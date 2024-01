La coleccionista y mecenas que creó su propio cuadro ideal

Si las obras de arte tienen vida propia y cuentan una historia –como sostiene la empresaria, mecenas y coleccionista gijonesa Candela Álvarez Soldevilla– con ella conviven, en su casa de la zona más noble del distrito madrileño de Chamberí, cerca de 500 seres con sus 500 historias. Todas las que componen una de las mayores y más singulares colecciones privadas de España, centrada en la producción de artistas contemporáneos nacionales e internacionales, con gran interés por los creadores emergentes y vanguardias del siglo XX.

Centenares de obras que no habrían podido caer en mejores manos que en las de una mujer con espíritu renacentista y pasión desbordante que disfruta tanto relacionándose con los creadores y fomentando su arte como compartiendo su colección, conocida como Colección Studiolo, con cualquier persona que se interesa por ella. Aunque eso suponga abrir de par en par las puertas de su casa y casi de su alma.

Esa generosidad con la que se conduce, el importante patrocinio que lleva a cabo en el ámbito artístico y que sobre todo beneficia a los jóvenes, y su colaboración con instituciones de prestigio –a las que siempre que puede cede sus obras– son algunos de los argumentos que están detrás de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que este mes le concedía el Ministerio de Cultura. Y que ha convertido a Candela Álvarez Soldevilla, hija de Purificación Soldevilla y del empresario asturiano del transporte Juan Gonzalo Álvarez Arrojo –Autos Sama, Tuninsa, Viguesa de Transportes… y exaccionista mayoritario de Duro Felguera– en "excelentísima".

"Este premio para mí es maravilloso porque me hace sentirme reconocida. Y, lo que son las cosas, llega en un momento en el que me rondan ideas y proyectos para prolongar ese camino natural que llevo viviendo tantos años vinculado al arte", explica. Como en el horizonte aún hay incertidumbres, "a veces pienso si no me voy a meter en un lío", por eso la medalla le emociona tanto. Porque llega en el momento preciso para reafirmarla en que "la ilusión de mi vida sería dedicarme por completo al mecenazgo en el mundo del arte. Y aunque mi proyecto aún sea el ‘cuento de la lechera’, sé que tengo el apoyo de mis hijas (Candela y Cayetana), que ya me han dicho que después de haberlas criado, educado, y dado todo lo que he podido para que se conduzcan por la vida con libertad y con independencia, ya puedo dedicarme a lo mío. Es tan bonito oír eso de tus hijas… me da mucha tranquilidad", cuenta.

Una confesión que le sale espontánea, como casi todo, al final de la larga sobremesa que esta semana compartía en Madrid con LA NUEVA ESPAÑA. Previamente la empresaria hizo de cicerone de lujo, como ha venido haciendo en los últimos años a cuantos se lo han pedido, por su Colección Studiolo, la que desde hace unos años ha acomodado en un magnífico piso proyectado a principios del siglo XX por el arquitecto Luis Bellido, de enorme ligazón con Asturias, en una de las zonas nobles de Madrid.

Candela Álvarez Soldevilla –licenciada en Empresariales y Derecho en Icade, y cuyos derroteros profesionales se han movido siempre por el mundo de la empresa y nunca por el negocio del arte– tuvo la oportunidad de comprar un piso y su contiguo en el centenario inmueble, haciéndose así con toda una planta donde vive y convive con sus obras. Donde de alguna manera ha creado su paisaje ideal haciendo buena la tesis de Marcel Duchamp de que "el verdadero coleccionista es, según mi opinión, artista elevado al cuadrado. Escoge sus cuadros y los cuelga en sus paredes, en otras palabras, se pinta su colección".

Una adaptación arquitectónica precisa le ha permitido a esta gijonesa reunir en un ala de la casa los espacios más familiares y privados y configurar en la otra, más pública, su Studiolo. "Mi sueño desde que era una niña", asegura.

"El hombre del Renacimiento se dio cuenta de que bastaba, para ser feliz, con encerrarse en una habitación con cuadros y libros, y dedicarse a contemplarlos y a leer, y olvidarse del resto del mundo. A ese lugar íntimo lo llamaron, en la Italia del Cuattocento, ‘studiolo’. El mío no coincide con los ‘studioli’ clásicos porque es abierto, expansivo. Disfruto compartiendo las obras, no solo con amigos, sino con cualquier persona que se interese por ellas", relata la propia Candela en el libro que editó con motivo de la primera y casi única gran exposición pública de sus obras fuera de su Studiolo, la que tuvo lugar en 2021 en el Museo Lázaro Galdiano.

