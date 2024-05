"El gusto en literatura se ha replegado a formas menos audaces"

Benoît Peeters (París, 1956) mantiene a sus 67 años la heterodoxia y picoteo intelectual que han cimentado su trayectoria como autor de cómics, de la célebre saga "Las ciudades oscuras" junto al dibujante François Schuiten, pero también como ensayista, filósofo, novelista o biógrafo de Hergé, Paul Valéry, Derrida y, ahora, Robbe–Grillet. Sobre el padre del "nouveau roman" francés habló esta semana en el campus de Humanidades del Milán, invitado por el departamento de Francés de la Universidad de Oviedo.

–Escritor, guionista, ensayista. ¿Con qué término se encuentra más a gusto en este momento vital?

–La palabra sería autor. También editor, pero autor en el sentido de alguien que hace sus cosas, en la ficción o la reflexión. Mi gran placer, que todavía conservo, es poder pasar de un lado a otro, no ser especialista. Ir del cómic a la literatura, navegar entre disciplinas.

–Pese a que lo habitual ahora es lo contrario, especializarse.

–Sí, pero jamás desee especializarme. Cuando trabajaba con Roland Barthes en la Universidad y le dije que me gustaría hacer un trabajo de diplomatura, en una época en la que yo ya había publicado una novela, él se extrañó de que quisiera investigar. "Pero si ya estás al otro lado", me dijo. El otro lado era estar en la escritura, pero yo quería estar en los dos lados. Eso es una ventaja, también. Porque, por ejemplo, si he escrito mucha teoría sobre el cómic es porque he hecho mucho cómic. El trabajo creativo alimenta el trabajo crítico.

–¿Es consciente de haber tomado la decisión de no especializarse en algún momento?

–Durante un tiempo los autores no tenían que escoger. En el siglo XIX lo habitual era que una misma persona hiciera crítica de arte, teatro, novela, política, poesía… Y a nadie le sorprendía. Era lo normal. Después hubo una especialización en el mundo universitario que pasó a lo literario. Y para muchos escritores, el hecho de serlo es por ser novelistas, poetas o dramaturgos, pero no todas esas cosas. Para mí la novela es una de las formas que puede tomar la creación narrativa, pero no la única, ni la reina. Hablaba antes sobre George Perec. Tenemos al novelista, al ensayista o al autor de libros inclasificables. Cuando amamos a Perec amamos la figura, no solo al novelista. ¿Por qué no he escogido? Es una pregunta un poco Paul Auster, una vida vivida de cuatro o cinco formas distintas. Yo creo que en mi caso mi elección ha sido dejarme llevar por los encuentros. El deseo y el azar de trabajar con alguien es algo muy importante para mí.

–Por ejemplo, el dibujante François Schuiten, con el que hace "Las ciudades oscuras", había sido su compañero de pupitre. ¿Es así?

–Sí, fuimos compañeros entre los 12 y los 14 años, en Bruselas, donde viví la mayor parte de mi vida, hasta ahora que he regresado a París. Nos hicimos amigos, hacíamos el periódico del colegio y pintábamos juntos bajo la dirección de su padre, que era arquitecto. En la adolescencia nuestros caminos se separaron, pero luego nos reencontramos y decidimos colaborar. ¿Era una decisión o una continuación de nuestra amistad? Me di cuenta de que él era mejor en la pintura y yo me había especializado en escritura. Así ha sido con todas las otras personas con las que he colaborado. Todos son amigos. Colaboro con gente con la que comparto cosas; no soy partidario de la colaboración profesional, no me contento con eso de sumar talentos. Porque cuando haces eso es como un injerto, y muchas veces los injertos no prenden.

–¿Su vocación por el género de la biografía es otra forma de colaborar?

–Sí, una biografía es una colaboración con otro que ya no está. Es una forma de vivir junto a alguien a través de su archivo, de su obra. Quizá si busco una unidad en mi trabajo sea la de esa búsqueda del otro, ese intentar comprender quién es el otro, qué le interesa y qué puedo aportar.

La importancia de Satrapi está en el poder de su testimonio, en que es mujer y en la posibilidad de emocionar con un dibujo tan simple

–Usted venía del mundo universitario, de trabajar con Barthes, ¿nunca consideró que hacer cómics era una cuestión menor?

–No funciono mucho en términos de arte mayor y menor. Yo me crié en Bélgica, un país donde el cómic tenía un papel principal. Estaba Hergé y Tintín me acompañó toda mi infancia. Luego me interesó que esos álbumes tenían la capacidad de ser leídos y releeídos con placer. Mi encuentro con Schuiten me aproximó a tendencias modernas y me ayudó a abrirme a otros autores y estilos narrativo y volverme así, casi por azar, en un buen conocedor del medio.

–Pero también le interesaban otras cosas.

–Sí, tenía igual pasión por la literatura o por el cine. Pero cuando murió Roland Barthes y dejé la Universidad el cómic me dio la posibilidad de vivir de mi trabajo de autor. Tuvimos mucho éxito muy rápido, y fue suficiente para poder vivir con entusiasmo, durante 40 años, las evoluciones de ese mundo

–¿Cómo vio cambiar el cómic?

