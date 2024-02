Augusto Monterroso en Oviedo: una biblioteca llena de moscas y estrellas

¿Presidentes de clubes de fútbol? Florentino Pérez o Joan Laporta, Jesús Gil, Lendoiro o Lopera... Irarragorri o Jesús Martínez, las caras mexicanas detrás de Sporting u Oviedo. Luis Gallego es la antítesis. El luanquín lleva 40 años trabajando en el Marino, uno de los equipos más carismáticos y familiares de toda Asturias. Su pasión es la de un crío que estrena sus primeras botas de fútbol, pero también es el creador de Muebles Novar, empresa referencia en Luanco.

Sus primeros años.

"Nací en Luanco, en el centro del pueblo, en 1952. Mi padre era de Moaña, de donde es Iago Aspas, y vino a Luanco cuando tenía 15 años. Mi madre era de Luanco de toda la vida. Tuve una infancia normal, empecé en la escuela con 5 años. Aunque antes estaba en un equipín del pueblo, mi pasión por el fútbol, que vivía a tope, empezó con 12 años, cuando se hizo el infantil del Marino y me metí a jugar. El Marino estaba en lo que ahora es Preferente. Mis padres, Mariano y Rosario, se trasladaron dos años a trabajar a Villares, en Galicia, para montar una empresa de cementos. Iba también Ermelinda, mi hermana. Dije que no quería ir por no dejar de jugar en el Marino. Iba los veranos. Quedé dos años con mis abuelos, Rudesindo y Engracia, para jugar en el Marino".

Separado de sus padres durante dos años. "Mi madre nunca trabajó, siempre fue ama de casa. Antes se vivía con el sueldo de uno, ahora tienen que trabajar las mujeres también. Aunque mi madre no trabajase hacía bodas o ayudaba en una vinatería, para colaborar de vez en cuando. Estaba encantado con mis abuelos, porque cuando rompía el pantalón jugando en el parque se lo daba a mi abuela, porque si lo llevaba a casa me caía bronca. Y lo de ir a jugar al parque con zapatos… Si se enteraba mi madre me mataba. Los abuelos eran más permisivos. Tenía mucha relación con mi abuelo".

En León duró una semana. "Acabé el Bachiller, con 17 años, y todas esas cosas y me fui a estudiar a León. Quería ser perito agrícola. Fui para ahí, vi las notas del año anterior y solo había un aprobado, con un 5. Cuando tenía la pensión cogida y todo busqué al que había aprobado y le pregunté qué había que hacer para aprobar, porque a mí no me gusta estudiar. El libro de Física y Química era muy gordo. Mi amigo Marcelino ‘el Funerario’ y yo los metimos en el cajón y no lo sacamos en todo el curso. Decidí dejarlo. Estuve una semana. Busqué excusas para volver, porque el verano anterior había conocido a la que fue mi mujer. Entre que conocí a la moza, que quería seguir con el fútbol y que era un mal estudiante, dije que para casa. A mis padres casi les da un colapso. A partir de ahí hice administrativo, nada más".

La mili, lo antes posible para poder casarse. "A la mili pedí ir voluntario, para casarme pronto. Llevaba cuatro años cortejando a la que fue mi mujer. Ella me conoció como monaguillo. Leía la epístola en misa, los domingos. Cuando pasaron su prima y ella a comulgar se fijaron en mí. Yo vi dos chavalas muy guapas, pero nada más. Ella tenía 14, le sacó tres años y medio. A los diez meses de casarnos, a mis 23 años, nació Rosana".

A trabajar desde joven. "Me puse a trabajar con 20 años. Fui a la empresa de mi padre, Pasek España. Mi padre tuvo tres empresas: La Ferralla, Montajes Nalón y Pasek España. Me mandó a la oficina de Pasek España a hacer nóminas. Cuando llegó el primer mes de pago yo ganaba ocho mil pesetas, y entre que doblaban, echaban horas y tal, vi que los peones cobraban 15.000, 16.000 o 20.000 pesetas. Le dije a mi padre: ‘voy para abajo, de peón’. Y marché para ser peón. Dije ‘aquí ganó dinero’. El ambiente era muy encrespado, duro, y para un chaval de 20 años más todavía. Un obrero me dijo ‘Luis, coge y marcha de aquí, cuanto primero mejor. Tú estudiaste, tienes 20 años, ¿qué haces aquí?’. Y tenía razón. Hacía un año que estaba en la empresa. Tiré la pala y marché para casa. A buscar trabajo a otro lado".

