¿Qué pasará con la Universidad de Oviedo? La institución menguante debe conectar más con Asturias

La Universidad pública española "mira mucho hacia ella y poco hacia fuera". La frase es de Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, y alude a la desconexión que todavía hoy existe entre la sociedad (también el sector privado) y las instituciones académicas.

El aviso llega en un momento clave para Asturias con la renovación total de su consejo social y la actualización de su ley regional, que data de 1997 y ha quedado "desfasada", según ha reiterado el propio Rector, Ignacio Villaverde. Este mes el Principado nombrará un nuevo presidente del consejo social, en sustitución del empresario asturmexicano Juan Antonio Pérez Simón, y cerrará su composición (24 miembros más). Los cuatro representantes de la Junta General ya se conocen; fueron aprobados el pasado diciembre.

Aprovechando esta nueva etapa que se abre en el Consejo Social de la Universidad de Oviedo y el inicio del segundo trimestre en los campus asturianos, tras el parón navideño, LA NUEVA ESPAÑA analiza en este artículo (y otros que le seguirán) los principales retos que tiene por delante la institución académica asturiana. Retos o problemas que son comunes al resto del mapa universitario y que urge abordar.

Relación universidad-empresa

Es la gran asignatura pendiente de la Universidad pública española, a ojos del principal órgano de representación de la sociedad en los campus: los consejos sociales. El presidente de la Conferencia de Consejos Sociales, Antonio Abril (lucense, pero muy vinculado a Asturias), asegura que la excelencia académica se sostiene sobre tres pilares: la transmisión de conocimiento (es decir, la enseñanza), la creación de conocimiento (la investigación) y la transferencia al sector productivo.

La Universidad de Oviedo, como el resto de instituciones públicas del país, fracasa en esta tercera pata. No lo dice solo él, resalta, sino la OCDE en su informe "Hoja de Ruta para la mejora de la transferencia de conocimiento y colaboración entre ciencia y empresa en España".

"La Universidad pública mira poco al sector productivo. Se ha volcado en la producción científica (en publicar en revistas) y muy poco en la transferencia. Ese es un problema de país", expone Abril, que preside a su vez el Consejo Social de la Universidad de La Coruña. La llave para atajar este problema lo tendrían los consejos sociales si la nueva reforma universitaria, la LOSU, hubiese cambiado el sistema de gobernanza actual y les hubiese atribuido más poder, reforzando así el papel de la sociedad. No ha sido así.

La consecuencia directa de ello es que España es "el país del mundo con menos compromiso y participación de la sociedad en el gobierno de la Universidad", critica Abril. "Universidades y empresas han venido actuando como dos vías de ferrocarril en paralelo que nunca se juntan, ignorando que sus fines son comunes: el bienestar de todos los ciudadanos".

Hay otros factores que explican esta desconexión: un tejido productivo muy atomizado, de escaso tamaño competitivo, que realiza poca innovación y que está centrado en actividades de tipo tradicional.

Las universidades dependen en un porcentaje muy alto de la financiación pública. La Universidad de Oviedo aprobó a finales de año el presupuesto para 2024, que rompe su techo histórico al alcanzar los 245,8 millones de euros. Las cuentas crecen básicamente por el incremento de la aportación del Principado, que es el principal financiador, con un aporte de más de 182 millones; aproximadamente tres de cada cuatro euros del montante global.

A día de hoy cuesta mucho captar financiación privada. El Rectorado de Ignacio Villaverde lo sabe y se fija como reto para los próximos cuatro años aumentar en 8 millones esa aportación externa, llegando a representar el 5% del presupuesto (ahora esos fondos se quedan en 2 millones).

¿Cómo lo hará? Impulsando aún más las relaciones con la empresa y creando una oficina de mecenazgo. "Esperamos que con los incentivos fiscales incluidos en la nueva ley de mecenazgo podamos aumentar esa línea de inversión", manifiesta.

