objeto fundacional era quemar aquella parte de su producción hullera (los menudos de carbón) que tenían difícil salida en el mercado y cuya combustión iba a permitirle generar energía eléctrica para su autoconsumo y para el suministro a otras industrias demandantes. CEL, emplazada en plena cuenca minera del Nalón, se transformó en sociedad anónima en 1939 como Compañía Eléctrica de Langreo y su primer gran grupo térmico se creó en 1947 con 25 megavatios de potencia, que fue inaugurado dos años después. En 1951 incorporó un segundo grupo también de 25 megavatios.

El siguiente complejo termoeléctrico se emplazó en Soto de Ribera, en la cuenca minera del Caudal. El Estado, a través del Instituto Nacional de Industria (INI), actual SEPI, que aún no era dueño de Hunosa pero que ya estaba impulsando el proyecto de la gran siderúrgica pública Ensidesa en Avilés, proyectó construir una central térmica en Mieres, en la cuenca minera del Caudal, dentro del plan del Gobierno para impulsar inversiones en generación que permitieran atenuar las graves restricciones eléctricas que padecía España.

Tres compañías energéticas privadas (CEL, la también asturiana Hidroeléctrica del Cantábrico –fundada en 1920 a partir de su predecesora Saltos de Agua de Somiedo– y la cántabra Electra de Viesgo, presente en Asturias con aprovechamientos hidroeléctricos desde 1915) solicitaron en 1957 de modo conjunto la concesión del INI y en 1958 constituyeron la sociedad Térmicas Asturianas (Termoastur), participada al 33,33% por cada socio. Termoastur levantó el primer grupo de Soto de Ribera, también en el valle del Caudal, en 1962 con 67,5 megavatios de potencia, al que sumaron en 1967 otro grupo de 254,4 megavatios.

Los años 60, que conocieron el resurgir de la economía española tras las reformas económicas de 1957-1959 que pusieron fin a la larga posguerra de dos décadas de autarquía, hambre, escasez, racionamiento y "apagones" eléctricos crónicos, alumbraron, como en el resto del mundo occidental, el decenio del desarrollismo, lo que alentó un periodo de grandes inversiones en generación eléctrica para dar respaldo al "boom" industrial, consumista y demográfico del periodo.

De esta época datan por ello no solo los dos primeros grupos de carbón de Soto de Ribera. También el grupo tres de Lada (de 156 megavatios), que entró en actividad en 1967, y la implantación de una nueva central térmica en Soto de la Barca (Tineo). Su primer grupo, de 65 megavatios, se puso en marcha en 1965, y el segundo, de 154 megavatios, en 1969.

El origen de esta planta fue el concurso de nuevos proyectos de centrales térmicas que había convocado el Gobierno en 1957. La compañía madrileña Hidroeléctrica de Moncabril, fundada en 1946 y con instalaciones en Zamora, promovió el proyecto de Soto de la Barca (Tineo) para quemar carbones de la cuenca suroccidental asturiana (Tineo y Cangas del Narcea) y norte de León. En la decisión de su emplazamiento fue determinante la presencia en su accionariado del tinetense enriquecido en Cuba Higinio González-Mayo Suárez, quien, fallecido en 1960, no llegó a ver la central en marcha. En 1969, cuando se inauguró el segundo grupo, Moncabril fue absorbida por Unión Eléctrica Madrileña.

El empleo se reducirá a menos de la mitad

La apertura de la economía española desde el Plan de Estabilización de 1959 puso en evidencia la crisis estructural del sector carbonero asturiano, que el ultraproteccionismo posbélico había logrado atemperar. La estatalización de gran parte de las minas asturianas del área central de la región, con la creación de Hunosa en 1967 como medida de salvamento de casi 30.000 empleos directos, puso de manifiesto el cambio de ciclo que entrañaba la incapacidad del carbón autóctono para competir en costes y calidad con el carbón internacional.

Este punto de inflexión se percibió de inmediato en el tráfico de graneles del puerto de El Musel. Con el desarme arancelario, los embarques de carbón asturiano hacia otras regiones españolas se redujeron casi a la mitad entre 1960 y 1966, mientras que las importaciones de mineral extranjero se triplicaron en 1968 y siguieron una tendencia de fuerte aceleración en años posteriores con destino tanto para el sector energético como para el siderúrgico.

Fue en este contexto en el que Hidroeléctrica del Cantábrico promovió en Aboño (Carreño), en las proximidades de El Musel, su segundo complejo termoeléctrico para el aprovechamiento de carbones importados. El primer grupo, de 360 megavatios, se puso en marcha en 1974.

Los primeros años 80 fueron un periodo convulso en el ámbito eléctrico, con una crisis latente en el sector, al igual que ocurría en otras ramas industriales y en las principales actividades líderes por problemas estructurales heredados del franquismo y el efecto erosionador del periodo estanflacionario con origen en la segunda mitad de los años 70.

