"Tuve una gran lucha con mi madre, pensaba ella que el arte no da para vivir"

El artista Elías García Benavides entra en su galería vital para pintar con pinceladas precisas y evocadoras algunas de las ilustraciones más importantes de su existencia. Sus primeros pasos como dibujante los dio en una agencia publicitaria de Oviedo. Ha protagonizado numerosas exposiciones individuales y colectivas. También crea libros de arte con la ayuda de su esposa, Choni (Ascensión Fuentes), que realiza el papel de forma artesanal. LA NUEVA ESPAÑA le nombró en 2019 "Asturiano del mes" del mes de octubre coincidiendo con su extraordinaria exposición "Huella de agua", en el Museo Evaristo Valle de Gijón.

De García Benavides dijo Juan Cueto, con quien colaboró en la mítica "Cuadernos del Norte", que "es un buscador de vida". Y en busca de esa vida partimos.

Primer cuadro: el origen.

"Nací en León el 29 de agosto de 1937. Tengo 86 castañas. Me pusieron Elías por mi padre. Mi madre se llamaba Carmen. Tuvieron cuatro hijos, pero dos murieron de pequeños. Mi madre tenía ya 40 años cuando llegué yo. Mi padre era policía y murió cuando yo tenía cinco años. Solo conocí a un hermano, Miguel, que fue quien nos ayudó un poco porque nos quedamos solos mi madre y yo casi sin nada. No había Seguridad Social entonces. Mi hermano era mayor que yo. Me llevaba 18 años. Era teniente de aviación e iba a León a visitarnos. Era como mi padre ante la ausencia éste. Murió en un accidente aéreo. No me quejo de aquella etapa. Yo era un niño feliz a pesar de los contratiempos que siempre hay. Me adaptaba a lo que había. Tuve la suerte de que conocía al hermano mayor de los Maristas en León y pude estudiar gratis el bachillerato. Tenía que sacar una media de notable. Y me esforzaba por la cuenta que me traía. Era una educación muy racional, casi laica".

Segundo cuadro: paisaje y paisanaje.

"Mi madre procedía de un pueblo de León. Culturalmente, muy poco. Era muy religiosa. Una brecha cultural y generacional. Y, claro, a ella eso de que me atrajera la pintura y el dibujo no le gustaba, ella lo veía como algo bohemio que no da para vivir. Tuve una gran lucha con ella. La diputación de León concedía unas becas para ir a la Escuela Superior de San Fernando, en Madrid. Y yo fui a pedir una. Mandé unos dibujos que gustaron mucho y me dieron los papeles para tramitarlo. Me concedieron una. Fui a casa todo contento. Y ella me dijo: ni se te ocurra. Y terminé el Bachillerato con los Maristas y me diplomé en técnico agrícola, de lo que llegué a trabajar en la Diputación leonesa. A mi madre la entendía perfectamente. Lo que hizo toda su vida fue luchar por salir adelante. Era buena gente. Tenía muchos amigos, pasábamos mucho tiempo en la calle, jugando a las canicas. Vivíamos en una calle que no tenía salida, bastante segura para jugar. Las pelotas eran de trapo. ¡De trapo! Hoy la gente joven no lo puede entender. Me gustaba leer, ver cosas sobre arte. Tenía un amigo que vivía cerca de casa, que luego también fue pintor muy bueno, Jular. Y el padre tenía una librería. Leí mucho por esa razón, sobre todo de arte. Y tebeos, claro, leí la tira, los de Roberto Alcázar y Pedrín, que eran muy malos, y los americanos de Alex Raymond. Cuando acababa en el colegio iba a casa y me ponía a dibujar... hasta que oía que mi madre abría la puerta. Sacaba muy buenas notas en dibujo. Hice una mili muy buena en lo que es ahora el Hostal San Marcos, en León. Era donde estaban los caballos sementales. Belgas y buenísimos. Hice tres meses allí y luego me mandaron a comisaría de guerra, al lado de San Isidoro".

Tercer cuadro: Asturias pinta mucho.

