El pasado nos mantiene a flote

Dublín entonces, ¿qué Dublín? Pues cualquiera de los que describe John Banville en "La alquimia del tiempo". Ese Dublín de las calles melancólicas, de St. Stephen’s Green; de los puentes con las puertas de hierro forjado; de legendarios pubs, el McDaids y el Horseshoe Bar del Shelbourne Hotel; de casas georgianas y canales de color negro y plata, de algunas buenas librerías. Ese Dublín plomizo de los años cincuenta y sesenta de las novelas del doctor Quirke y el inspector Hacket, que no era precisamente un parque de atracciones y del que Joseph O’Connor recordaba un aburrimiento sin paliativos: la capital del tedio. "Allí sencillamente no había nada que hacer, y ningún sitio al que ir, salvo que se diera la casualidad de que uno fuera una monja". El Dublín al que llegó Banville con 18 años desde Wexroth, la pequeña ciudad de provincias, "aislada en su propio pasado", donde había nacido. Tal es así que las ganas por perderla de vista habían hecho de la capital gris y sin gracia un lugar mágico de promisión para el alma joven del escritor, lo mismo que Moscú lo era para Irina en "Las tres hermanas", de Chéjov. El propio Banville escribe: "No hay nada más novelesco que un niño pequeño, como Robert Louis Stevenson sabía mejor que nadie".

El 8 de marzo de 1966, el día elegido por un comando del IRA para hacer saltar por los aires la columna de granito de Nelson –erigida como monumento a la victoria del Lord Almirante en Trafalgar y que, para irritación de muchos irlandeses, se alzaba sobre Dublín en el centro de O’Connell Street tal que fuera un coloso desde 1809–, Banville se despertó de golpe por el ruido sordo de la explosión. Una buena parte del pilar permanecía intacta en la base, con trozos de piedra aquí y allá, y la cabeza, con la nariz, los labios y la frente desportillados y una cuenca vacía en lugar de un ojo. No hubo apenas otros daños que lamentar. Banville cuenta cómo la voladura de la Columna, que inspiraba sentimientos contrarios entre los dublineses y una aversión republicana, produjo reacciones en general festivas. Nadie entonces se tomaba en serio al IRA como fuerza militar o política, y la gente supo apreciar la pericia con que se había llevado a cabo la operación. Una señora mayor comentó: "Total, estorbaba", tuvo la oportunidad de oír el periodista estadounidense Roger Rosenblatt que había coincidido con Banville.

En un reencuentro hace unos años con motivo de un artículo sobre las memorias dublinesas que nos ocupan, Rosenblatt recordó cómo él y Banville se había lamentado de no haberse podido permitir comer en Jammet’s, el restaurante más caro de la ciudad. No llegué a tiempo a este mundo para conocer, ni siquiera de lejos, el esplendor de Jammet, que cerró cuando yo era niño y me costaba ubicar en un mapa la capital irlandesa. Había abierto sus puertas en los albores del siglo pasado, fundado por un tal Michel Jammet, chef durante casi una década del quinto conde de Canogan, y durante un tiempo fue el único restaurante francés de la ciudad. James Joyce lo cita en el "Ulises", "esa prostituta de clase alta en Jammet’s". En los años en que asombró a la clientela que podía permitirse el lujo de comer allí, entre murales fin de siècle y mostradores de mármol con bandejas rebosantes de ostras, su idea de alta cocina ya había acabado de consolidarse gracias a la influencia de Auguste Escoffier. Sinónimo de estilo y sofisticación de un monótono Dublín, en 1967 se despidió de su público en Nassau Street, en el mismo lugar donde ahora se encuentra The Porterhouse Central, muy cerca de la confluencia con la animada Grafton Street.

Banville recuerda en su memoir dublinés la cena regalada por un editor, a principios de los setenta, en el restaurante del ya desaparecido hotel Russell, en la esquina de Harcourt Street y St. Stephen’s Green. Sopa de pescado, osobuco y una mouse de chocolate. "El precio de los vinos que bebimos –primero, creo, una botella de Montrachet, y luego un aterciopelado Saint-Estèphe– probablemente se quedó cerca del anticipo que Secker (la firma del editor que invitaba a la cena) me había pagado por mi primer libro".

El río Liffey divide Dublín en dos mitades: al sur se encuentran las grandes mansiones georgianas, los edificios públicos y los parques, y al norte, los mercados, el ajetreo de las calles, los teatros y los pubs más bulliciosos. Una de las postales, además de los hombres anuncio, los vagabundos y los músicos callejeros, podría ser la de las camionetas de reparto de la popular cerveza que se dirigen continuamente desde St. James Gate hasta O’Connell o Grafton o a cualesquiera de las calles más transitadas a través de los puentes que comunican ambas márgenes. Quien lo ha conocido piensa más de una vez en volver a hallarse frente a una pinta con su corona de espuma cremosa, en un bar lleno de parroquianos cómplices viendo caer la lluvia a través de los cristales de las ventanas, mientras escucha viejas historias, discusiones sobre rugby o canciones de borrachos. Al este de la catedral de San Patricio, otra vez cerca del río, queda el barrio de The Liberties, uno de los más populares, donde se dejan caer músicos callejeros. Hoy más que ayer.

Los recuerdos de Banville están refractados a través del prisma del propio Dublín, en parte ya desaparecido, y su historia. Hay momentos de autorrevelación y visiones tentadoras del mundo literario, de las cervezas bebidas y de las comidas celebradas en restaurantes de otro tiempo, el viejo y bohemio Gaj’s, por ejemplo. La hija de WB Yeats, Anne, vive encima del piso de Mount Street que comparte con su tía, y la madre de Anne –la viuda de Yeats, George– está memorablemente resumida. Se ve a Thomas Kinsella caminando por Baggot Street con su traje de funcionario, comiendo un helado. A Patrick Kavanagh sentado en los escalones de la casa de Mount Street, mirando con melancolía las oficinas de Dolmen Press al otro lado de la calle. Banville también se desvía alegremente hacia anécdotas ingeniosas, como la de cuando llegabas con tu chica al Ryan’s de Parkgate Street, y Ryan daba un tirón con el dedo índice de un cordel que recorría toda la barra y estaba unido por un extremo al muelle del pestillo de la puerta del saloncito de atrás y entonces penetrabas en un reservado. Hasta bastante avanzada la década de los 70 las mujeres tuvieron prohibida la entrada en el bar principal del mejor pub de Baggotonia. O el paseo en coche con su amigo Harry Crosbie, disfrazado bajo el pseudónimo de Cicero, para ver las rarezas ocultas de la ciudad, desde la cabeza desprendida de la estatua de Nelson hasta la puerta del original Teatro Abbey, que se quemó, y los muelles perdidos de Ringsend.

El presente es donde vivimos, mientras que en el pasado soñamos. Se trata, en cualquier caso, de un sueño sustancial. El pasado nos mantiene a flote, como un globo aerostático atado y en constante expansión, escribe Banville.

