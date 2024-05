"L’home de choque", el 34 novelado por un premio Goncourt

"Sicasí, dende la curva de la carretera que daba vueltes ente los chopos encalaos, nun se distinguía del fueu más que una fumareda que podía ser la de la fueya que se quema n’ochobre pal que nun supiera que yera’l cuartel de Los Arenales que taba ardiendo", este fragmento pertenece a la novela "L’home de choque", publicada recientemente en asturiano por Trabe, en traducción de Javier Martínez Concheso.

Trata sobre la Revolución de Asturias de Octubre de 1934 y fue escrita por el autor francés Joseph Peyré en 1936. Otro parte muy reveladora y evocadora versa sobre "la eterna lluvia asturiana, quedara condenada y abandonada como los restos d’un naufraxu".

Joseph Peyré (Aydie, 1892 - Cannes, 1968) se licenció en Derecho, pero ejerció el periodismo y la literatura y en publicó más de 40 libros a lo largo demedio siglo, varios de ellos de temática española.

Rafa R. Valdés, editor responsable de la colección Calume de Trabe, donde se ubica la obra, destaca " la calidad de la novela de Peyré, donde sobresalen momentos muy líricos en distintos pasajes de la misma".

El libro no había tenido presencia en Asturias, como Valdés apunta: "Como historiador desconocía la existencia de esta novela, que no figura en los estudios historiográficos clásicos de la revolución asturiana (David Ruiz, Díaz Nosty, Paco I. Taibo II, Adrian Shubert, Sarah Diaz, etcétera) y fue el poeta y traductor Iván Cuevas el que me la descubrió y me puso en contacto con el traductor Javier Martínez Concheso. Cuevas está preparando una publicación de la repercusión en literatura del octubre del 1934 y era muy distinto de la literatura conocida alrededor de la revolución asturiana".

Situando la novela en el contexto histórico Valdés subraya que "cuando se publica la primer vez ‘L’home de choque’ (‘L’homm de choc’) en Francia nel 1936, el autor, Joseph Peyré, venía de ganar el añu anterior el premio ‘Goncourt’ [con la novela de ambiente taurino ‘Sang et Lumières’] y tamién de publicar dos artículos en la prensa francesa sobre los sucesos revolucionarios de octubre del 1934, posiblemente mientras escribía la novela y/o preparaba la publicación del libro".

Prosigue Valdés que "por su contenido y la reproducción de determinaos documentos y panfletos es posible que tuviera acceso a los llibros que se publicaron en 1935 sobre los hechos de octubre, caso de las obras de Aurelio de Llano Roza, Manuel Grossi y hasta –por la cercanía geográfica- del testimonio de Mathieu Corman (que hasta el 2009 no contó con una traducción al castellano, en la la editorial asturiana Cambalache)".

En cuanto a lo que deparó literariamente el 34 asturiano en el extranjero, Valdés señala que "se publicó primero de que lo hiciera una obra teatral que tuvo más suerte para lo que se refiere al conocimiento de la misma en el ámbito peninsular: me refiero a ‘Revolté dans les Asturies’ de Albert Camus y amigos (que cuenta con, por lo menos, un par de traducciones al castellano y con una al asturiano hecha por Milio R. Cueto . Por contra, la obra de Peyré que, si bien contó con dos traducciones al inglés (una publicada en Nueva York en 1937 y otra en Londres en 1938), pasó desapercibida en Asturias y en el resto de la península ibérica y ese sentido hay que tener en cuenta la cercanía de la guerra (el libro de Corman tampoco se tradujo hasta décadas después). Pero hay otra hipótesis al respeto que comparto de seguido: a diferencia de les obras de urgencia de tipo testimonial , tipu periodístico, de tipo militante o institucionales y militares , la de Peyré es una novela y una obra puramente literaria, no es ni un libro de un protagonista de los hechos, ni un libro que busque justificar o denunciar la revolución, por más que en la obra haya reflexiones en los personajes a cuenta del papel que desenvuelven la violencia, en una línea que recuerda a lo que se puede leer en obras de Orwell o de Camus, por mencionar un par de escritores non reaccionarios pero críticos a la vez".

En relación al polo de atracción de la Revolución de Octubre en el país galo, Javier Martínez Concheso, responsable de la versión asturiana, afirma que "tuvo una importante repercusión en Francia. La prensa diaria, con tiradas que alcanzaban en algunos casos como el de ‘Le Petit Parisien’, los tres millones de ejemplares, hizo un seguimiento diario de los acontecimientos. Este eco mediático no se debe únicamente a la proximidad geográfica, sino que debe entenderse en función del contexto del propio país".

Respecto a ese contexto, prosigue: "No hay que olvidar que Francia vive en un momento de fuertes convulsiones políticas, con episodios como el intento de asalto al parlamento por parte de las ligas de extrema derecha en febrero de ese mismo año, las huelgas y ocupaciones de fábricas de mayo de 1935 o la llegada al poder del Frente Popular en 1936".

La victoria de las izquierdas fue un golpe de efecto para la intelectualidad francesa, como asevera Martínez: "No es de extrañar, pues, que la revolución de 1934 ejerciese un fuerte magnetismo en escritores e intelectuales como Jacques Prévert, Albert Camus, Romain Rolland o Jean Cassou. De todos estos escritores, quizás el mejor indicado para escribir la gran novela de la revolución de octubre del 34 fuese Joseph Peyré, por su conocimiento de la realidad española, país en el que vivió en diferentes etapas de su vida y al que consagró buena parte de su obra".

Javier Martínez Concheso añade que "la obra está emparentada con novelas como ‘El fuego’, de Henri Barbusse, o ‘La Esperanza’, de André Malraux, publicadas ambas cuando aún no se había apagado el eco de los acontecimientos que relatan, la Primera guerra mundial y la Guerra civil española".

Peyré es un autor distinguido en Francia. Sobre los rasgos de su escritura el más apreciable en esta obra "es su capacidad para recrear lugares, acontecimientos y personajes que, sin alejarse de sus referentes reales, adquieren una dimensión universal. En las vivencias de El Morenu, el protagonista de la obra, se condensa la tragedia del período histórico, sin caer en ningún momento en un simbolismo recargado ni perder verosimilitud. Algo similar podríamos decir de Marifé, otro de los personajes de la novela, inspirado en Aida Lafuente", argumenta su traductor.

Es algo más que anecdótico que en el texto original aparezcan palabras en asturiano, según Martínez Concheso: "Peyré es especialmente cuidadoso a la hora de recrear los ambientes y los escenarios en los que transcurren sus obras y demuestra tener un buen conocimiento de la realidad asturiana, como vemos en la evocación que hace de los paisajes, de elementos arquitectónicos como los hórreos o la catedral de Oviedo o de la topografía urbana de esta ciudad, por citar solo algunos ejemplos".

No sólo es paisaje. "Peyré manifiesta una gran sensibilidad lingüística, y en otras obras ambientadas en el suroeste de Francia aparecen de manera frecuente expresiones en euskera y en gascón. Así, no es de extrañar la presencia de la lengua asturiana en el texto original, empezando por el nombre del protagonista del relato", concluye Martínez Concheso.

L’home de choque Joseph Peyré. Versión asturiana: Javier Martínez Concheso Editoral Trabe, 184 páginas 18 euros

