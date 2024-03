Hoy cocina "la pérfida madrastra"

Elizabeth Jane Howard es un poco como Jane Austen, la escritora a quien recurrir para releerla cuando anhelamos distracción. En el mundo anglosajón de las letras hay unas cuantas señoras surcando esa misma ola, sobremanera en el Reino Unido. Como a tantas de ellas, a Jane Howard, desde temprana edad, le habían enseñado la sumisión hacia el hombre. En más de una docena de novelas escribió sobre el amor y sus complicaciones, principalmente, pero no exclusivamente, desde la perspectiva de la mujer. Lo hizo sobre los maridos y el matrimonio, la familias y los niños. Para ello se inspiró en sus experiencias como adolescente infeliz; o esposa joven desdichada; como amante en serie de hombres casados; o víctima de un estafador sociópata que se aprovecha de las mujeres adineradas en uno de sus títulos más leídos, "Falling". Buceaba en la vida interior de sus personajes con compasión y cierto desapego. "El primer objetivo de una novela debería ser su legibilidad", sostuvo, alineándose con los lectores y ocultando modestamente el formidable oficio y la depurada técnica que poseía. Sus libros se siguen vendiendo por cientos. Sus historias están ambientadas en casas de campo dirigidas por sirvientes: cocineros, ayudantes de cocina y chóferes. En mansiones londinenses de barrios acomodados o simplemente en lujosos pied-à-terre. Incluyen infancias con institutrices y paseos interminables por los jardines de Kensington. Jane Howard supo narrar una picaresca femenina llena de desventuras ruidosas y sueños, compitiendo con el anhelo del amor.

Existen, además, pocas autoras que tengan tan presente como ella la comida en su escritura; de hecho se desenvolvió con gran soltura en la cocina, en la que se refugiaba para relajarse y proporcionar placer a los invitados. Mujer sensual y de intelecto, encontró consuelo en Arthur Koestler, Romain Gary, que tuvo buen gusto para elegir compañías femeninas; Kenneth Tynan y Cecil Day-Lewis, entre otros. Pero fue su tercer matrimonio con Kingsley Amis en 1963, el que durante algunos años la asfixió. Kingsley –los propios testimonios de su hijo el también escritor recientemente desaparecido, Martin, lo confirman– nunca resultó fácil para nadie que no fuese Kingsley, y ello no siempre. Amis era entonces una celebridad literaria, y aunque empezaron trabajando juntos y felices, pronto se convirtió en un trabajo extra para ella cuidar de él y de sus tres hijos, gestionar una casa acostumbrada a recibir muchos invitados cada fin de semana. No obstante a Howard le encantaban las tareas del hogar. Pintaba paredes, levantaba cortinas, bordaba cojines, cocinaba comidas suntuosas, planificaba y cultivaba los jardines. Para los Amis, ocuparse de esa forma del hogar significaba su muerte como escritora. Una de sus equivocaciones quizás fue creer que si podía hacer felices a otras personas, eso también la haría feliz a ella. En una muestra de amor llegó a pensar que Kingsley apreciaba algo más que las cebollitas encurtidas. Gully Wells, novia de Martin en ese momento, glosó a Jane como una cocinera de verdadero talento. Pero hiciera lo que hiciera –su etérea blanquette de veau, o el sublime risotto de setas silvestres, una de sus especialidades– recordaba cómo el plato de Kingsley siempre estaba repleto de pepinillos de efectos aniquiladores para cualquier paladar refinado. Los hábitos de bebida y trabajo del viejo Amis eran, en el mejor de los casos, extenuantes: temperamentalmente melancólicos, un simple almuerzo de cerveza y queso, la noche trabajando y una botella de whisky antes de irse a la cama. En 1968 compraron un casoplón, Lemmons, en Barnet. Allí, como la chica bien educada que era –le habían enseñado cómo tratar a los sirvientes en la escuela de cocina– mantenía una despensa tan abastecida como la de Harrods con la que atender a un flujo perpetuo de literatos: Bernard Levin, Anthony Powell, Iris Murdoch y John Bayley, por citar unos pocos. Durante las cenas, Amis presidía la mesa, y Somerset Maugham descorchaba el vino mientras improvisaba una obra sobre los plantadores de té en Malasia.

Martin, el hijastro, nunca olvidó los cuidados de su "pérfida madrastra", como la propia Jane Howard solía bromear. Hijo de un primer matrimonio de Kingsley, cuando tenía 14 años, sorprendió a su padre en flagrante delito con su nueva amante. Lejos de incomodarse, aquella dama distinguida, como Martin decía entonces, envuelta en un albornoz blanco, se apresuró a cocinarle a él y a sus hermanos huevos y bacon. A diferencia de sus madres, muchas de las mujeres acomodadas de la generación de Howard tenían que cocinar ellas mismas. En su caso, escribió un libro, "Cooking for Occasions" (1987), con técnicas y recetas; preparó sus propias mermeladas, chutneys y confituras y pronto se acostumbró a llenar el congelador con guisos, y a tener siempre preparadas terrinas de caza, por lo que pudiera surgir. Amis, el autor que ha recobrado actualidad con "La zona de interés", testificó también sobre su penetrante cordura y reconoció la ayuda que siempre le brindó, animándolo a escribir. A cambio, él la empujaría a proseguir con la saga familiar de los Cazalet, el mayor éxito literario de la madrastra, como cuenta Artemis Cooper en una especie de biografía del tiempo vivido por Howard junto a Kingsley, alrededor de veinte años. Las crónicas de los Cazalet, repartidas en los volúmenes de una popular pentalogía, comprenden una serie de dramas familiares ambientados en la Segunda Guerra Mundial, rebosantes de secuencias con comidas, en una gran finca inglesa bajo la dorada luz de Sussex. Publicadas entre 1990 y 2013, son cinco hermosos ladrillos que suman casi tres mil páginas y se centran en los hijos y nietos de un rico comerciante inglés de maderas, conocido como el Brigadier, y en su esposa eduardiana, la Duquesita. La historia, uno de esos grandes frescos sociales, trata sobre tres generaciones Cazalet, de sus amantes, cónyuges, hijos, institutrices, tías abuelas, cocineras y primas, y sus luchas en la vida dentro de un escenario de turbulencias: una versión de la familia privilegiada e infeliz de la propia Howard. Les animo a dedicarles algo de tiempo, no se arrepentirán. Son, sobre todo, muy entretenidas. En España las ha publicado Siruela. De ese modo, irán familiarizándose con el bubble and squeak (la torta de hortalizas típica del sunday roast), las pasteles de pescado y de conejo, los faisanes desplumados, y con la señora Cripps, la cocinera, preparándose con el resto del servicio para alimentar a dieciocho personas durante todo un fin de semana.