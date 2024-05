"Cuando terminé en Oxford me mandaron a Tanzania"

El novelista Ian Watson (St. Albans, Reino Unido, 1943) ya no es sólo inglés: también es asturiano. El Brexit le dejó a este lado del canal de La Mancha. Y tan feliz. Es novelista de largo recorrido –lleva cincuenta años en el negocio–, ha trabajado mano a mano con Stanley Kubrick en la primera versión de "Inteligencia Artificial", que finalmente, hizo Steven Spielberg y cuya historia firma. Los veranos los pasa en Avilés como relaciones públicas del Festival Celsius 232 de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror que codirige la traductora Cristina Macía. Los dos se casaron en 2013 y los dos viven en Asturias desde entonces.

Familia

"St. Albans es una ciudad pequeña, al norte de Londres, romana en origen. Boudica la arrasó y también Londres, de paso. La razón de que naciera allí es que mi padre –que se llamaba John William Watson– estaba haciendo trabajo de guerra, estaba colaborando con el esfuerzo de guerra atendiendo las retransmisiones de los enemigos. Se limitaba a coger el morse: no sabía alemán. Mi madre se llamaba Helen Cowe Rowley. Ahora, cuando me dieron el pasaporte español me preguntaron mi segundo apellido. Les dije: ‘No tengo’, pero me replicaron que ahora sí. Y me puse Rowley, aunque es un apellido que suena ridículo: me recuerda a una canción de mi infancia".

Posguerra

"Entiendo que en España la Posguerra fue peor de la que vivimos en Reino Unido. Al acabar la guerra, eso sí, me llevaron a la ciudad de donde eran mis padres, que es North Shields, a orillas del Tyne, un lugar deprimente y aburrido con gente muy poco estimulante. Una vez estaba dando un paseo por la playa y un tipo me dijo: ‘¡Qué día más traicionero!’ ¡Qué va! Era un día de lo más normal. La gente joven se escapaba en cuanto podía al sur de Inglaterra, a Londres. North Shields está cerca de Newcastle, a pocos kilómetros al sur de la frontera con Escocia, en el mar del Norte".

Primeras lecturas

"Empecé a leer muy jovencito: era hijo único. Mis padres vivían muy aislados, además. Mi padre trabajaba para la oficina de correos: empezaba repartiendo telegramas a los barcos que había atracados en el puerto. Acabó como jefe de Correos, pero nunca estuvo muy contento, la verdad. No era de salir, no era tener camarilla, no era de ver partidos de fútbol y tomarse una cerveza. Mi madre tenía la casita de sus sueños, que adquirió en 1934 y se negó siempre, toda la vida, a moverse de ahí. Ese era su paraíso, pero era el sitio en el que mi padre estaba atrapado. En casa nunca se hablaba del trabajo de mi padre, así que, generalmente, estaba solo, en mi habitación, leyendo y leyendo. Me recuerdo con ‘Mi familia y otros animales’, de Gerald Durrell. Me inspiró el deseo de viajar. Estaba loco de ganas de tener un animal, pero mi madre tenía miedo de que me transmitiera alguna enfermedad: yo era su pequeño tesoro. Esto quiere decir también que me daban lo que les pidiera: sólo tenía que señalarlo. O sea, el libro de Gerald Durrell era la vida que me hubiera gustado tener. El otro libro que me llamó la atención de aquella fue ‘Viaje a Arcturus’, del escocés David Lindsay. Se trata de un libro de ciencia ficción que se publicó en los años veinte que muy poca gente había leído cuando cayó en mis manos. Lo conocí porque hablaron de él por la BBC, por la radio, porque televisión no teníamos –mi madre otra vez, que hasta que yo no acabara los estudios no habría televisión en casa–. Con este manto de niebla que cubría mi vida, lo que hacía era mirar al más allá y fantasear sobre otros mundos".

Ian Watson, con un año / .

