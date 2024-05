"El campo siempre me gustó, pero quería ser obrero"

Una vida detrás del aprendizaje y la novedad Santiago Pérez (Lavio, Salas, 1933) tiene una trayectoria tan larga como singular. Cambió el campo por la industria; pero sin dejar el campo ni al agricultura. Trabajó 30 años en Lugones (Siero) en la Fábrica de Metales de la Sociedad Industrial Asturiana y es agricultor en Pruvia (Llanera) desde hace 75, especializado en la producción ecológica desde 1980. Le movió la idea de cobrar un jornal y el impulso de aprender de la novedad. Es un pionero de la agricultura ecológica que tiene dos hectáreas de tierra con 30 cultivos diferentes, algunos de tres cosechas al año, que tiene tienda en Oviedo y fue el promotor de la feria de Llanera el día de Santiago. Está entre los fundadores de Central Lechera y de la Coordinadora Asturiana de Agricultura Ecológica (CADAE). Esta casado con Longina García y tuvieron un hijo, Valentín, de 62 años, dos nietas y seis bisnietos. Este verano cumplirá 91 años que lleva en plenitud física y mental: "no gasto ningún medicamento, no fumo y mi hijo médico me hace análisis cada poco".

–Nací en 1933 en Lavio, el último pueblo del concejo de Salas hacia Luarca. Éramos 50 vecinos, pero había familias de 10 y 11 hijos. Soy el segundo de dos machos y dos hembras. Dos murieron de 47 años de cáncer: uno casi podemos decir que se mató porque fumaba tres paquetes diarios y era alcohólico; la otra no tenía ningún problema de eso. Mis padres eran primos y de pueblos vecinos. Vivíamos de la ganadería y era una casería buena, de 4 o 5 hectáreas, todo prácticamente en una finca, tenía una fuente y 8 vacas.

–Su padre, Manuel Pérez.

–Una persona muy buena, pero marchó de 15 años para la Habana y volvió con 59 años, viudo, y se casó con mi madre, de 39. En la Habana fue cocinero de la clínica Covadonga. Era un hombre de ciudad, no sabía trabajar en el campo ni le interesaba. Por eso nacimos y nos criamos en el campo y a funcionar.

–¿Cómo era su madre, Carlota?

–Muy buena también. Pagaba las consecuencias. Era la que recogía las cargas de la hierba donde no entraba el carro.

–¿Ambiente familiar?

–Mis padres entre ellos siempre bien. Se sobrevivía bien a base de no gastar. No había ingresos, salvo si vendías un ternero y se hacía mantequilla, porque tampoco se vendía la leche. Empecé a la gadaña con 8 o 10 años, cuando casi no podía con ella. Soy el único que sabe cabruñar hoy, incluso le afilo la gadaña al obrero que tengo.

–¿Había religión en casa?

–Casi forzada, porque el arcipreste, don Ramón, o ibas a misa o, si un día necesitabas un certificado de buena conducta, no lo tenías. Cuando ibas a confesar y comulgar te apuntaba. Mi casa estaba a 50 metros de la iglesia. Mis padres creían algo porque los veía rezar, sobre todo mi madre. Cuando ves una persona de rodillas rezando es porque cree.

–¿Usted cree?

–Alguien mueve el mundo, pero no creo el cuento de los curas

–¿Qué ideología había en su casa?

–También era un poco forzada. Los hijos tendemos al socialismo. Por el capitalismo no había nada para ir.

–¿Qué rapacín fue usted?

–Normal. Estudiaba bien y me gustaba aprender.

–¿Qué estudió?

–Fui a la escuela de Lavio hasta los 14 años. Las cuatro reglas para defenderme y cuando terminé la escuela el maestro habló con mi padre para que fuera de noche a una escuela particular para destacar un poco y que me pudiera mover bien, pero nada como lo que se estudia hoy. Mis padres no podían pagarme estudiar en Oviedo. De casado y empecé a hacer cursos con técnicos de Extensión Agraria. Venía de ser ganadero pero hubo un cambio muy grande y yo me movía bien como agricultor en huerta y frutales. Ya se veía que, de entrar en el Mercado Común, dos hectáreas no daban para tener ganado.

