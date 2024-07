"Tengo venido con ovejas desde Tineo andando hasta el matadero de Avilés"

Lo que pone en su DNI es que se llama Segundo Menéndez González (Avilés, 1936), pero así no lo conoce nadie. Porque es "Tuto", el tratante de ganado más veterano de Asturias: "Llevo en esto desde que tenía 14 años", dice Tuto, un avilesino de Villalegre que lleva vendiendo vacas desde hace setenta y cuatro años.

Nacimiento. "Nací el 25 de octubre de 1936. En Villalegre, en el alto de Villalegre. Donde las escuelas de Villalegre. Allí. Allí fui a las escuelas esas y nací allí al lado. Estábamos pegados a la escuela del alto del Vidriero. Nada más cruzar el camino ya estábamos en la escuela".

Familia. "Mi padre ya trataba en vacas. Mi güelo ya en aquellos tiempos. Mi güelo era nacido en Tamón. Mis padres se casaron y vivían allí, en el alto de Villalegre. Mi padre se llamaba Silverio, él había nacido en Tamón, que es de donde eran sus padres, mis güelos. Hay ahora un bar por ahí, por abajo. Se llama el Germán. Bueno, pues según entras, la casina de la derecha era la nuestra. Pero ahora vivo en Antromero, al lado del hórreo. Desde 1992 o 1993. No me acuerdo. Pero ahí sólo vivo: el negocio está en Tamón. Allí fuimos expropiados cuando llegó la DuPont. Mi padre, como digo, trataba ganado. Tenía doce hermanos: seis hombres y seis mujeres. Y tres, trataban ganado. Uno que vivía en Valliniello –Segundo– y Ramonín, que murió joven".

Tienda. "Aparte del trato de ganado, teníamos tienda. Estábamos en la plaza, en Hermanos Orbón. Era una charcutería. La tenían dos hermanos míos, luego uno se murió y se la quedó este que murió el otro día [Manolo]. En realidad tenía de todo: charcutería, frutería... Luego vendió eso y compró otro bajo junto al campo de fútbol".

Hermanos. "Éramos cuatro, pero el único que está vivo ahora soy yo. A Manolo, a uno de ellos, lo enterramos la semana pasada".

Trato de ganado. "En la casa de Villalegre se vivía de la trata de la leche y de la trata del ganado. Unos días teníamos quince vacas y otros, dos. Depende. No eran fijas. Nos dedicamos a comprar y vender. Mi hermano Manolo, que murió bien joven, y yo heredamos el negocio. Llevo tratando desde que tenía catorce años: desde primeros de la década de los cincuenta, o sea, 73 años. Desde guaje ya empecé al negocio: estaba soltero. Tengo venido andando con rebaños de ovejas desde Tineo hasta el matadero de Avilés. Comprábalas allí, bajábamos por Salas y de Salas a Avilés".

El niño Tuto, en brazos de su padre, en Villalegre / Archivo familiar

Mercado. "El mercado estaba en el Carbayedo. Todos los lunes íbamos caminando desde Villalegre hasta el Carbayedo. Venía mi padre andando con ellas, con las vacas. Y después, nosotros. Mi padre las llevaba y las vendía a la gente: a un paisano una; otra, a otro. Gente que las explotaba. Luego mi padre iba a comprar a Grao, a Oviedo, a Nava, a la Pola. Todos los días había un mercado. Allí compraba".

Calendario. "Los lunes el mercado era Avilés; los martes, en la Pola Siero; los miércoles en Grao; los jueves, en Oviedo; los sábados, en Nava... Mi padre compraba, las juntaba, las tenía allí, en Villalegre, y los lunes las bajaba a vender a Avilés".