En 1980, CEL (en la que Duro conservaba el 28,6% de su capital) fue vendida a la madrileña Hidroeléctrica Española (Hidrola). Y en 1983, Unión Eléctrica Madrileña, dueña de la central de Tineo, se unió a la gallega Fuerzas Eléctricas del Noroeste (Fenosa), dando lugar a Unión Fenosa.

Las dificultades del periodo no impidieron la ejecución de nuevas inversiones en generación, y que se demostraron visionarias una vez que a partir de 1985, coincidiendo con la firma del tratado de adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), España protagonizó un periodo de fortísimo crecimiento económico y demanda energética.

En los primeros años 80 las cuatro centrales térmicas asturianas inauguraron nuevos grupos, todos ellos de muy superior capacidad instalada que los precedentes: en 1981 entró en actividad el grupo cuatro de Lada (358 megavatios), en 1984 lo hizo el grupo tres de Narcea (364) y el grupo tres de Soto de Ribera (350) y en 1985, el grupo dos de Aboño (543), el mayor de todos los existentes en la región.

Los procesos de reordenación sectorial para superar lastres que arrastraba el sector y ganar en eficiencia supusieron la fusión en 1992 de la madrileña Hidrola y la vasca Iberduero, que dio lugar a la actual Iberdrola, que pasó a ser la titular de la central de Lada. Siete años después, en 1999, Hidrocantábrico adquirió a Iberduero y Viesgo el 66,66% restante de la central térmica de Soto de Ribera y completó el dominio del 100%.

Por el medio, Hunosa puso en marcha en abril de 1994 la central térmica de La Pereda (Mieres), de solo 50 megavatios y con una tecnología experimental (caldera de lecho fluido circulante atmosférico, del fabricante estadounidense Foster Wheeler), que pretendía consumir carbón (40%) y estériles de las escombreras (60%) y contribuir con ello a la recuperación del hábitat minero. Fue también una concesión «reindustrializadora» del INI a los sindicatos y las fuerzas política locales para hacer asumible el gran plan de ajuste que entrañó la supresión de un tercio de los pozos mineros y del empleo. El aprovechamiento energético del carbón por la compañía estatal mineral era una vieja demanda sindical para intentar mejorar la cuenta de resultados de Hunosa e incluso esta opción ya se había planteado antes de la nacionalización minera de 1967, en plena dictadura franquista. En 1966, el año previo al nacimiento de Hulleras del Norte (Hunosa), se intentó crear con las compañías carboneras privadas luego estatalizadas la sociedad Hulleras y Energías del Norte (Henosa).

La vetustez, escasa tamaño y baja eficiencia de los grupos térmicos más antiguos y la creciente exigencia de la normativa ambiental europea en los años 2000 fueron abocando a su cierre progresivo, pero sin que ello cuestionara aún la continuidad de las centrales, que concentraron su producción en sus grupos de mayor capacidad y más modernos.

Algunas de las empresas titulares (caso de EDP, que se hizo con la titularidad de Hidrocantábrico a partir de 2001) acometieron inversiones cuantiosas en desulfuración y desnitrificación en sus grupos más eficientes para adecuarse a las exigencias ambientales de la Unión Europea y con ello alargar la vida útil de sus instalaciones. En el caso de Aboño, también se destinaron recursos relevantes a adaptar sus dos grupos al aprovechamiento de los gases excedentarios de la siderúrgica ArcelorMittal, lo que evita su emisión a la atmósfera y permite su valorización energética.

Lo que puso en cuestión la continuidad de estas plantas fueron las políticas ambientales impulsadas por la Unión Europea para la lucha contra el cambio climático y en beneficio de la mejora del medio ambiente. El régimen de comercio de derechos de CO2, que empezó a operar en 2008 de acuerdo con el Protocolo de Kioto, la directiva europea de ese año para la reducción drástica de la liberación a la atmósfera de dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx), el plan nacional de reducción de emisiones del año anterior, la transposición en 2013 de una directiva europea de 2010 que limitaba las emisiones de la centrales térmicas de más de 50 megavatios, la finalización en 2018 por decisión de la UE de los pagos por capacidad a las plantas de carbón a partir de 2025... y el encarecimiento raudo de los derechos de CO2 (saltaron de los 21,98 euros de enero de 2008 a los 73,50 actuales, tras haber rebasado los 90 euros en varios meses de 2023) hicieron inviable la continuidad del carbón, la fuente energética más intensiva de dióxido de carbono y por lo tanto la más penalizada por la normativa y también por el coste del comercio de derechos.

La repercusión de la cotización disuasoria de los créditos de carbono sobre el precio de la energía de origen fósil expulsa a las térmicas tradicionales del mercado vía costes, mientras que las centrales de ciclo combinado, alimentadas por gas natural y menos gravadas por sus menores emisiones de CO2, pasaron a asumir mayoritariamente la función de tecnología de respaldo.