–Primero llegó la perspectiva internacional, luego lo vi feminizarse, lo vi orientarse a lo que llaman novela gráfica, el cómic de lo real… Es sorprendente porque he llegado a ser contemporáneo de una serie de transformaciones que había deseado, y con las que pensé que el trabajo de crítico había sido útil y había dado sus frutos. El pasado curso, cuando me invitaron a ocupar la cátedra de creación del Colegio de Francia, todos los profesores, incluso los de ciencias, estaban muy interesados por el cómic. No ha cambiado solo el medio, también la mirada. Cuando escribí mi primer cómic se lo enseñé a un profesor de Filosofía que había tenido en secundaria, con el que tenía cierta amistad, lo miró y me dijo "está bien, pero, Peeters, usted era bueno en Filosofía". Él esperaba otra cosa de mí. Ahora los profesores no reaccionan así, los científicos colaboran con los dibujantes y los guionistas, ha cambiado la mirada. El cómic tiene otras dificultades, como la económica, pero no la legitimidad.

–Precisamente el jurado de los premios "Princesa" acaba de conceder el de Comunicación y Humanidades a Marjane Satrapi.

–Satrapi ha tenido un rol importante en esa transformación de la mirada al cómic, por el poder de su testimonio, por el hecho de que es una mujer y por la posibilidad de emocionar con un dibujo tan simple. Ella ha acabado pudiendo hacer su película de animación gracias a que el cómic tuvo éxito. La novela gráfica le dio inmediatez y libertad.

–¿Cuáles son esas dificultades económicas del cómic?

–El punto negativo, en especial en territorio francófono, es la superabundancia de obras. Aparecen tantos libros que muchas cosas interesantes pasan desapercibidas y los nuevos talentos lo tienen más difícil. Cuando nosotros empezamos se hacían pocos álbumes y había muchas posibilidades. Pienso también en Miguelanxo Prado, en Daniel Torres. Hoy el cómic se valora y se conoce más pero esas trayectorias individuales son más difíciles, el oficio es más frágil para los que empiezan.

Hoy el cómic se valora y se conoce más pero el oficio es más frágil para los que empiezan

–Ponía antes en cuestión a la novela como forma reina de la narración.

–A través de los siglos no lo fue. Fue el teatro, fueron otros géneros. Hoy cuando hablamos de la "rentrée" literaria parece que solo hablamos de novela. Y lo mismo pasa con los grandes premios. La confiscación de la literatura por parte de la novela me parece lamentable en un siglo, el XX, en que ha habido tantas cosas y con tantas formas.

–Además, en ese reinado, la novela actual parece haber renunciado a su primera vocación de obra de arte transcendente. ¿Lo cree así?

–Me formé con los novelistas de la modernidad. He venido a Oviedo para hablar de Robbe–Grillet, pero me formé con Proust, Kafka, Faulkner… Escribieron obras muy diferentes, a veces con modelos muy intimidantes, pero todas cuestionaban la forma académica de la novela decimonónica. Hoy hay una parte de la novela de éxito que ha abandonado ese cuestionamiento. Y me sorprende. En los museos puedes ver a público muy numeroso descubrir obras muy exigentes, de pintura abstracta o instalaciones contemporáneas. Pero con la literatura da la impresión de que el gusto se ha replegado hacia formas menos audaces.

–Como si gran parte de la novela experimental del siglo XX no hubiera existido.

–Es que la música, o la arquitectura… Todas las artes se han abierto a las innovaciones, a la búsqueda, mientras la novela, a veces, ha abdicado. No digo que todo el mundo tenga que hacer el "nouveau roman", pero no podemos hacer como si todas esas búsquedas no hubieran existido y nos dedicáramos solo a contar historias estrechas. La gran novela, como el gran cine, tiene una ambición que hace que si has leído a Proust o las "Ficciones" de Borges te quede siempre algo de esos libros. Es el poder visionario e innovador de esas obras. Dejan huella. La ambición es importante, en tanto que deseo de no inscribirse en el simple flujo del relato y las imágenes en las que nos bañamos.

–Ha venido a hablar de Robbe–Grillet ¿qué queda hoy de ese "nouveau roman" francés?

–No se puede juzgar algo con tan poco tiempo de distancia. En Francia fue la innovación literaria más grande desde la segunda Guerra Mundial. De ahí salieron Marguerite Duras, Beckett, Robbe–Grillet. No podemos hablar sobre cómo serán recordados porque no se puede aventurar la posteridad, pero creo que se mantiene algo de la pujanza de todos esos creadores. En China, por ejemplo, Robbe–Grillet es considerado un autor importante, por la verdadera revolución del espíritu que supone, por su libertad liberadora. La energía que dejó el "nouveau roman" hizo que se abrieran algunas puertas. Al revés, cuando una obra se instala en la rutina de una tradición y no quiere agitar, abdica de su función. Con "Las ciudades oscuras" nosotros hemos intentado agitar algunas cosas, introducir estilos, estéticas… La ambición no es necesariamente vanidad sino deseo de producir algo disruptivo.