"Trabajé un tiempo en el sindicato agrícola. Como artista era totalmente autodidacta. Visitaba exposiciones, todas las que podía. Ayudaba por las tardes a un hermano del que fue ministro, Rodolfo Martín Villa, que tenía una sucursal de Alas Publicidad, que la llevaba desde Oviedo Luis Gil Lus, el de Casa Fermín. Un día vi un anuncio en un periódico, en 1960. Un agencia de publicidad de Oviedo buscaba ilustradores y pedían trabajos para ver. No me dedicaba a eso pero colaboraba con una agencia de León y mandé algunas cosas. Recibí una carta de Manolo Brun, le interesaba lo que hacía, decía que tenían mucha fuerza, y que me fuese a Asturias. Llegué con 26 años (para sustituir a José Santamarina, en la mili, con quien crearía años más tarde ‘Estudio Grágfico’). Me quedé en Oviedo para toda la vida. En la agencia me pagaban tres veces más que lo que yo ganaba en León. Imagínate. Era 1963".

Cuarto cuadro: Aquella Asturias.

"Estuve en Brun diez años, luego ya tuve un estudio propio de diseño gráfico, hasta que me jubilé y pude dedicarme a la pintura por completo. Aún no tenía una idea muy clara de ser pintor aunque por las tardes pintaba en casa. El diseño era la forma de ganar la supervivencia. Gané un concurso para un cartel en Pola de Siero y con el dinero que gané me fui con un amigo, Ramón Rodríguez, a Venecia, y me enamoré de la ciudad. La verdad es que en Asturias me ha tratado muy bien todo el mundo. Empecé viviendo en la avenida Buenavista. Socialmente, venía de León, un sitio muy tranquilo y en Asturias había más actividad política, sobre todo sindical. Es increíble cómo cambiaron luego algunos a los que trataba. Congeniaba bien, en general. Yo era el cazurro cuando discutíamos. Iba mucho a tomar vinos con el pintor Carlos Sierra, tuvimos mucha amistad. Cuando marchó a París una temporada me dejó toda la obra. Yo les decía cuando íbamos por ahí de vinos que no se daban cuenta que en León para ganar una peseta hay que trabajar mucho. En Asturias era la época buena de la minería, había dinero".

Quinto cuadro: de cero.

"El diseño gráfico estaba empezando por aquí. Había una ignorancia casi total. Yo veía mucho de lo que se hacía fuera, sobre todo de Estados Unidos. Hice de todo. Libros, marcas, portadas, calendarios, carteles... Y mucho anuncio de prensa. Y de aquella no había ordenadores, lo tenías que hacer todo a mano, incluidas las letras".

Sexto cuadro: siempre Choni".

"Cuando me mandó Brun la carta para que fuera a trabajar con él le dije, oye, yo pienso casarme el mes próximo. Y dice, bueno, pues te casas y vienes. Conmigo se portó extraordinariamente bien. Ganaba sobre nueve mil pesetas, que era una cantidad importante en los años 60. Conocí a mi mujer, Choni (Ascensión Fuentes), cuando yo tenía unos 20 años, y ella menos. Era de Mansilla de las Mulas. Allí nos conocimos. Yo tenía una Vespa e iba a verla. La de frío que pasé en invierno, me metía un periódico por debajo de la ropa. Por amor todo. Se hacían las cosas porque las sentías y gozabas con aquello que podías hacer. Bueno, nos casamos, vinimos a Oviedo y tuvimos tres hijos. Elías (artista), Miguel (informático) y Rosario (profesora) con una diferencia de año y medio. Tenemos dos nietos. Mucho curré. Colaboraba con ‘La voz de Asturias’ y LA NUEVA ESPAÑA, con la generación de Balbín, Graciano García, Diego Carcedo, Evaristo Arce... Trabajé también haciendo escaparates para Anselmo López-Valdivieso, que era del dueño de los almacenes ‘Blanco y Negro’. Era familia de José María Aznar".

Séptimo cuadro: el arte y la vida.

"En 1969 participé en dos exposiciones colectivas en Belgrado y Barcelona. Mi primera muestra individual fue en 1972 en la galería Tassili de Oviedo. Una serie de cabezas y formas que hacía con unos degradados a base de cuadritos. Un trabajo muy complicado y laborioso. Esa etapa se terminó y empecé a hacer otras cosas. Expuse en Bilbao y dormimos en casa de Agustín Ibarrola. Una persona extraordinaria y muy seria. Era del Partido Comunista y un enemigo total de ETA. Le quemaron el caserío. También traté mucho a Barjola, tengo algunas obras suyas por ahí. Era una persona muy rara y ser amigo suyo era un lujo. Le llamaba alguien porque quería comprarle un cuadro y lo citaba en un bar, iba antes y si no le gustaba el paisano se marchaba".