La vigorosa expansión de las fuentes renovables, mucho más competitivas por costes; el exceso de capacidad instalada, la interiorización por la mayoría de las empresas energéticas de la lucha contra el efecto invernadero, la lluvia ácida y la mejora de la calidad ambiental, y la presión de muchos inversores organizados y fondos de inversión sobre los grupos empresariales tanto en las Bolsas como en las juntas generales de accionistas para que los consejos de administración asuman los valores verdes terminaron por ahondar el descrédito del carbón.

La desconexión definitiva del sistema eléctrico esta semana de la central gallega de As Pontes (que ya había cesado previamente en su actividad) ha supuesto que el peso del carbón, que antaño fue dominante en el mix de generación eléctrica nacional, haya quedado reducido a menos del 2% de la capacidad instalada en el país, y prácticamente recluido a Asturias, donde la térmica de Aboño sigue siendo crucial para garantizar el suministro energético a la gran concentración fabril, y en particular de plantas electrointensivas, del área central de Asturias.

Aun así, su propietaria, EDP, ha solicitado autorización de cierre para uno de los dos grupos (el uno), al igual que ya ha hecho para el único grupo que pervive en Soto de Ribera, y ha anunciado una inversión de 40 millones en Aboño-2 (ahora compartido al 50% con el Grupo Masaveu) para su transformación y la sustitución del carbón por gas natural, lo que permitirá ampliar su vida hasta 2050, que es cuando la compañía portuguesa pretende cesar en el uso de cualquier fuente fósil para convertirse en una compañía 100% renovable.

Esta apuesta de EDP se produce en paralelo a los grandes proyectos de inversión que la compañía tiene en marcha para Aboño y Soto de Ribera, donde pretende desarrollar polos de hidrógeno verde, así como diversos sistemas de almacenamiento energético, aprovechamientos hidráulicos y otros. Con ello, EDP garantiza la continuidad de sus dos grandes complejos energéticos en Asturias incorporándolos a las tecnologías del futuro y asegurando el mantenimiento del empleo y los efectos económicos de la actividad sobre el entorno y el tejido económico regional.

Iberdrola paralizó en 2020 la actividad de Lada, que ahora está en proceso de desmantelamiento. Aunque se manejaron varios hipótesis de proyectos energéticos para este emplazamiento, la compañía no ha desvelado su uso futuro, aunque ha promovido varias inversiones en Langreo, como la fábrica de placas solares de la compañía asturiana Exiom y una lavandería industrial.

Naturgy (resultante de la anexión de Unión Fenosa por Gas Natural entre 2008 y 2009) ha emprendido también el desmantelamiento completo de la central del Narcea, en Soto de la Barca, tras su desconexión de la red en 2020. Naturgy, que anunció proyectos vinculados al hidrógeno verde y eólica marina con Enagás para Gijón y La Robla, no ha comprometido por ahora inversiones de reindustrialización en el municipio de Tineo.

La puesta en marcha de inversiones industriales compensatorias al cierre de las térmicas y a las demás políticas de descarbonización son demandas enraizadas en la opinión pública y en particular en las zonas afectadas.

Solo así se apreciará en su justa medida el beneficio de que Asturias no siga liderando en el futuro la emisión de CO2 por habitante (triplica la media española), no continúe con un calentamiento del clima superior a la media nacional (aumentó 1,56º centígrados en la región en las últimas seis décadas frente a 1,32º de promedio del país), no se perpetúe como la quinta región con peor calidad del aire y no persista con la tasa más elevada de España por enfermedades relacionables con la polución.

Las cinco centrales térmicas asturianas sumaban antes de los cierres recientes 480 empleos directos, aunque a ellos hay que sumar los indirectos e inducidos, que eran mucho más, por el efecto arrastre de estas actividades (caso del transporte del mineral) y su impacto en la vida local. La desaparición de las plantas de Lada y Soto de la Barca reducirá la plantilla directa vinculada a la generación energética en los emplazamientos hasta ahora carboneros a 213, menos de la mitad de los que había. Persistirán los 140 empleos de EDP en Aboño y Soto de Ribera más los 73 de Hunosa en La Pereda. EDP genera otros 135 indirectos de modo continuo (que llegan a los 412 en revisiones y periodos de mantenimiento) y Hunosa pretende crear 197 con la gestión de la biomasa forestal.

La desaparición de estas plantas, en la medida en que no haya procesos sustitutorios como los programados por EDP para las suyas, socavará la financiación de los municipios y empobrecerá los territorios: la central térmica del Narcea, para la que no se atisban alternativas energéticas o industriales, reportaba al Ayuntamiento de Tineo el 20% de sus ingresos.