–¿Qué vida hacía de rapaz?

–Cuidar las vacas, segar, dárselo a comer y esperar a que dieran la leche por la noche. Hacía trabajos -hierba para un vecino, leña para el señor cura o el maestro- con los que sacaba el dinero para el domingo que no podía pedir a mis padres. Estuve medio apunto de marchar para Buenos Aires a los 16 años. Fui al cónsul, que estaba en Galicia, hice los trámites, pero después algo falló con el primu que me tenía que reclamar.

–¿Qué quería hacer allá?

–Un oficio. Me gustaban la mecánica o la electricidad.

–¿El domingo?

–Acuérdome de salir al baile a otro pueblo y marchábamos 30 o 40 mozos juntos. Eso ya no existe. Era bastante apreciado por todos los vecinos y tenía muchos amigos de pandilla. Al mi hermano le gustaba más el bar y a mí más andar con los chavalucas y no tenía tiempo a emborracharme. Me hice novio de Longina, mi mujer, a los 18 años. Era hija única. La conocía desde que nacimos. Vivíamos a un kilómetro de distancia y ya había amistad entre mi padre y los padrinos con los que se crió.

–¿Hizo la mili?

–En infantería, a los 21 años: campamento en Valladolid y de ahí a San Roque (Cádiz), 18 meses sin permiso porque hubo un problema con Mohamed V y nos llevaron a reforzar la frontera en Algeciras.

–¿Qué tal llevó la mili?

–A esa edad lo llevas todo. Prácticamente fue la primera vez que salí.

–¿Cuándo dejó Lavio?

–En 1958. Nos casamos y no fuimos a ningún lado. Ella quería vivir con los padres y cuando nos casamos compraron este terreno en Pruvia y vinimos. Quería trabajar en una empresa. El campo siempre me gustó, pero con 25 años quería ser obrero.

–¿Cómo era Pruvia?

–Totalmente distinto. Estaba muy bien situado, pero eran pocas casas y viejas. Lugones eran cuatro casas. Todo se hizo nuevo cuando empezó a venir la evolución de la vida. Íbamos todos a trabajar en bicicleta y había un departamento donde las colgábamos, pero en una generación cambió totalmente. Luego vino la moto. Las primeras fueron para los peritos.

–¿Tuvo moto?

–A los 15 días de comprarla tuve un accidente y pasé 70 días en el hospital. Rompí la rodilla. En el hospital dijeron que hasta me podían cortar la pierna. Yo miraba por la ventana, veía a uno pasar con muletes y pensaba: "cuando salga seré zapatero o algo que pueda trabajar sentado".

–Le operaron

–Decían que era joven para ponerme una placa metálica. No sé si tengo un hueso de una vaca o de un perro o no sé qué, el caso ye que, me cago en diez, fueron buenos médicos porque no tengo un problema ni siento los cambios de tiempo, ni nada de nada.

–Y volvió a la moto.

–Sí y cuando yo tenía 30 años Longina empezó a vender en Oviedo y la llevaba en la Vespa con tres puñados de berzas y cuatro cosas. Después llegaron los coches y el primero que tuve fue un Citroen Dos Caballos.

–¿Dónde empezó a trabajar?

–En una tejera, que era lo último. El dueño de "La torre" y "La campana" tenía un arenero en Pruvia, fui a preguntar si tenían trabajo, me contestaron que había que cargar los camiones a pala, acepté, y quedaron en llamarme, pero en ese medio tiempo salió lo de la tejera y fui allí.

–¿Cómo era?

–Ganaba 10 duros de jornal: 50 pesetas trabajando 10 horas. Estuve una semana cargando hasta que dije "vengo aquí a trabajar, no a reventar". Al día siguiente me puso con un albañil. A los 15 días, una vecina vio a mi mujer cuando me llevaba la comida al trabajo y le dijo que fuera por su casa de tarde que el marido de una hija suya era jefe de personal de la Fábrica Metales y a ver si podía entrar. Fui, me hizo unas preguntas, y me dijo que para la semana que viene fuera a pasar reconocimiento.

–Entró en la Industrial Asturiana.