A buscar suerte a Oviedo. "Fui a Oviedo, a buscar una oficina donde trabajar. Me pagaban siete mil pesetas, menos que donde estaba, y los alquileres valían cuatro o cinco mil pesetas. No se podía ir a ningún lado. Según marchaba al Alsa encontré un cartel que ponía que se necesitaba gente en Galerías Preciados. Me sonaba de verla en las películas, me impresionó y decidí probar suerte. Subí a ver qué era. El sueldo de dependiente no era muy grande. Llego y la chavala me dice que lo sentía mucho, que los dependientes ya estaban haciendo un cursillo en Madrid y que no había más plazas. Le extendí las manos y le dije que yo tenía el Bachiller y esas cosas, pero que era peón. Tenía las manos llenas de callos. Me giré para marchar y resulta que estaba una puerta medio abierta, y el director de la planta escuchó la conversación. Al señor le encantó cómo me expresaba y mi sinceridad, algo que él valoraba mucho. Me ofreció 10.600 pesetas de sueldo y me dijo que lo iba a arreglar para meterme en Telas y Tapicería. Hizo un pequeño trapicheo, diciendo que mi padre tenía una tapicería y yo había aprendido con él. Estuve allí seis años. Fui a vivir a Lugones, porque en Oviedo las rentas estaban muy caras. Mis suegros aprovecharon y compraron un piso allí.

Su inicio en el mundo de los muebles. "Quería aprender y saber. Entrábamos a las nueve y yo a las siete y media ya estaba por ahí trabajando, así que al año el director me dijo que me daba lo que necesitase. Me ofrecieron contratar a mi mujer, pero no lo acepté porque ellas cobraban menos que los hombres, teníamos que contratar una persona que cuidase a la cría, y no nos salía rentable. No iba a trabajar para sacar tres mil pesetas. Metieron a mi cuñada, que estuvo desde los 18 hasta que se jubiló. Me movieron a muebles. Ahí ganaba mucho dinero con las comisiones, a veces incluso más que el director. Galerías Preciados fue como ir a la Universidad, porque todo lo que vi ahí lo traje a Luanco".

Pensar en su propio negocio.

"A los seis años, a los 29, decidí poner un negocio por mi cuenta. Cuando José María Ruiz Mateos compró Galerías Preciados vi una maniobra muy mal hecha por la empresa con ciertos trabajadores y decidí marcharme. Querían venir a revolucionarlo todo y a mí no me gustó nada. Entonces pensé en abrir en Oviedo con Muebles Gallego o en Luanco, por la gente de aquí. Aquí no había mucha competencia, lo que había eran tiendas muy pequeñas. Cuando decidí irme querían llevarme para Alicante para ser director de dos plantas, y me daban un adosado en una urbanización, pero yo no me quería ir ni loco. Encima ya tenía todo montado en Luanco, porque había tirado de los proveedores que trabajaban con Galerías Preciados. Se querían hacer cargo de la mercancía, pero lo rechacé. Mi abuelo siempre decía ‘más vale honra sin barco que barco sin honra’".

El inicio de Muebles Novar, su gran empresa. "Empecé muy apurado, con un crédito de 700.000 pesetas y avalado por una tía mía que tenía un bajo y un piso. Yo no tenía ni un duro. El local era de renta y tuve que pedir el crédito. Luego hay cosas que tienes suerte. Cuando más apurado me sentí apareció un matrimonio que alquilaba apartamentos y pisos. Necesitaban amueblar los pisos, y me contactaron a mí. Les amueblé todo en quince días. Gracias a eso arranqué, fue un respiro gigante y supe que todo iba a ir bien porque el casero que tenía quería ser mi socio. Era un tío con perres y que sabía del mundo, no era un guaje como yo. Tiramos para adelante y después vinimos a vivir Luanco, a casa de mis suegros. Luego cogimos un piso mirando a la playa y tuve a las gemelas, que ya tienen 40 años. Rosana, la mayor, tiene 48".

Volvió al fútbol años después a través de los despachos. "Vine de la mili y volví al Marino, con 22 o 23 años, y estuve seis meses. Fue cuando vino lo de Galerías Preciados y me tuve que ir. Dejé el fútbol. Estuve un año en el Bañugues, iba desde Oviedo a los entrenamientos y era muy complicado. Monté la tienda hace 40 años y Julio César, un histórico del Marino, y Viña, uno que fue portero del Avilés, cuando Ramón del Montán era el presidente del Marino, me propusieron patrocinar al juvenil del Marino. De aquella teníamos un juvenil muy bueno. Me pidió que les echase un cable y debió de ser el primer equipo que viajaba en chándal de Asturias. Les compré todos los chándales y los anoraks, poniendo Muebles Novar. Tenían un partido clave contra el Mosconia en Grado. Para darles un premio fuimos concentrados el día antes, para que fuesen juntos a un hotel, por lo menos un día. Siempre íbamos en una furgoneta, pero quería una cosa diferente. Así volví".

