Asturias y el noroeste tienen las madres más tardías de Europa

Casi la mitad de los niños que nacieron en Asturias en 2022, 2.201 de 4.744, tienen madres que dieron a luz después de cumplir los 35 años, y estos números hablan. Dan explicaciones sobre la profunda crisis de natalidad asturiana. Son el resultado de una ecuación que incorpora el retraso de la decisión de la maternidad como ingrediente principal de la fórmula que ha conducido al Principado a ir encontrando año a año, desde hace más de diez, un suelo cada vez más bajo en su magro recuento de nacimientos. Pero ese 46,4 por ciento de madres tardías del que se resiente la doliente demografía de esta región se pesa mejor al levantar la vista, mirar el mapa y observar que apenas hay nadie que lo supere en toda Europa. La edad media de la decisión reproductiva se ha demorado en todo el continente, pero en casi ningún otro lugar de la UE las madres son tan mayores como aquí. Cuenta un estudio reciente de Eurostat, el servicio estadístico europeo, que únicamente Galicia rebasa en toda la Unión el porcentaje asturiano de partos por encima de los 35 años y que el aplazamiento de la maternidad concentra sus mayores impactos casi con exclusividad en el Noroeste de España y el centro de Italia.

Sólo 26 de las 242 regiones europeas de nivel administrativo asimilable al de las comunidades autónomas españolas tenían en 2021 un porcentaje de madres mayores superior al 37,5 por ciento. Catorce eran españolas, siete italianas y estaba en la lista toda Irlanda, pero la geografía europea del retraso en la maternidad tiene un foco muy claro en la mancha noroccidental de la Península Ibérica, donde se concentran los territorios con las madres más remolonas de Europa. El ranking que encabeza Galicia –con un 48,5 por ciento de hijos de madres mayores de 35 en el dato actualizado a 2022– encuentra a continuación a Asturias y en los escalones siguientes al País Vasco y Cantabria, todas notablemente por encima del promedio general de la UE, donde algo más de uno de cada cuatro partos (un 26,9 por ciento) son de mujeres por encima de los 35.

El orden territorial se mantiene cuando la estadística se acerca a las madres primerizas y concluye que las progenitoras de cuatro de cada diez primogénitos nacidos en el Principado en 2022, 1.115 de 2.709, dieron a luz más allá de los 35. La edad media para tener el primer hijo en Asturias, que empezó los noventa en torno a los 26 años, superó por primera vez en 2022 los 32, y eso enciende una alerta de sostenibilidad colectiva por la certeza de que si el primer vástago espera hasta ese punto, eso reduce de inmediato las posibilidades de que llegue un segundo y prácticamente elimina la opción de un tercero. La conclusión es evidente. La media general de la maternidad, 34,4 años, también es en el Principado la tercera de España y de Europa, tras las de Galicia y Cantabria, y toda esta demora y su progresivo incremento a través del tiempo es un factor esencial, desde todos los puntos de vista, en la caracterización de la crisis de natalidad que pasa por ser uno de los males esenciales e irresueltos de este siglo en Asturias.

Cuando llega la pregunta por los motivos, las últimas respuestas fiables son de 2018. Dijo entonces la Encuesta de Fecundidad del Instituto Nacional de Estadística (INE) que las mujeres asturianas contestaban sobre todo hablando de dificultades para conciliar la vida laboral y personal y de obstáculos económicos. La suma de estos dos factores son las razones que daban entonces, en cerca de un abrumador cincuenta por ciento, las mujeres que confesaban haber tenido menos hijos de los deseados en el Principado. Cuando la pregunta se dirige específicamente a las mujeres que creen haber tenido hijos más tarde de lo que consideran ideal, la contestación más repetida vuelve a ser la misma, y si se agrupan la conciliación y las barreras económicas suman casi cuatro de cada diez consultadas, superando a la opción individual más repetida, que en más de uno de cada cuatro casos es la ausencia de una relación sentimental estable.

El estudio de Eurostat, hablando sin matices del panorama general del continente, vincula el retraso, «entre otros factores, con las mayores tasas de participación femenina en la educación superior, con el incremento en el número de mujeres que eligen establecer una carrera antes de formar una familia» o, también, con «los niveles más bajos de seguridad laboral y el empleo precario». En el cóctel de factores habla asimismo del «coste creciente de la crianza de los hijos y la vivienda» o de «una disminución en el número de unidades familiares tradicionales, con menos personas que se casan, más parejas del mismo sexo y más divorcios», y observa, en una consideración muy genérica, que son las sociedades más predominantemente urbanas las que responden de las edades medias más altas de las mujeres en el momento del parto. En este juego de la soga, por lo demás, tiran del lado del retraso esas razones y del otro, constata también el análisis, « las iniciativas políticas que concilian el trabajo y la maternidad dentro del contexto más amplio de los valores sociales». Caben aquí «los permisos remunerados para mujeres y hombres», la equiparación de su duración «o la prestación de servicios de cuidado infantil desde una edad temprana», medidas muchas de ellas que en España son demasiado jóvenes para merecer una evaluación fiable de resultados.

