Crujiente por fuera, jugoso por dentro

Fui a parar a Lexington, Kentucky, en la región Bluegrass, por simples razones viajeras, desde Charlotte, con destino Memphis previo desvío y etapa intermedia en Nashville. No por afición a los caballos de carrera ni por la curiosidad que me despertaban entonces algunas lecturas de William S. Burroughs. Pero ahí me encontraba yo, en la histórica Merrick Inn, una espléndida pensión sureña en un edificio construido antes de la guerra civil y posteriormente rehabilitado para albergar una de las mejores granjas equinas de la ciudad, cuna de Exterminador, legendario ganador del Derby de Kentucky a principios del siglo pasado. Y delante un plato de pollo, las mejores biscuits (galletas sureñas), puré de patata y una jarra de té helado para aplacar la sed. Cuando apartaba la vista, veía pasar cerca de mí en dirección a otras mesas tomates verdes fritos. La comida es muchas veces el momento y el marco, y siempre re-cordaré aquel pollo crujiente como el mejor de mi vida.

El pollo frito del domingo forma parte del legado del sur de Estados Unidos desde hace más de un milenio. Frito y caliente por fuera, jugoso por dentro. Sin embargo, desde el día en que se publicó, en el siglo XIX, la primera receta en el libro de Mary Randolph, "El ama de casa de Virginia", ningún recetario sureño ofrece la misma fórmula. El plato de las grandes comidas familiares, de los festines rurales, se acabó convirtiendo gracias a la industria del fast food en un producto grasiento demasiadas veces incomestible. Sin que se haya incorporado del todo a la cocina rápida sucede lo mismo con el castizo pollo frito al ajillo, que pasa a ser una auténtica pesadilla cuando al cocinero se le quema el ajo, algo que ocurre con frecuencia.

Los cocineros del sur de Estados Unidos discrepan sobre si se debe bañar el pollo en suero de leche antes de freírlo, si hay que empanarlo o rebozarlo con una pasta, si primero se tienen que cortar los trozos pequeños o grandes, o freír a fuego medio o alto. Tampoco hay consenso en si hay que tapar o no la sartén. No se encuentra unanimidad en los grandes recetarios americanos para algo tan aparentemente sencillo como es la futura de pollo. Eso sí, existe un principio incuestionable, sartén de hierro y buena grasa, manteca casera, mantequilla batida y algo de jamón ahumado para darle sabor. Este principio no es reciclaje bajo ningún concepto. En España, como es natural, lo mejor es utilizar abundante aceite de oliva suave. La fritura requiere espacio, acomoda-ción: los pedazos no deben chocar, y hay que estar atentos al pollo, darle vueltas, dos o tres veces, para conseguir un buen dorado después de ha-berlo rebozado en abundante harina. Para hacer el pollo frito me he fiado de la receta de Craig Claiborne, sureño de pro y crítico gastronómico legendario del "New York Times". El pollo permanece atemperado, troceado y bañado en leche y salsa Tabasco. Luego se espolvorea con harina, sal y pimienta, en una bolsa dándole vueltas, y se fríe en abundante aceite o mantequilla en una sartén, por supuesto de hierro.

Jamás me atrapó del todo la comida rápida, pero como muchos otros me he visto empujado a ella más que por las prisas por culpa de la pereza. Incluso por necesidad. De todos los establecimientos de fast food repartidos por el mundo hubo un tiempo, hace ya muchos años, que me llamó la atención la cadena del Coronel Sanders, Kentucky Fried Chicken. Claro que no era el pollo frito del Merrick Inn de Lexington, y, en vez del correcto puré de patatas, el gravy y las galletas sureñas, lo que lo acompañaba era aquella insípida ensalada de col. Pero detrás había una historia que me intrigaba. Algunos la calificaban de inspiradora, decidí leerla.

Harlan D. Sanders, con su perilla blanca a lo Buffalo Bill, empezó sirviendo comidas a los viajeros en una estación de servicio en Corbin (Kentucky). Luego vino el Sanders Café, donde popularizó su pollo frito sazonado con una mezcla secreta de hierbas; hoy sus restaurantes forman parte del algún imperio empresarial, no sé si dependiente de Pepsi Cola. A los 16 años fingió tener mayor edad para alistarse en el ejército de Estados Unidos. Después de ser dado de baja honorablemente un año después, lo contrató el ferrocarril. Lo despidieron por pelearse con un compañero. Mientras trabajaba para el ferrocarril, estudió Derecho, hasta que arruinó su carrera jurídica al involucrarse en otra pelea. El pendenciero Sanders se vio obliga-do a volver con su madre y conseguir un trabajo vendiendo seguros de vida. Lo despidieron por insubordinación. No se rendiría. En 1920 fundó una empresa de transbordadores. Más tarde, intentó sacar provecho de su negocio de ferris para dedicarse a la fabricación de lámparas, pero no pudo con la competencia. A los cuarenta años empezó a vender platos de pollo en Corbin. Cuando empezaba a irle bien con la comida, una discusión con un competidor acabó en un tiroteo mortal. Cuatro años más tarde, compró un motel que se quemó hasta los cimientos junto con su restaurante. Reconstruyó y dirigió un nuevo establecimiento hasta que la Segunda Guerra Mundial le obligó a cerrarlo. Después de la guerra, intentó franquiciar su restaurante. Su receta fue rechazada mil veces antes de que alguien la aceptara. Se denominaba pollo frito de Kentucky y rápidamente se convirtió en lucrativa. El negocio entró en parálisis cuando se abrió una carretera interestatal cerca, por lo que Sanders vendió y persiguió acto seguido su sueño de difundir franquicias de Kentucky Fried Chicken y contratar trabajadores en todo el país. Después de años de altibajos, fracasos y calami-dades, Sanders finalmente alcanzó el éxito definitivo: KFC se expandió internacionalmente. Pudo vender la empresa por dos millones de dólares de entonces, casi ocho veces más en la actualidad. Su rostro todavía aparece en el logotipo. La perilla, el traje blanco y la corbata de lazo. Falleció a los 90 años a causa de una neumonía. Hace diez, había 18.000 locales de KFC en 118 países. No le he seguido más la pista.

Suscríbete para seguir leyendo