El juvenil, la puerta para ser presidente del Marino. “Entré con los guajes. Julio César y Viña me volvieron a liar para que echase una mano al primer equipo, y me dijeron que me ponían de vicepresidente. Para lo que yo quería hacer con el Marino había que tener un cargo. Todo era para conseguir publicidad al equipo. Miramar fue de los primeros campos de estas categorías que puso vallas publicitarias. Iba al Suárez Puerta, cuando era el Avilés Avilés, y estaba todo con publicidad. Ibas al del Caudal y lo mismo. Había que sacar les perres así. Tuve suerte, encontré personas que se entregan a cambio de nada. Para poner las vallas de publicidad había que hacer la instalación. Teníamos que conseguir gente para que, con la valla, saliesen gratis la chapa y la pintura. Si había que pagar todo, lo poco que nos daban se iba en eso. Les puse un precio para que el primer año no sacáramos nada, pero la temporada siguiente íbamos ganando algo. Así fuimos recibiendo ingresos que el resto no tenía. Fue el resurgir".

Cuando leyó LA NUEVA ESPAÑA, Monterroso estaba allí. Fue el 18 de abril de 2008. Ese día, la escritora ovetense Leticia Sánchez leyó en la primera página de este periódico que había llegado a la biblioteca de la Universidad de Oviedo un cargamento con cinto toneladas de libros, la práctica totalidad de la biblioteca personal de Augusto "Tito" Monterroso (1921- 2003), el escritor nacido en Honduras, pero nacionalizado guatemalteco, considerado el gran maestro de la literatura breve. De hecho, el gran público identifica al premio "Príncipe" de las letras del año 2000 por un cuento de solo siete palabras: "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí".

En la foto que mandaba en la portada de aquel día aparecía la viuda de Monterroso –la también escritora Bárbara Jacobs– flanqueda por el rector de entonces, Juan Vázquez, y la catedrática Marta Cureses, verdadera artífice de que el legado acabase en Oviedo. Aquella noticia fue la semilla de una búsqueda que no fructificó hasta siete años después, en 2015, cuando Leticia Sánchez hizo una inmersión de cuatro meses, "mañana y tarde", en los 9.066 volúmenes del legado. Libro a libro, página a página, fue recorriendo toda la biblioteca. Llenó muchos cuadernos de notas y siguió el rastro que Monterroso iba dejando en sus extensas y minuciosas lecturas, siempre con un lápiz corrector en la mano. Explica Sánchez que fue como ir siguiendo un mapa que conducía a un tesoro intelectual: alcanzar un conocimiento más profundo de la personalidad, del sentido y de la construcción de la obra de Monterroso.

Toda esa investigación sale ahora publicada por la editorial asturiana Pez de Plata bajo el título "Fragmentos del mapa del tesoro. La biblioteca personal de Augusto Monterroso", donde Leticia Sánchez entra en "la sala de máquinas" de Monterroso, para "ser partícipe de sus obsesiones, sus costumbres y sus rarezas". El resultado es una guía de viajes literarios de la mano de Monterroso y el primer ensayo que publica esta escritora ovetense que debutó en 2004 con la novela "El precio del tiempo", premio "Tétrada Literaria" de novela corta; que luego ganó el IX Premio internacional de novela "Emilio Alarcos", el XVI Premio "Ateneo Joven de Sevilla" y el premio "Cubelles Noir". Su última novela es "Los detectives perdidos" (2003).

La biblioteca personal de Augusto Monterroso está repartida entre la Universidad de Princeton (Estados Unidos), el Museo del Estanquillo, en Ciudad de México, y la Universidad de Oviedo. No obstante, la inmensa mayoría está en Oviedo, en la biblioteca de Humanidades del campus del Milán. Allí puede visitarse de 9 a 12.30 horas y, por la tarde, de 16 a 19 horas. Los libros solo se pueden consultar in situ.

Fue la viuda del escritor, Bárbara Jacobs, quien decidió que la biblioteca de Monterroso viajase desde México en avión para quedarse en la capital asturiana. Una de las razones fue que Monterroso confesaba sentirse "cautivado" por el recibimiento que tuvo en Oviedo al recibir el premio "Príncipe" en 2000. No obstante, el escritor ya tenía querencia por Oviedo. Había estado antes en la capital asturiana, en 1990, muy probablemente atraído por la figura de Clarín. Monterroso dejó escrito que la lectura de "¡Adiós, Cordera!" fue "determinante para que me dedicara a este oficio". De aquella primera visita queda en su biblioteca un libro de cuentos de Clarín dedicado por el "preparador" de ese volumen, el catedrático José María Martínez Cachero (fallecido en 2010), por entonces el experto de referencia en la obra el autor de "La Regenta".