Ser escritor

"Lo de ser escritor es un deseo que quería ver cumplido desde mi juventud, por supuesto. Cuando tenía diez años empecé a escribir, pero lo que hacía en realidad era escribir un párrafo una y otra vez porque no tenía nada sobre lo que escribir: me faltaba vida. Este deseo lo cumplí porque me lo monté solo: en la escuela no me ayudaron demasiado. Con la paga semanal me compraba los libros que quería leer. Por ejemplo, la ‘Historia’, de Heródoto. Me divertí mucho con ese libro. ‘Dafnis y Cloe’ porque quería leer todo lo que tuviera que ver con el sexo, así que ‘Las metamorfosis’ de Ovidio también cayeron: un libro maravilloso y lleno de sexo. Leer sobre todo eso es lo que podías hacer en los cincuenta en Inglaterra. Eran tiempos de gran represión".

Inglaterra, años 50

"En aquel entonces, Gran Bretaña era un país en bancarrota porque los americanos nos habían prestado tanto dinero y material que participamos de la decisión de reconstruir Alemania tan rápido como fuera posible y convertirla en un país democrático y civilizado, así que Alemania recuperó la prosperidad mucho antes que Gran Bretaña. En este ambiente es donde están los policías de paisano en locales de alterne para detenerlos: eso le pasó a Alan Touring, por ejemplo. Fue repulsivo lo que le hicieron. Estábamos en un país en el que era bastante complicado encontrar información sobre sexo conmujeres, como para procurarlo con hombres".

El futuro escritor el día de su graduación, en Oxford / .

Secundaria

"Lo mejor de mi colegio es que había un gran abanico de edades: yo tenía cuatro años menos que el mayor de mi clase. Y los mayores tenían amigos que eran aún mayores. Y sus padres tenían coches y alguno de ellos podía conducir para ir a los pubs. Así que aprendí en seguida a beber cerveza: a los catorce o los quince. Los cursos los pasé muy rápido: terminé Secundaria a los quince años. Decidí que iba a estudiar Literatura Inglesa porque como ya hablaba inglés tenía que ser más fácil... Pero no lo fue"

Oxford

"Mi profesor de Historia me decía que tenía que ir a la Universidad local, a Newcastle, como había hecho él, pero descubrí cómo había que hacer para solicitar la beca para Oxford, que era una cosa bastante complicada. Había que presentar una solicitud en cada unos de los ‘colleges’ que me podían interesar. Vi el de Baillol y me lo pedí, pero sólo porque me gustaba el nombre. Y luego descubrí que el fundador de ese ‘college’ era, como yo, del norte y le gustaba aceptar a un bárbaro del norte. Así que pronto, adquirí cierta flexibilidad social. La vida en en Oxford, comparada con North Shields, era en paraíso. El Jardín Botánico, los paseos, los bonitos jardines... El actual rey de Inglaterra estaba también en mi ‘college’ en aquel tiempo. En cuanto salía de su habitación, los aristócratas corrían junto con él para que les acompañase en sus cenas y en sus cosas. Estuve allí porque había ido al ‘college’ a que me hicieran una entrevista y me dijeron: ‘¿Quieres presentarte para nuestra beca?’ Eso suponía otro nuevo viaje a Oxford en tren de trescientos kilómetros allá por finales de los cincuenta.

Watson, en el medio, en una manifestación antinuclear en Londres. Justo, detrás, el escritor John Brunner. / .

En un tren a vapor. Había que quedarse una noche en el ‘college’ para hacer un examen y luego volver. Además, la fecha que me daban para la entrevista de la beca tenía que estar en Cambridge. Y me dijeron: ‘Te sugerimos de manera remarcada y muy entusiasta que estés aquí, en el Baillol cuando te estamos citando’. Y pensé: ‘Igual me están insinuando algo’. Así que me dieron una beca que era de cien libras al año que ahora parece muy poco. Pero además, el Gobierno te daba otra para residencia y manutención. En aquellos tiempos, sí, era más que suficiente: había empezado en 1960. También ‘The Beatles’ estaban empezando. Tres años más tarde conseguí las notas más altas, así que, por mucho que les hubiera gustado no pudieron impedir que solicitase una beca más para la investigación. E hice una tesis sobre literatura francesa del siglo XIX. Concretamente, me centré en la vida de un profesor de Oxford de los años de la segunda mitad del siglo XIX que se llamaba Walter Pater, que fue una gran influencia de Oscar Wilde. Cuando terminé aún era un poco bárbaro del norte, así que me mandraron a las colonias y fui a Tanzania.

