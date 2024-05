Primavera con los Morán

En esa cartografía hispana del mal gusto y los lugares comunes figuraba hasta no hace mucho en un pedestal la superioridad banal de despreciar las verduras en la mesa como si no fueran suficiente manjar frente a las viandas. "Ponme una chuleta, la pación para las vacas", solían decir algunos en medio de risotadas. El humorista Pedro Vera, en su misión de alcanzar el jubileo de lo rancio, podría haberla incluido en su catálogo de ranciofacts y cuñados. Sin embargo, nada más digestivo y versátil en la cocina que un plato de verduras, sin que estas hayan sido pensadas exclusivamente como el acompañamiento de una carne o de un pescado. Me refiero a productos de la huerta mandando en el plato. Y ahí puede ser que no todo esté inventado.

Pese a que se han consumido a lo largo de la historia, las hortalizas en la alta cocina no han dejado de ser un delicado asunto de actualidad y de salud. Incluso hubo chefs, como el francés Alain Passard que durante unos años sucumbió a la tentación de abolir en la carta de su restaurante las carnes rojas y el cordero para dedicarse exclusivamente a las verduras. Pero tampoco hay que exagerar, retirar la carne de los platos equivale a restar noción de gusto, umami como se suele decir. También supone, hay que tenerlo en cuenta, reducir los ingresos por consumo de vino.

Las verduras son frágiles y requieren gran precisión en la cocina, mucha atención y delicadeza, agua caliente y fría, cronómetro. También hay que tener la paciencia comercial de resistir frente a la incomprensión que guía cualquier clase de desconocimiento. Michel Bras, antes de inmortalizarse con el gargouillou, su plato estrella, se vio obligado a retirar de la carta un menú verde a base de col por falta de demanda. El despegue de las verduras en el gran restaurante de Laguiole no llegaría hasta finales de la década de los ochenta.

La primavera es una estación exuberante en productos hortícolas. Si va a cocinarlas, lo único que hace falta con las verduras es tener algo de tiento y mano ligera. Podemos arruinar las más frescas, tiernas y sabrosas, si nos empeñamos en preparaciones demasiado elaboradas o cocciones excesivas. Un uso extravagante del aceite y de la mantequilla acabará también por arrasar la naturaleza crujiente de algunas de ellas. En pocas palabras, con hacerlo sencillo es suficiente. Detener la cocción a tiempo, utilizando cuando se requiera agua helada para mantener vivo el color y la textura es muy recomendable, por ejemplo, en el caso de las judías verdes, que frías y con un simple chorro de aceite virgen están estupendas. Unos espárragos al dente y bien drenados, acompañados de una mayonesa hecha en casa, de una holandesa o de una vinagreta son grandes placeres de la temporada. Unos minutos más de cocción y habrán perdido su magia. Combinar los espárragos con zanahorias crudas, peladas, sí, pero con la raíz del penacho verde intacta, resulta un aperitivo delicioso para el paladar y los ojos. ¿Y las ensaladas vegetales? Las ensaladas son la brisa. Las clases de lechugas que se pueden utilizar, las hierbas silvestres, las rodajas de hinojo, la rúcula salvaje, los berros, etcétera.

Ya disponemos de arbeyos asturianos y de habas frescas. En mayo son tiernas y crujientes y representan uno de los signos identificativos de la estación. Las habitas son un bocado delicadísimo cuando están recién arrancadas. Entonces merece la pena comerlas sin más, simplemente con algo de sal en compañía de un queso fresco de cabra o de oveja, por ejemplo, y una copa de vino blanco. Quitarles la cáscara resulta muy sencillo. Primero, hay que blanquearlas en agua hirviendo y acto seguido es suficiente con abrir la piel con la uña y presionar entre el pulgar y el índice para extraer el corazón de la semilla. En invierno se conservan secas.

Del arbeyo han hecho profesión de fe los Morán en Casa Gerardo, el restaurante de Prendes (Carreño), desde el momento justo del repelado hasta hacer de él lo más parecido a un guisante lágrima. El otro día, en un menú maridaje muy bien concebido para acompañar los vinos de la bodega Trs3mano, acompañaron un corte de solomillo de xata roxa sabroso y tierno como la espuma. Marcos Morán, en la línea limpia y clara con que tan acertadamente se desenvuelve su cocina, ha decidido aliarse más que nunca con las verduras. Ejemplo, un blanco de espárrago, puerro y nabo. El nabo siempre ha sido muy apreciado por la casa desde aquella ensalada con sargo ahumado que tanto gustó a los devotos del restaurante de Prendes. Otro ejemplo: el repollo con curry marino y anchoa de Hazas, con leche de coco, húmedo y plagado de contrastes salinos sabrosos y buenas texturas de la verdura.

Abrazar las verduras sin desterrar la proteína, alejándose, al mismo tiempo, de la idea más talibán del veganismo, significa el futuro. No solo por costes y salud, también el futuro gastronómico. Soy de los que creen que la cocina encuentra en las hortalizas un campo ilimitado de expresión superior al ya trillado con las carnes y los pescados. Ya digo, sin despreciar nada de lo que se pueda llevar uno a la boca, carne o pescado, en las mejores condiciones y cocinado con la mejor técnica. Una muestra de ello es lo que el riojano Luis Alberto Martínez y su hijo Guillermo practican desde hace un tiempo en el restaurante ovetense Casa Fermín, compaginando como es debido la temporalidad estacional de los mejores productos hortícolas con el resto de los platos. La huerta es una dirección adecuada en Casa Gerardo que siempre ha apostado por ella, partiendo de las finas legumbres de su gloriosa fabada, de la que nadie puede prescindir cuando come en el restaurante de Pedro y Marcos Morán, el más veterano en Asturias entre los que cuentan con estrellas Michelin.

