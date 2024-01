"Los pellets de plástico no son una catástrofe para el ciudadano"

Adonina Tardón (Madrid, 1953) catedrática de Medicina Preventiva y Salud pública de la Universidad de Oviedo, quita miedo y despierta atención alrededor de la larga secuencia de opiniones e informaciones creada a partir de la aparición en las playas del Norte de pellets de plástico caídos al mar del barco «Toconao». Plásticos que fabricamos y consumimos, microplásticos que llegan a nuestras playas, nanoplásticos que están en nuestro organismo.

-Los pellets de plástico -les bolines- que llegan a las playas son plástico reciclado para nuevas botellas.

-Es muy buena idea, pero estos accidentes son una catástrofe para el mar, no para el ciudadano.

-¿Por qué?

-Los plásticos acaban en el mar. El domingo pasado la playa de Los Quebrantos estaba llena de plástico.

-¿Por que no para nosotros?

-Para que les bolines lleguen a nuestro organismo tendrían que deshacerse en una centésima parte de su tamaño.

-Pero tenemos nanoplástico en nuestro organismo.

-El que estamos tomando ahora lo hemos tirado hace 20 años, lo que tarda en deshacerse una botella. La Tierra no puede tragar todo el plástico. Una botellina por asturiano al día serían un millón de botellas diarias. ¿Hace falta? Tenemos agua de grifo.

-En la que hay nanoplásticos.

-Muchos menos que en las botellas, pero si contaminamos los manantiales… La administración tiene mucho que hacer. Adoro Oviedo, pero si vas con una botellina de plástico o la tiras a una papelera de no reciclar o te la llevas a casa. En Europa las papeleras tienen tres espacios para reciclar. En la Universidad no se recoge nada en bolsa negra. La administración tiene algo que hacer en los pueblos pequeños donde no se tiene manera de separar los residuos.

-Si son pequeños...

-En mi pueblo de Belmonte, San Martín de Ondes viven 10 personas en invierno, pero a partir del 1 de marzo son 100. Los pueblos en verano están llenos de gente y no hay recogida selectiva. Coger el coche y recorrer 8 kilómetros para llevarlos te hace emitir más huella de CO2 que el beneficio de reciclar. Hay que acabar con el usar y tirar. El otro gran problema es la globalización: ¿qué sentido tiene comprar aquí debajo un jersey hecho en China. Asia es el continente más emisor de plásticos y de compuestos orgánicos persistentes al mar, porque producen lo nuestro y tiran todo al río sin control ninguno.

-Los nanoplásticos actúan en nuestra salud como un disruptor endocrino, ¿Qué significa eso?

-Que alteran la regulación endocrina: el cuerpo cree que es un estrógeno o una hormona tiroidea y ocupa su lugar. La otra gran fuente de disruptores son los pesticidas. Ambos son compuestos orgánicos persistentes y cuando los ingiere el organismo cree que los tiene que digerir, los intenta metabolizar y, como no sabe dónde posarlos, los posa en la grasa y quedan para siempre.

-¿Cómo los ingerimos?

-Por el agua, por el aire y por los alimentos. Los alimentos que más compuestos orgánicos persistentes producen y tienen son frutas y verduras. Se recomienda lavarlos mucho porque, como son orgánicos, se introducen en nuestro organismo. Pero la cadena alimentaria no es la vía más importante.

-¿Cuál es?

-El aire y esto no depende del individuo, sino de lo que se emite.

-¿Cuánto tenemos que preocuparnos?

-No tenemos que pensar que se nos cae el mundo encima. Los plásticos y pesticidas, empezaron a usarse de una manera industrial en los años 50. Mi abuela no tenía un táper de plástico en la cocina ni echaba nada a la acelga para que creciera. A partir de la industrialización de la agricultura hay que sulfatar. Crecemos como sociedad y nos fuimos introduciendo en el consumo de productos plásticos porque nos hacían más fácil la vida.

-¿Sin temer las consecuencias?

-La tecnología crece y la ciencia también. El primer efecto que se vio de que algo podía pasar con nuevos compuestos y materiales fue, en los años 70, porque niños expuestos al DDT tenían un nivel cognitivo deteriorado. Ahí empezó la regulación sobre insecticidas o pesticidas: no echarlos de manera descontrolada, medir cuáles eran peores o cuáles menos persistentes. El DDT está prohibido y muchos otros.

-¿Poner límites protege suficientemente?