Ese gabinete, donde organiza almuerzos en los que le gusta reunir a personas interesadas en el arte en su más amplio sentido con pintores, escultores, escritores... para que quizá en ese intercambio de ideas puedan fluir proyectos enriquecedores, se articula en tres salas principales. La negra (a modo de cuarto oscuro, dedicada a la fotografía y el dibujo); la blanca para la escultura y la roja "mi color", apunta. Todas esas, y alguna más, forman su paisaje íntimo, donde acumula el grueso de sus obras según los discursos que decide primar en cada momento. Aunque, lógicamente, toda su casa destila arte por los cuatro costados, sin muro de contención posible. Hasta el aseo de cortesía tiene un artístico papel pintado en homenaje a Jean Cocteau y un dibujo con su firma.

Picasso, Canogar, Miquel Barceló, Anish Kapoor, Sorolla, Millares, Blanchard, Léonard Foujita, Rusiñol, Robert Longo, Plensa, Antonio López, Igor Mitoraj, Eduardo Arroyo, Martín Chirino, Tina Modotti, Chechu Álava, Avelino Sala, Isabel Muñoz... Imposible enunciar tanto. Imposible que Candela Álvarez Soldevilla elija lo mejor. En el momento que se para a detallar las maravillas de una obra y de su creador, ya hay otra esperando para que cuente su historia. Solo reconoce que en su colección "hay muchísimo formato pequeño; de hecho, la mayor parte de mis obras son formato pequeño. ¿La razón? Porque me gusta, por espacio y por precio, por supuesto. Una obra buena pequeña es como una joya, la disfruto tanto como una grandísima", sostiene.

Es de imaginar los desvelos que vivió para la selección en su gran exposición en el Lázaro Galdiano. Una muestra que sacó a relucir que los rostros, caras y cabezas son una constante en las obras que adquiere, aunque no se dio cuenta de ello hasta que llevaba muchos años de coleccionistas. En realidad tardó mucho en darse cuenta "que era coleccionista". Lo suyo por las compras lo veía más como la expresión de "un ser enamoradizo, enamorado del arte, y según avanzaba en la colección seguir alimentándola es cada vez más impulsivo".

Dicho lo cual, volvamos a la cabeza. Esa que para Candela Álvarez tienen "un valor muy especial. Es lo más expresivo del cuerpo humano. Permite al artista expresar una gran variedad de personalidades e incluso reflejar mejor la suya propia", sostiene. Eso incluye su fascinación por las "vanitas" –el subgénero del bodegón que le da relevancia a la muerte y donde muchas veces hay presencia de una calavera–. "Un cráneo, una calavera, me parece lo más democrático que puede haber en este mundo. Puedes ser guapo, feo, alto, bajo, gordo flaco, pero cuando morimos somos todos iguales y todos vamos a tener cráneos prácticamente iguales. Y esa idea de la democracia, de la igualdad, me encanta", cuenta esta mujer que siente que el mecenazgo es "mi forma de devolverle a la sociedad todos los privilegios que yo he tenido gracias a una familia que me lo dio todo, empezando por la formación y la independencia. Tengo, creo, una responsabilidad social de compartir y de ayudar a personas que valen tanto o más que yo y no han tenido las oportunidades que yo tuve".

Amante de la música –"todo me gusta, desde la techno, que me fascina, hasta Wagner"–, de la literatura, y con fijación por el Renacimiento y el arte clásico, Candela Álvarez nunca quiso ser artista y ni siquiera estudió Historia del Arte en la Universidad. Esa formación la fue puliendo con cursos y más cursos, con visitas a museos y a galerías, siguiendo la senda del amor por un mundo que descubrió "con poquísimos años, cuando mis padres me trajeron a Madrid y me llevaron al Prado y allí vi ‘Las Meninas’". Lo de empezar a comprar lo practica desde los 17 años, pero asegura que si no pudiera hacerlo no pasaría nada, "viviría metida en los museos".

Del arte se "alimenta" y resulta que ahora tiene una artista en la familia. Su hija Cayetana Llopis "ya ha hecho algunas exposiciones, una en Gijón, y ahora está en Italia. Es buena, la verdad, pero le falta mucho". Y ella, que tanto hace por los artistas jóvenes, admite que "no habría querido tener una hija artista porque tienen una vida muy en el alambre. Siempre. Y esa inseguridad no es solo económica, también la tienen en cuanto a su arte. Y eso es algo que me parece muy duro. Por eso mismo, ¿cómo no voy a ayudarles si yo puedo?".

Miembro del comité de Estampa, la Feria Española del Arte Contemporánea; invitada habitual de la Academia de España en Roma –institución fundamental en la formación de diversas generaciones de artistas e intelectuales españoles desde hace más de un siglo–; miembro de la junta directiva de 9915, la Asociación de Coleccionistas de Arte Contemporáneo; patrocinadora habitual de jóvenes creadores, a Candela Álvarez Soldevilla le sobran los proyectos y la energía. Y si tiene que recargar pilas, "para eso me voy a Asturias".