Villaverde sostiene que "si hay alguna responsabilidad sobre la necesidad de una mejora de la relación sociedad-Universidad esa precisamente cae del lado de los consejos sociales, órganos que se crearon con la finalidad principal de ser ellos los que impulsen y fomenten ese tipo de relaciones".

No tenemos que decirle a la universidad cómo enseñar; debemos buscarle financiación para que el talento no se vaya y pueda hacer grandes proyectos de investigación Isidro F. Rozada

Dicho esto, agrega, "la Universidad de Oviedo, ya desde hace tiempo, pero en los últimos dos años de una manera particularmente intensa, está hombro con hombro con la sociedad". Pone como ejemplos el incremento en el número de cátedras (que son 44 con una cuantía en torno al medio millón de euros), el aumento de contratos de investigación y transferencia con el sector empresarial (en 2023, la Universidad captó más de 5 millones en estos contratos) y el repunte de colaboraciones con las empresas. "A todo eso hay que sumar –apostilla el Rector– algo que parece que olvidamos, pero que es de vital importancia para que universidad y sociedad estrechen lazos y es la íntima colaboración que tenemos con el tercer sector: con ONGs, asociaciones, movimientos civiles y sociales". La institución tiene convenios y colaboraciones con casi 30 municipios, sin contar con Oviedo, Gijón, Mieres y Avilés, donde hay sedes universitarias.

¿Cómo lo ven los nuevos miembros del Consejo Social? La Junta General designó el mes pasado a sus nuevos representantes. El PSOE mantiene a María Jesús Martín e incorpora al investigador Héctor González, mientras que el PP prolonga la presencia del expresidente del partido Isidro Fernández Rozada y añade al jurista y economista Antonio Arias, que fue síndico de cuentas del Principado.

Isidro Fernández Rozada, que formó parte del último mandato del Consejo Social, así como en etapas anteriores, lo tiene muy claro: el órgano de representación de la sociedad en la Universidad de Oviedo debe ser "más vivo". Más activo en conectar la sociedad con la Universidad, que es su principal misión, y en particular en buscar financiación privada para "mejorar la calidad" de la institución académica.

Admite Fernández Rozada que eso hoy prácticamente no se hace y al final la percepción que se tiene desde fuera del Consejo Social es que "no sirve para nada". "Necesitamos un Consejo más vivo, más responsabilizado con su misión y que busque el diálogo permanente con la empresa. Nosotros no tenemos que decirle a la Universidad cómo debe enseñar; debemos buscarle financiación para que el talento no se vaya y se puedan hacer grandes proyectos de investigación en la región", afirma.

"He sido estudiante de esta Universidad y ha mejorado mucho. Por el aumento de la oferta formativa con dos dobles grados y un doble máster este curso y por el aumento de la producción científica y de inversiones", expone María Jesús Martín, aunque reconoce que "en España la sociedad está más alejada de la Universidad y hay menos fondos privados que en otros países".

"Debemos mejorar esa vinculación y hay dos instrumentos que nos pueden ayudar: el desarrollo normativo autonómico que nos permite hacer la LOSU y la futura ley de Ciencia del Principado", opina la representante del PSOE.

El ex síndico Antonio Arias recuerda que conectar ambos mundos es "el eterno dilema universitario". "La legislación desde hace ya 40 años, con la vieja LRU de 1983, intentó equilibrar esas dos perspectivas creando un consejo social en cada Universidad, de reclutamiento mayoritariamente externo, que asumiera ese acercamiento a la sociedad y además evitase los riesgos de la endogamia".

En esa batalla seguimos. La aplicación de la LOSU "trae un nuevo escenario". "La propia Conferencia de Rectores ha aprobado un documento que cuantifica en 844 millones de euros el coste de su aplicación en exigencias de mejora de la calidad y la reducción de la temporalidad de la plantilla, en la ampliación de la tasa de reposición al 120% y las condiciones de cotización social. Si Asturias es el 2% del sistema, la cuenta es bien fácil", reflexiona.

