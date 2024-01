"Me casaron con 13 años. Cuando llegué a la pedida ya lo estaban celebrando, dije sí y me volví a jugar con mis amigas"

Adela Gabarri (León, hacia 1954) es desde hace 24 años la presidenta de la Asociación Gitana de Gijón. Defensora de lo bueno de su cultura, también ha sido una luchadora por los derechos de la mujer gitana y contra el racismo.

La infancia.

"En mi DNI pone que nací en 1954, pero mi madre decía que tengo cuatro años menos. Antes las mujeres gitanas, como otras señoras, daban a luz en casa. No tenían partidas de nacimiento ni nada. De niña recuerdo pasar muchísimo frío. Antes no había ni canalones, cuando caía el agua se congelaba. Yo andaba con unas zapatillas de lona y cuando entraba a mi casa tenía los pies congelados; los dedos no los sentía. En un caldero de zinc hacíamos agujeros en la parte de abajo y una especie de ventanilla y mi madre pasaba un alambre por esos agujeros. Metíamos la leña y carbón y por debajo cartones y papeles para encenderlo. Esa era la única calefacción que teníamos en una casa enorme, porque la casa de mi madre había sido antes un bar. Ahí nos criamos nueve hermanos, de los que yo soy la cuarta. Antes, a los niños daban más valor que a las niñas. Una mujer tenía tres niñas y era una desgracia, tenía tres niños y era el orgullo más grande para una casa. Es la realidad, se ha ido cambiando, para mejorar siempre. Cuando yo era pequeñita y había un pollo para comer, a mí sólo me tocaba el cuello, era la tajadita que yo comía, porque no daba para más. A los caballeros les daban las mejores tajadas. De niña pasé hambre y mucha. Iban a una escombrera las mujeres, y payas también, y cogían todo lo que pillaban. Se pasaba hambre en los años 60".

La madre.

"De niña pensaba que mi padre era más bueno, porque mi madre me reñía, y me he dado cuenta, a lo largo de la vida, de que la que era más buena fue mi madre, la que cuidó a los hijos. De la que mi padre se iba a vender tela, mi madre, que por entonces ya tenía cinco hijos, se iba andando a Carbajal de la Legua, que quedaba a cinco o seis kilómetros de León, a intercambiar agujas por comida. Iba al río a lavar rompiendo el hielo de la helada. Yo siempre estaba por la calle. Mi afán era ir al colegio, pero no lo pisé. Mi madre, que tampoco sabía leer, no daba importancia a la educación. Y además, antes al gitano no nos tenían bien mirados y en el colegio decían que no había plaza. Mi madre nos dejaba ir al río a Carbajal de la Legua y no veía el peligro que había, pero no le motivaba llevarnos al colegio".

Primer trabajo.

"Con 12 años tuve mi primer trabajo, en una obra en la carretera de Riaño, en la que un primo mío regaba la brea que iban echando y yo le sujetaba la manguera. Me salieron ampollas en los pies y entonces me pusieron a llevarles el agua. Me mandaban con una cuba de madera que a nada llevaba 20 litros de agua, que había que subir por una cuesta desde el manantial. Lo que hacía era cogerla del río y no se daban cuenta. Luego me veían los señores que pasaban en coche y les pedía que subieran en el coche el cubo para los que estaban arriba, y nunca subí".

Matrimonio.

"Estaba en el cine de Las Ventas en una sesión que había de niñas a las cuatro y me viene un niño que se había enterado y me dice ‘te van a venir a pedir’. Entonces la mujer de uno de mis hermanos, que también era prima mía, me vino a buscar. Me llevó a casa de sus padres y me dijo que cuando me preguntara mi tío, que dijera que sí. Mi hermano estaba cumpliendo el servicio militar con el que iba a ser mi marido y ellos ya lo habían acordado. El que iba a ser mi marido tenía 22 años y yo 13. Cuando llegué a casa de mi tío ya los estaban celebrando, bebiendo en el patio. Yo dije que sí y allí los dejé y yo me marché a jugar con mis amigas. A mi marido lo conocía de verlo por el barrio, pero no habíamos sido novios ni nada, si lo que yo quería con 13 años era jugar a los cromos. Me casaron con 13 años. Por el juzgado y por la iglesia, no por la ley gitana; moderna a tope".

La quimera.

"Mi marido era camarero. Él me quería mucho, pero a su manera. Aparte de con mi marido tenía que convivir con mis suegros y mis cuñados; vaya bomba. Si es ahora salgo corriendo. Bueno, en su día salí corriendo. Aparte de las tareas domésticas, mi suegro intentó que pelara mimbre para los canastos que él hacía y mi suegra luego llevaba a vender. Yo sabía hacerlo porque había ayudado con eso a mi abuela, pero con mi suegro rompía el mimbre para evitar que me pusieran una tarea más. Al año de casarme me vi sola con la familia de mi marido, porque mi propia familia tuvo que desaparecer por una quimera (una riña cuando hay un muerto) en la que un tío mío se tuvo que defender de tres y mató a uno. Yo estaba en estado. Para protegerme a mí de la familia del que había muerto, estuve en el convento y las monjas, al ver que estaba en estado, me pasaron a la maternidad, pero la familia del muerto se enteró y venían a matarme. Me metieron en el sótano donde estuve tres meses encerrada. Yo entonces ya me quise marchar de León para ir con mi familia. Entonces me llevaron a casa de mis suegros y familiares del muerto vinieron a por mí, pero mi suegro les hizo frente y les dijo ‘es una cría, una mujer, ir a buscarlos a ellos’. Se marcharon, pero yo seguía teniendo que tener cuidado, no podía salir a la calle".

