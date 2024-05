La negra sombra del perro lituano

Joseph Conrad cuenta cómo el primer recuerdo de una historia real de su infancia fue el de la degradación gastronómica de un joven antepasado suyo, oficial en Rusia durante la campaña napoleónica, que arrambló con un perro en las afueras de una aldea lituana, se lo echó al saco y devoró en compañía de dos camaradas suyos. Una siniestra impresión rondó su cabeza desde el momento en que escuchó la historia. Evidentemente se trataba de un asunto de vida o muerte, de unos soldados hambrientos en retirada, que resolvieron echando mano de un sable de caballería en un bosque infestado de cosacos. Aquellos tres oficiales de la Grande Armée, si no morían de hambre caerían por las lanzas cosacas. El perro era de buen tamaño, le contaba la abuela al pequeño Conrad y él rezongaba: "Yo no habría podido comerme ese perro". La abuela le decía: "Tal vez no sepas lo que es tener hambre de veras. En su "Crónica personal", Conrad confesó haber tenido que enfrentarse más tarde, sin tener que pasar por la obligación de comer carne de perro, a la vache enragée, por la que los franceses se refieren a las privaciones alimentarias. A lo largo de su vida conoció la carne del tiburón y la de la serpiente, y probó no siempre por placer sino más bien por necesidad "platos indescriptibles compuestos de ingredientes innombrables". Sin embargo, no fue él, sino su tío abuelo Nicolás, terrateniente y miembro de la nobleza polaca, caballero de la Legión de Honor, quien en su juventud hubo de comerse aquel perro lituano, seguramente crudo, tras haberlo asaetado con un sable de la caballería. A lo largo de su vida le saltaron pensamientos terribles.

La antropofagia es un motivo recurrente en algunas novelas de Conrad, del que en este año se celebra el centenario de su muerte. Y la comida, desde el punto de vista antropológico, tiene una importante presencia en su obra. En "La locura de Almayer", por ejemplo, simboliza la fuerza de la cultura malaya a través de la producción, preparación y consumo de productos valiosos como arroz, café, mangos y pescados. La producción de alimentos sostiene la economía local y sus acuerdos comerciales, tanto dentro como fuera del país, mientras que la preparación establece sus divisiones de género. La forma en que se consumen los alimentos resalta las diferencias culturales y las tensiones que existen entre Oriente y Occidente en una lucha por afirmar la identidad dominante. La novela comienza con las aparentemente insignificantes palabras iniciales: "¡Kaspar! ¡Makan!". Entrañan diferencias interculturales y coloniales, así como semióticas sociales; su esposa malaya llama la atención de Almayer, invocándolo en la lengua local. "Gaspar, la cena está lista". A esta delicada conjunción cultural le sigue un análisis de la importancia de la comida malaya, el arroz y el pescado, y de las diferencias culturales europeas y nativas. Conrad describe las tensiones existentes entre culturas e intereses coloniales en competencia, entre los sueños de Almayer y las realidades materiales, la esperanza y el fracaso. Podemos establecer también una comparación entre lo cocinado y lo crudo, lo civilizado y lo salvaje. Occidente y Oriente. Algo que en esto momentos y desde hace tiempo gracias a las tendencias de la fusión en la cocina y a la globalización no serviría de igual manera para trazar esa línea divisoria entre uno y otro mundo. Pero entonces, cuando Joseph Conrad se refería a ello, sí servía.

Lo que Jessie Conrad cuenta sobre los hábitos alimentarios de su marido indica que la "degradación gastronómica", que el autor de "El corazón de las tinieblas" vio en el relato de cómo su tío abuelo había comido un perro, influyó posteriormente en su actitud hacia la comida en general. Incluso cuando la criada servía un excelente asado, preparado por Jessie, que parece ser era una cocinera muy bien dotada, Conrad estaba molesto por tenerlo sobre la mesa, a la vista. Le consolaba que las carnes no se trinchasen en su presencia. Jessie recuerda que su marido parecía no disfrutar con la comida. Ese tipo de recelo comparece en "El agente secreto" y en "Bajo la mirada de Occidente". Para él, la comida es algo que se consume por pura necesidad o, a veces, por simple voluntad, pero tiene unas dimensiones globales y no puede disociarse de la economía y la política. Siempre existe una fuerte tendencia antropológica esquiva con el placer. Los alimentos consumidos en las novelas de Conrad son carne, frutas y verduras, arroz y azúcar, pan, pescado y patatas fritas. Al contrario que en otros grandes escritores, no hay grandes alardes descriptivos, habitualmente son repetidas menciones de la comida sin que merezca una mayor atención gastronómica. Por contra, la presencia de alimentos en las obras de Conrad resalta la importancia de las rutas comerciales y su relación con los intereses imperiales y culturales, la esclavitud, las prácticas agrícolas y los supuestos nutricionales. Mientras la negra sombra del perro lituano crudo que devoró su tío abuelo en medio de la nieve y bajo la amenaza cosaca parece rondar su cabeza. Aquella primera historia terrible que oyó de niño y condicionó su apetito.