–Y en seguida me preguntaron si quería estudiar maestría en la fábrica. Lo comenté con la mujer y con mi suegro. Mi suegro tenía las vacas y le parecía mucho trabajo. Dejé la propuesta de estudiar, pero firmé un contrato con la fábrica de tres años y me metieron con un oficial de mecánica a practicar el oficio. En el momento en que vieron que empezaban a mandarme todo tipo de trabajo empecé a cobrar como oficial.

–¿Podía compaginar campo y fábrica?

–Trabajaba 8 horas al día y me quedaba mucho día para seguir en el campo. El primero en levantarme por la mañana siempre fui yo. Ordeñaba las vacas antes de ir a trabajar.

–¿Cuánto estuvo en la fábrica?

–Treinta años. Hasta los 55, cuando la compró una empresa italiana para deshacerla.

–Usted tiene dos hectáreas.

–Con una hectárea un paisano vive. Tengo 90 años, 30 cultivos, algunos de tres cosechas al año, y mantengo una familia.

–Tiene un conjunto de casas, invernaderos... ¿Cómo fue creciendo esto?

–Me gustaba la agricultura y aprender. Buscaba lo moderno. Tenía vacas dentro de un control lechero, traje una suiza y una holandesa calculando los litros que daban. Sus crías salían con una documentación. Fui de los fundadores de Central Lechera y en las reuniones con Sáenz de Miera vi que era necesaria una cooperativa. Luego vino lo de los yogures… Hice todo, hasta los edificios. Cuando vinimos no había cuarto de baño.

–¿Sabía hacer eso?

–No, pero lo que hace un hombre lo puede hacer otro y terminé aprendiendo de albañil y de carpintero y de electricista. También metíamos dinero en el banco. Antes decían que lo difícil era hacer el primer millón. Cuando lo tuve negocié algo porque un primo de la mujer tenía una agencia de venta de pisos. En los años ochenta comprabas un piso sobre plano y a los tres o cuatro meses lo vendías y ganabas 200 o 300 mil pesetas. Vas teniendo más dinero, edificas aquí, tienes una casa cómoda...

–Acertó en su vida de obrero.

–Cuando mi hermano murió, con 47 años, su hijo tenía 14 y estudiaba bien, pero en Lavio no tenía alternativa. Lo traje conmigo, entró de aprendiz en la fábrica de La Vega y hoy es ingeniero en la fábrica de Trubia. Enseguida compró piso para que viniera la madre y dejaron el pueblo.

–¿Por qué empezó con la agricultura ecológica?

–Vinieron los productos químicos, los herbicidas y todo ese negocio y probé, pero no me convencía echar veneno a lo que iba a comer. Vi que había opción, y lo puedo demostrar a cualquiera. Recorrí toda España y fuera y vi que una de las alternativas para no tener plagas es hacer rotación de cultivos. Donde ahora tengo lechuga lo cambio y el bicho se muere o se va. Arranco las hierbas a mano, lleva más tiempo, pero lo voy a comer .

–¿Cuándo oyó por primera vez la palabra «ecológico»?

–En 1980. Había un perito en el Serida algo más joven que yo, compartíamos la misma idea y formamos la Coordinadora Asturiana de Agricultura Ecológica (CADAE) con otros agricultores. Hicimos cursos, estudios en Villaviciosa y ensayos aquí.

–¿Cómo eran los cursos?

–Eran cursos de iniciación de una semana, para ver si gustaba o no. Luego, en otros de cien horas, explicaban más las cosas. Yo destacaba. A esta huerta venían ingenieros de Barcelona, de Navarra. Fui a Cuba porque había unos bancales en Boyeros, a 20 kilómetros de La Habana; a Israel por el riego de goteo. Nada más jubilarme fui con el Serida 15 días por Francia a una plantación que ensayaba manzana y huerta para ver si en los primeros años, cuando los manzanos no dan fruto, son compatibles con la huerta. Cobré por ese ensayo.

–¿Era compatible?

–Al principio era ventajoso, pero después los árboles van a echar muchas raíces, pueden necesitar algún tratamiento y no puedes tener una hortaliza ecológica debajo.

–Tiene tienda en el Fontán.