Ha pasado casi una década de aquella inmersión que Leticia Sánchez hizo en la biblioteca de Monterroso, pero con ayuda de uno de sus cuadernos va encontrando con rapidez alguna de las curiosidades que alberga este fondo bibliográfico, como los veleros que el escritor dibujaba en algunos de sus volúmenes a modo de exlibris. También, en casi todos los libros, se puede apreciar la acción continua de un lápiz minucioso con el que iba corrigiendo todas y cada una de las erratas que iban apareciendo, o subrayando, o destacando frases y párrafos preferidos. Para él, leer era corregir a fondo. Leticia Sánchez: "Hay que ser sumamente puntilloso para saber cuándo falta, o se altera una letra en Yoknapatawpha" (el territorio faulkneriano por excelencia).

Al anotar, Monterroso fue desarrollando un sistema propio de signos. Cuando algo le gustaba muchísimo, o él mismo aparecía mencionado en un texto, dibujaba una estrella de David. Y también aparecen estrellas cuando se citaba a las moscas. Monterroso escribió: "Hay tres temas: el amor, la muerte y las moscas". Leticia Sánchez lo explica: "Al igual que la ballena en ‘Moby Dick’ o el cuervo de Poe (otros animales que han alegorizado el mal en la literatura), para Monterroso las moscas reflejan el movimiento del mal, que nunca se está quieto". La biblioteca de Monterroso es "un lugar plagado de estrellas y de moscas", resume Sánchez.

El legado de Monterroso también está repleto de primeras ediciones con las dedicatorias de sus autores. "La biblioteca es, de alguna manera, una reunión de amigos", dice Sánchez. Allí está, por ejemplo, "El Coronel no tiene quien le escriba" firmado por García Márquez, que se lo dedica "a la augusta Bárbara y al bárbaro Tito, del amigo Gabriel". También firman dedicando sus libros, entre otros muchos, Gómez de la Serna, Bryce Echenique, Vila-Matas, Miguel Ángel Asturias, Padura, Mutis, Rulfo… "Estremece ver la letra de Juan Rulfo, tan preciada y escasa, cuando dejó de escribir tanto tiempo atrás, en la década de los 50", comenta Leticia Sánchez sobre la dedicatoria que aparece en una edición ilustrada de "Pedro Páramo" de 1980. En las estanterías también hay libros de dinosaurios, como el que protagoniza su afamado cuento. "Son cosas que le regalaban", indica Leticia Sánchez.

Y hay una dedicatoria falsa. Aparece un ejemplar gastadísimo del Quijote editado en México en 1941, "con unos lomos suaves como si fuera un gato largamente acariciado", describe Leticia Sánchez. A lápiz, alguien ha escrito: "Para Augusto con un abrazo de Miguel". La broma se apoyaba en la total devoción que Monterroso profesaba por la novela de Cervantes. En su biblioteca personal hay 44 ediciones diferentes de "El Quijote" y ninguna de ellas está subrayada. El segundo libro que más presente está es la "Divina Comedia", de la que hay doce ediciones distintas.

Son dos obras que Monterroso leyó y releyó hasta conocerlas de memoria y donde su afán de corrector se detenía. El tercer autor prácticamente ubicuo en la biblioteca es Borges, explica la escritora ovetense mientras recorre las estanterías señalando un libro interesante tras otro. Leticia Sánchez subraya que Monterroso y Borges nunca llegaron a conocerse. Tal y como la escritora ovetense refiere en su libro, Bárbara Jacobs confesó que el guatemalteco admiraba mucho a Borges, pero que era "demasiado tímido" y nunca quiso conocerlo en persona. Le daba esquinazo en situaciones hasta cómicas. En una visita de Borges a México, las autoridades insistían a Monterroso: "Borges quiere verle". Y Monterroso respondía: "Borges querría ver cualquier cosa". En una ocasión, Monterroso y Jacobs coincidieron con Borges y Kodama en el aeropuerto y el autor guatemalteco se negó a ir a presentarse, pero sí fue a verlo de cerca escondiéndose detrás de una columna. Leticia explica la razón del esquinazo citando al propio Monterroso: "El conocimiento directo de los escritores es nocivo. En cuanto uno conoce personalmente a un escritor al que admira de lejos, deja de leer sus obras. Esto es automático".

En esta biblioteca, donde descansan los libros que marcaron y armaron la vida de Monterroso, Leticia Sánchez identifica el volumen que era el único que formaba el equipaje, además de un suéter, que el autor se pudo llevar en su primer exilio en México en 1944, escapando del Gobierno militar de Jorge Ubico, en 1944. Es una edición de los ensayos de Montaigne, en una traducción al español de Constantino Román y Salamero. Hay varias ediciones de esa obra, pero la única subrayada es el libro que acompañó a Monterroso su salida a México. En ese libro, entre otras muchas frases que destaca con su lápiz, aparece esta: "No somos hombres ni estamos ligados los unos a los otros más que por la palabra". Por la palabra y por las bibliotecas.