De las 26 regiones europeas con más partos de mujeres mayores, catorce son españolas y siete italianas

Este retraso en el reloj de la maternidad es ingrediente fundamental de las crisis de natalidad y tiene mucho que ver con la contracción progresiva de una tasa de fecundidad que no llega en Asturias al hijo por mujer y se aleja cada vez más del índice de reemplazo, que suele cifrarse por encima de dos. Son los territorios con menos nacimientos los que suelen tener también las madres más tardías, constata Marta Ibáñez, profesora del departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo y especialista en familias y género, poniendo el acento en el efecto estadístico evidente que vincula las madres mayores con la merma de la cuenta general de niños y el adelanto con el incremento. El problema de las regiones deficitarias en alumbramientos está en la edad del primer parto, y en que su aplazamiento borra en muchas ocasiones borra las posibilidades de tener los siguientes… La maternidad por encima de los 35 no tiene por qué ser una anomalía, viene a decir. El verdadero problema emerge cuando el parto a esas edades es mayoritariamente el primero y no el tercero, «como en los ochenta».

¿Pero por qué? Ha vuelto la gran pregunta sobre lo que ha pasado aquí desde que se tenía el primer hijo en la veintena, y ha quedado dicho que la encuesta prioriza los motivos económicos y los laborales, pero a lo mejor hay más. La profesora asocia el retardo con «el nivel de estudios o el deseo de profesionalización» de la mujer e intuye, como una hipótesis de trabajo pendiente de verificación, la concurrencia de un cierto «efecto grupo». De acuerdo con esta teoría, «cuando no hay hijos en el círculo próximo» se genera un cierto «contagio» que retroalimenta el retardo o la eliminación de la maternidad del «momento vital» de la población en edad reproductiva.

La ecuación es sencilla. Parte de «la trampa de decir ‘tengo treinta años, ya lo tendré’», y va dejando pasar el tiempo hasta descubrir que ya no queda. «Si la media de edad del primer hijo se sitúa por encima de los 32 años, es probable que el segundo no se tenga y ya no da tiempo a tener el tercero», subraya Ibáñez. Y no es exactamente que no quieran. El retraso del momento de la maternidad tiene detrás una realidad mucho más compleja que se aprecia en las respuestas de aquella encuesta que no se ha renovado en un lustro. De vuelta a las contestaciones que daban las mujeres encuestadas por el INE en 2018, mientras tanto, se hace evidente una cierta disonancia entre los deseos y la realidad. De las que ya han cumplido los cuarenta años sin hijos, sólo una de cada tres consultadas en Asturias responde «ninguno» a la pregunta por el número de vástagos deseados. Otro tercio desearía tener uno y hasta un 34 por ciento contesta «dos o más».

El caso es que el retraso, progresivo e imparable, de una decisión que en los primeros ochenta aún se tomaba de media en Asturias en torno a los 24 años, y que ha aumentado más de diez desde entonces, contribuye de modo significativo a empeorar la crisis de la natalidad que Asturias empezó a padecer como ninguna otra autonomía española más o menos desde mediados de aquella década y que apenas ha hecho desde entonces más que agudizarse. Un mecanismo evidente de encadenamiento de factores enlaza la maternidad tardía con la contracción del número de nacimientos y con el profundo decrecimiento de la población por motivos vegetativos que se ha convertido en una seña de identidad enquistada en la demografía asturiana.

De un tiempo reciente a esta parte, no obstante, Asturias compensa el desfase entre los escasos alumbramientos y las muertes con saldos migratorios positivos en cantidad suficiente para que su población total haya vuelto a crecer de forma leve. Ha pasado en 2022, con el primer incremento de unas cifras oficiales de cierre de año desde 2009, y responde a un fenómeno incipiente y muy vinculado a un contexto generalizado de crecimiento de las llegadas de población foránea en todo el país, pero aún no evita que sea el Principado una de las regiones españolas con menor porcentaje de residentes extranjeros. Si de lo que se trata es de regenerar el censo, no obstante, en la llegada de inmigrantes puede llegar a verse una ventaja vinculada no sólo a la incorporación directa de savia nueva para la población asturiana, sino también a la natalidad. Porque los hábitos respecto a la maternidad son divergentes en función del lugar de nacimiento. Mucho: en 2022, el cincuenta por ciento de las mujeres nacidas en España que dieron a luz en Asturias tenía más de 35 años, pero el mismo porcentaje entre las extranjeras no llega al 35.