Primer negocio. "Yo tengo ido a Pravia, que había mercado todos los jueves, porque de aquella había muchas ovejas y cabras. Y compraba allá y las traía aquí, al matadero viejo de Avilés, el que está en la entrada de la calle del Muelle. De aquella había muchas carnicerías por aquí. Iba allí. Iba en Autos Villa y compraba, no sé, cuarenta, cincuenta o sesenta ovejas... y con un obrero que me ayudara nos las traíamos caminando con ellas hasta el matadero. Y al llegar allí, al matadero, ya me estaban esperando los carniceros para comprarme todo el rebaño. Uno me compraba seis, el otro ocho. Los carniceros. Primero anduve en eso".

Marina. "La mujer mía era de Tamón también. Por eso nos fuimos de Villalegre. Me casé con Marina. Ella tenía unos parientes en Villalegre: al lado de la iglesia allí en Villalegre. Y venía muchos sábados para ahí. Ella estudió en el Santo Ángel. Nosotros vivíamos más arriba. Había romerías por ahí y nos conocimos en las fiestas. La romería de La Luz, una. Después había romería en Llaranes. En Los Campos. En todos los pueblos tenían romería. Así la conocí. Ella tenía veinte años y yo no había cumplido los veinticuatro".

Boda. "Nos casamos en junio, el 17 de junio de 1961. Nos casamos ya hace sesenta y tantos ya. Sesenta y cuatro. Ya trataba. En menos escala que ahora, pero ya trataba".

La jura de bandera / Archivo familiar

Hijos. "Tuve cuatro hijos: dos hombres y dos mujeres. Uno de ellos está al trato conmigo, una tiene carnicerías y la cuarta trabaja en la DuPont desde que nos expropiaron".

Llegan los camiones. "Manolo, que en paz descanse, y yo, desde aquí, desde San Martín de Luiña, hasta Vegadeo o Ribadeo, nos dedicábamos a comprar para luego acudir al Mercado de Ganado de Avilés. Traíamos cincuenta o sesenta corderos comprados en los pueblos de por ahí. Los llevábamos en camiones. De aquella había camiones para los terneros pequeños: de tres semanas, un mes, de mes y pico".

El dinero. "No calculabas: echabas cuentas. Mal no me fue con esto del trato de ganado, aunque trabajar, trabajé. También tengo cogido un camión aquí e irme a Palma de Mallorca. De xatos. Cogíamos el barco en Barcelona a las siete de la tarde y en Mallorca llegábamos a las siete de la mañana. Con los xatinos en el camión".

Expropiación. "Después de casarnos, nos fuimos a Tamón, que es de donde era Marina. Estábamos en Tabaza, donde Ensidesa. Había tres casas en aquel sitio nada más. Entonces nos fuimos un poco más allá, donde está ahora la DuPont. Allí hicimos una finca y una nave. También nos expropiaron. Y allí, al lado de la DuPont, comprara yo otra finca y una casa. Cincuenta y tantos mil metros tiene. Quedó de la parte de fuera de la DuPont. Pasa así una carreterina y aquí está la DuPont y aquí, la propiedad.Tenemos allí la ganadería. Tenemos muchas vacas. Tenemos un obrero".

Tuto, en el centro, en el mercado del Carbayedo / Archivo familiar

Antromero. "Tenemos una casa buena en Antromero. Allí vivimos. El negocio sigue en Tamón. La de arriba la tenemos vacía".

Estado actual. "Ahora tenemos como 125 vacas. Pardas. Rubias. Las vacas pintas son las que me gustaron porque fueron las que dinero me dieron: las que más vendí en mi vida. Llegabas un miércoles por la tarde y aquello era una romería de gente esperando a comprarme mis vacas. Una romería. Coches y coches".

Criar. "Nosotros no criamos nada. No, no. Tenemos las vacas esas, las rubias. Y los xatos, que los vendemos para carne. Tenemos pasto para que se alimenten mientras tanto. Pero no tenemos vacas para ordeñar. Pintas ninguna. Esas de leche, según las traemos, van saliendo. Las traemos de Santander, las metemos en el camión y las vamos dejando por el camino. Al principio sí ordeñábamos. En la nave había como 110 vacas. Y atendemos solo el hijo, el obrero y yo. Nada más. Y no, no voy a dejar de trabajar".

Suscríbete para seguir leyendo