Primera hija.

"Di a luz al mes de cumplir los 15 años. Me vi con una niña, sin saber atenderla en condiciones porque era una cría, sin tener a mis padres, mi suegra no me hacía ni caso. Yo la llevaba a los médicos, pero a los tres meses se murió mi niña de muerte súbita. Y mi suegra acusándome de que la había ahogado con la teta".

Leer.

"Yo quería a aprender a leer con unas monjitas que había en un convento al lado de la Catedral de León. Pero mi suegro no me dejaba, así que le dije que si podía ir a aprender a cocinar. Entonces me dejó ir. Así pude aprender a leer, porque la monjita me daba dos horas de cocina y dos de lectura. Y también me hizo una gran cocinera".

Vuelta con los padres.

"Intenté separarme de mi marido. Se lo dije, pero no me hacía caso. Tenía alrededor de 16 años. No sabía dónde estaban mis padres, que seguían escondidos. Me vine con una amiga a Gijón. Nos marchamos a la aventura, sin saber que yo estaba otra vez en estado, para buscar trabajo. Mis primos tenían un tablao en Cimadevilla, La Cabaña, y fuimos a verlos actuar y eso fue la salvación. En cuanto me vieron, tan joven, me llevaron a su casa y mi tía se puso en contacto con mi madre y vinieron a buscarnos. Estuve dos años en Santander viviendo con mis padres. Allí nació mi hija que es la que ahora tengo mayor. Luego vinimos a Mieres. Quise ir a Suiza a trabajar con mis hermanos a limpiar hoteles, pero no me dejaron porque no tenía 18 años".

Hija rubia.

"Mi marido vino a Mieres con un primo mío para que nos juntáramos otra vez, después de tres años. Y me convencieron otra vez, pero ya con la condición de quedarnos en Mieres a vivir en una casa aparte. Y me engañó, y me vi otra vez con los suegros en León. Además, mi niña era rubia. La gente decía barbaridades y yo aguantando, cuando ya me había marchado preñada de allí. Era rubia porque un abuelo de mi marido era payo, algo que ni él sabía entonces, se enteró después de muchísimos años. Su familia lo tenía oculto porque antiguamente también había rechazo de los gitanos a los payos. Viví años amargada de la vida, con mi suegra diciéndole a mi marido que me pegara. Luego tuve mi siguiente hijo, un niño. Y nació rubio también: no te puedes imaginar la alegría de mi marido, no me vino ni a ver y se tiró tres días de juerga porque había nacido el niño rubio".

Casa propia.

"Mi vida ha sido un calvario. Antes no tenía donde ir una mujer y la situación de la mujer gitana era peor, porque la mujer no valía un cero a la izquierda para los gitanos. Cuando los hombres hablaban, no podías ni entrar a la conversación. En casa de mis suegros yo ya estaba muy harta y en una ocasión me rebelé y quise pegar a mi suegra, Dios me perdone porque es una falta de respeto, pero me enganchó mi suegro y me pegaron una paliza. Me encerré llorando en mi habitación y cuando llegó mi marido la madre lo cizañó y entró a pegarme mi marido, pero al verme con la cara hinchada, salió y me defendió. Ahí cogimos una casa propia, en alquiler. Al tener al niño se lo planteé a mi marido, que quería una casa propia o que si no me volvía a marchar. Tenía entonces 18 años".

Intento de separación.

"Estando en León tuve otros tres hijos más. Cuando tenía ya cuatro me quise separar, hace 46 años, y vine con mis hijos a Gijón con mi madre, que vivían en Jove. Y mi madre me mandó de vuelta con mi marido, porque antes era así la mentalidad por nuestra cultura, que ha cambiado, por cierto, porque ahora sí hay divorcios y separaciones y mucho apoyo para las mujeres".

El cambio en Gijón.

"La sala en la que mi marido trabajaba en León cerró. Al quedar en paro vinimos a vivir a Gijón. Él trabajaba como camarero. Era buen camarero y listo; los gitanos normalmente son listos y el gitano que trabaja lo quieren con delirio. El vino antes a buscar casa. Estaban abriendo las casas de la Tabacalera en La Calzada. Ahí estuvimos dos años ocupando una casa hasta que nos dieron un piso de Vipasa de compra en el Polígono. Cuando nos establecimos en Gijón tenía 25 años. Para mí fue maravilloso, porque tenía más libertad porque ya no estaba gente que se interponía entre mi marido y yo. La vida con él fue diferente. Y lo fui cambiando yo".