–La abrimos dentro en 1995. Primero metimos un obrero que no valía. Éramos 5 de cooperativa y no pudimos seguir siéndolo porque no teníamos 50% de fruta y pasamos a tienda. Ahora somos tres socios: la chica de la tienda, vende; el obrero reparte y yo aporto mercancía. Las tiendas pequeñas mueren todas. Las grandes superficies compran cantidades que no se sabe de dónde vienen. La calidad no ye igual, pero no podemos competir en precio. Ahora habrá 8 productores que vendan.

–Ecológico igual a más caro.

–No tiene por qué, pero hay mucho que pagar y no se puede marcar un 30% o un 40% de beneficio porque encareces los precios. Yo vendo aquí: una lechuga, un euro; manojo de tres puerros, 1,50. Tiene que ser la venta directa al consumidor, la asociación de consumidores y se quita al comercio. Aquí tuve apoyo del ayuntamiento de Llanera porque Avelino, el alcalde, me ofreció hacer un mercadillo de agricultura ecológica el 15 de agosto, empezamos con un poco de huerta y envasado y hoy ye una feria nacional.

–¿Qué vida ha llevado?

–No fui de vacaciones hasta que me jubilé de la fábrica, porque cuando me daban vacaciones tenía tantas cosas que hacer... Económicamente podía, pero tenía que hacer. Con 55 años dije: ahora cambia totalmente mi vida. Eché cuentas y para mantener un obrero tenía que plantar un poco más, poner invernadero para que no quedara sin trabajo porque llovía, y ya podía marchar tranquilamente. El obrero vino de aprendiz y sabe todo igual que yo menos cabruñar.

–¿Dónde fue de vacaciones la primera vez?

–A Canarias. Volvimos cuatro años. Después Galicia y después, dos veces al año, una semana en invierno, al Mediterráneo. Este año Longina ya no quiso marchar a ningún lado y hay que aceptarlo. Es lo que queda a partir de 90 años.

–Tienen un hijo.

–Valentín. Médico. Queríamos que estudiara y podíamos. Quiso estudiar veterinaria en León para marchar de casa y le compré un piso en la Virgen del Camino. A los dos años, aprobado todo -porque siempre estudió bien- andaba mirando cosas de medicina y un paisano le dijo «lo tuyo es la medicina». Dejó Veterinaria. Sacó el primero de España en la oposición.

–¿Fue un padre presente?

–Sí. Mi hijo es una persona razonable y siempre estuvimos muy unidos. Tengo 4 viviendas aquí y quiso hacer una casa en otro terreno. Es su vida: que haga lo que quiera.

–¿Qué tal cree que le trató la vida?

–¡Hombre, teniendo salud, muy bien! Depende mucho de lo que haga uno. Tengo 90 años y puedo mantener una familia ¡Que más voy a pedir! No tengo dolor, no tomo ningún medicamento y eso que tengo un fíu médico. Hay mucho que cambiar y mi hijo también lo cree, porque la medicina te mantiene con pastillas porque hay un negocio con los laboratorios. La vida está montada así, pero nosotros no creemos en eso. Nunca fumé. Bebí de chaval como todos, cuatro cosas, porque también es necesario para tener amigos. Nunca tuve problemas con mi mujer. No puedo pedir más a la vida, pero también veo que la cosa no va bien.

–¿En qué sentido?

–Mientras se pague por no trabajar esto va a la ruina. No quiero ayudar a un sobrino que está enganchado a los 400 euros y luego el contratista, el del bar, el zapatero, el mecánico se quejan de que no tiene obreros.

–¿Qué propone?

–Mira, voy date tierra, que hay bastante, pero las patatas fritas no. En Llanera hay tres agricultores y en el instituto hay chavales que a lo mejor no les gusta estudiar y hay terreno y maquinaria. ¿Por qué no hay una asignatura de agricultura? Siquiera un invernadero para cuando el estudiante tenga tiempo libre. Para mantener un turismo hace falta ofrecer un producto de calidad, porque nosotros cantidad no podemos ofrecer. Tenemos clima templado y más de 30 cultivos distintos para llevarlos a los restaurantes. Pero está toda Asturias dejada a prao. El otro día que fui a un entierro y no ves ni una huerta de trabajar, todo a prao, todo a prao.