La sociedad debe acercarse a la Universidad y la Universidad a la sociedad, y esto no pasa solo en asturias Héctor González - Investigador científico del CSIC

Héctor González, investigador científico del CSIC, cree que la Universidad de Oviedo es "un referente en docencia e investigación y goza de prestigio y reconocimiento nacional y también internacional en determinadas áreas".

Sobre la desconexión entre sociedad y Universidad, González considera que es "una cuestión bidireccional": "La sociedad debe acercarse a la Universidad y la Universidad debe aproximarse a la sociedad". Apunta a renglón seguido, que "no es un problema específico de nuestra región".

"Tal vez el desconocimiento de todas las actividades que se desarrollan en el ámbito universitario dificulta el compromiso y participación de la sociedad, por lo que no queda otro camino que promover la visibilidad y fomentar la interacción de la sociedad con la institución. Este desconocimiento puede afectar a la confianza, clave a la hora de captar más fondos privados, sin obviar que en nuestro país apenas hay cultura del mecenazgo", expresa.

Bajada de matrículas

La Universidad española pierde alumnos por tres factores principales: la crisis demográfica (que va a más), el aumento de campus privados y el impulso de la Formación Profesional (FP).

Tras años de caída, la Universidad de Oviedo registró este curso un leve aumento de estudiantes de grado, al pasar de 16.908 a 17.167. Es decir, son 259 jóvenes más. En términos globales y según los datos aportados por el Rector en el Claustro de noviembre, la institución académica asturiana tiene hoy 20.408 alumnos, contando a los de máster y doctorado. Un número que va cada año a menos y que, si lo comparamos con el del curso 2015/16, revela una pérdida de 1.729 universitarios.

Si se va más atrás, la brecha es gigantesca. En el curso 2010/11 había 25.670 alumnos y en el 2007/08, 27.878... La Universidad asturiana es cada vez más pequeñita. Según el Ministerio, el Principado es la quinta comunidad con menos universitarios, tras Extremadura, Navarra, Cantabria y Baleares. La Rioja, que tiene mucha menos población que Asturias, cuenta hoy con más de 24.000 estudiantes, gracias al crecimiento de las universidades privadas. En este punto, María Jesús Martín cree que la llegada del AVE a Asturias abre una puerta para captar a más jóvenes de otras comunidades.

Lo anterior enlaza con el segundo factor: el boom de los campus promovidos por empresas. En 1997 había solo 16 universidades privadas y en la actualidad son 41. Ninguna, de momento, se ha asentado en la región, aunque está habiendo movimientos.

La Universidad privada "come" desde otras comunidades alumnos a la institución asturiana. Si en el curso 2000/01, menos del 10% de los alumnos españoles estaban matriculados en universidades privadas, en el curso 2020/21, este porcentaje superaba el 20%. La tendencia es que vaya a más. "Al ritmo que vamos, en dos años habrá más privadas que públicas (son 50)", avisa Antonio Abril.

El éxito de la privada, a juicio del presidente de la Conferencia Española de Consejos Sociales, radica en su proximidad a la empresa. "La Universidad pública no se ha preocupado de la empleabilidad y eso es algo que tiene que corregir. No se trata de que se convierta en una máquina de producir empleados, pero sí que tiene que mirar más para fuera", señala Abril.

De lo contrario, a universidades como la de Oviedo se les viene un "problemón". Porque sobre el tablero de juego hay un competidor más: la Formación Profesional, y más ahora con la nueva ley que empezará a aplicarse el curso que viene y que eleva el número de horas prácticas en la empresa.

Mientras la Universidad pública pierde alumnos, la FP los gana. Este curso en Asturias son 17.871 estudiantes, sumando la modalidad presencial y a distancia. Más que las matrículas de grado que tiene la institución académica (17.167).