-El control ambiental de emisión a la atmósfera es lo primero. La gente ya sabe que la quema indiscriminadamente ruedas de coches, que la combustión de basura y todo eso emite compuestos orgánicos persistentes al aire. Todo lo que sube al aire se concentra, baja el prado, los animales lo comen, nosotros lo comemos y entra en la cadena trófica. La administración tiene que regular, vigilar y cuidar de la salud general.

-¿Lo segundo que hay que hacer?

-La agricultura intensiva. En los años 70 empezaron las grandes superficies y desaparecieron las tiendas de ultramarinos que había en todas las calles, pero hace 10 años han vuelto las tiendas de fruta y verdura a granel. El ciudadano se da cuenta que la producción de manera industrial es perjudicial para él mismo y que tanto envoltorio plástico no lo puede asumir la Tierra.

-En las grandes superficies todo va en plástico.

-Si no te gusta eso, no compres ahí. En Asturias tenemos el privilegio espectacular.

-¿Cuál?

-Nuestra superficie es tan irregular que no tiene grandes extensiones para cultivos sino pequeñas huertas muy apropiadas para la agricultura ecológica. Eso crea tejido productivo y ofrece a un precio bastante asequible agricultura sin pesticidas. Más la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la carne por la que las vacas se crían en el prado, el ternero mama durante 6 meses y luego come hierba y no le pueden dar hormonas ni ningún producto químico ni pienso, sino que se les complementan con maíz o con cereales. Si queremos huir de los compuestos orgánicos persistentes hay que ir hacia la agricultura extensiva, eso que ahora todo el mundo dice de «sostenible y local».

-Es mejor, pero es más caro.

-No estoy segura. En Madrid no puedes comprar el kilo de carne como aquí, porque vale exactamente el doble. Las grandes ciudades siempre salen perdiendo porque solo tienes las grandes superficies que compran de agricultura intensiva.

-Volvamos a los disruptores endocrinos. ¿Tienen el mismo efecto en todas las edades?

-No. A mi edad tengo poco metabolismo endocrino nuevo. En las embarazadas, los fetos y los niños en desarrollo el efecto es mucho peor. En la cohorte Inma (Infancia y Medio Ambiente) trabajamos con 500 mujeres embarazadas del hospital San Agustín de Avilés en 2004. Hicimos análisis de sangre, orina y cabello a las mujeres y a los niños al nacer, a los 6 meses y a los 18, a los 4 años, a los 11 y vamos a verlos ahora a los 18-19.

-¿Con que conclusiones?

-Si la madre tiene más concentración de compuestos orgánicos persistentes pasan más al niño. Por eso pasamos a las matronas un programa de educación para la salud para que las embarazadas, durante la gestación, eviten lo más posible la agricultura intensiva, los pesticidas... También vimos que el crecimiento de peso durante el embarazo influye. Si la madre no crece en peso los 7 u 8 kilos recomendados, como tiene que sacar grasa de su cuerpo, transmite al niño compuestos orgánicos persistentes. Hay que engordar lo que hay que engordar y no ponerse a dieta durante el embarazo y la lactancia.

-Más conclusiones.

-Los compuestos orgánicos persistentes son obesógenos: compiten con el metabolismo de la grasa, usan sus mismas vías y hacen que se acumule más. Adelantan la obesidad y sus efectos: hipertensión, diabetes, alteraciones cardiovasculares...

-¿Qué más?

-Se comportan como hormonas y se pueden asociar al hipotiroidismo, que ha aumentado en los últimos años. En niños hay alteraciones como una menor distancia anogenital -aunque no tiene prácticamente efecto ninguno. También se asocia a que los testículos no bajen en el nacimiento, lo que se arregla con cirugía sencilla y a la hipospadias, por la que la uretra no llega al final del pene, lo que también se opera sin problema.

-¿Cáncer?

-En mujeres trabajadoras de agricultura intensiva en grandes invernaderos se asocia con el cáncer de mama. Hablamos de exposiciones altas y mantenidas de cuando no se sabía nada. Ahora entran protegidas con mascarillas y guantes.

-Repito la pregunta de hace un rato. ¿Cuánto nos tenemos que preocupar ya crecidos y sin embarazo?

-Hay que estar atento, no tanto a la salud individual como a la del planeta. La cadena alimentaria en España está bajo control, pero si intentamos tomar más productos locales estamos evitando un transporte desde otro hemisferio que deja una huella de CO2 impresionante. Menos huella de CO2 es menos contaminación del medio ambiente.