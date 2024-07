Odoramas en el recuerdo

Marcel Proust consideraba los olores como las puertas de acceso para penetrar en los laberintos de la memoria involuntaria. De modo que cuando no era la magdalena la que operaba en el recuerdo bien podría ser cualquier fragancia o pestilencia. Las ciudades tienen sus aromas particulares, eso no quiere decir que todas ellas no huelan mal cuando se trata de padecer los peores efluvios asociados a las urbes más pobladas. París, por ejemplo, solía oler a cerrado, como sentenció Louis Veuillot en 1866, consternado por la mezcolanza de humos, humedad, alcoholes y gases. Aquello, como recuerda Scaraffia, era lo que percibía Bel-Ami, en la novela de Maupassant, envuelto en la nube que desprendían los cigarrillos y los puros de los clientes en los cafés, junto con el aroma rancio del sudor, los perfumes y la cerveza. Digamos que cualquier ciudad ofrece un cóctel como odorama. En el caso parisino, si Satanás se hubiera tirado un pedo sería un poco como esa combinación sulfurosa de pavimento fétido y cables eléctricos fritos. Claro que el perfume gourmet de los croissants recién hechos, mantequilla y harina horneada, se derrama también en las aceras pero, si das unos pasos más, te golpea en la cara el olor igualmente fresco de los excrementos de perro.

Hace poco vi un mapa de los olores elaborado por un grupo de investigadores de Cambridge tomando como puntos de partida Londres y Barcelona. En las grandes ciudades algunas viejas pestilencias han sido sustituidas por otras nuevas. La cosa no ha mejorado del todo en ese sentido. Ciñéndonos a la comida, son muchas las sensaciones olfativas que se mantienen con el paso de los años. El olor pesado del curry en la capital del balti sigue presente en cualquier esquina de Birmingham. No hay ciudad italiana donde no se sienta el aroma de la masa horneada de la pizza y de los tomates secos recalentados, junto con la albahaca y el orégano. Es imposible no percibir los olores de la fruta podrida en medio de la densa humedad y el calor de las urbes subsaharianas. El olor de los tintoreros es la primera señal de que uno se encuentra en Fez, Marruecos. Más allá del cemento y el polvo de cualquier población sobredimensionada.

Los que aman la capital del Reino Unido y conocen la obra sobre Samuel Johnson enseguida se acuerdan de su famosa frase de "cuando un hombre está cansado de Londres, está cansado de la vida, porque en Londres hay todo lo que la vida puede ofrecer". Aunque poder permitirse Londres no es poca cosa, uno se consuela pensando que el aroma de sus calles, al menos, es gratis. Niebla, lluvia, menta y pavimento mojado. Se puede oler el Támesis, que ya no desprende hedores pasados; los asientos de cuero y las alfombras persas viejas. El humo del tabaco, como en otros muchos lugares, incluso París, es menor. Quienes se quejan de que el olor de Londres es gris, no se dan cuenta de que lo que en realidad están oliendo es la evanescente luz opalina de Gran Bretaña, que escribió el poeta. También están los tópicos entre los propios ingleses para los que en Leeds predomina el olor de la cerveza, y en la sureña Brighton, el del fish and chips, la sal y la crema solar.

En cuanto a Barcelona, como en la mayoría de las capitales, es necesario sin duda echar mano de un mapa del olor, porque no creo que huela igual en todos los sitios. Y no todos los olores resultan agradables. En Madrid, sin ir más lejos, se pueden percibir con agrado y durante el otoño los aromas de las castañas asadas y las almendras garrapiñadas. O en cualquier momento, el perfume de las flores en la rosaleda del Parque del Oeste. Pero uno no escapa fácilmente de la tufarada que proviene de las cañerías en muchas estaciones de metro.

Puede que no exista ninguna ciudad que recuerde tanto por su olor al Viejo Mundo como es Roma. Ni siquiera Nápoles, que cuenta con el aire del mar para limpiar sus impurezas. En Roma está el agua del Tíber y de las fuentes, sí, pero el chorro de los nasoni (los múltiples surtidores para refrescarse) repercuten en el oído más que en el olfato. El olor de la capital italiana es muy particular y te tiene que gustar, y de gustarte, respirar supone un viaje completo a la Antigüedad, desde la ligera suciedad que emana de los viejos muros, la piedra con 2.000 años de historia, de la desolada grandeza de los palacios, de las paredes desconchadas y de la pintura que ha adquirido toda clase de fragancias con el paso de los años.

En cada esquina, Nueva Orleans exuda el perfume característico del Sur de Estados Unidos, que en Savannah (Georgia) resulta por sus pequeñas dimensiones más concentrado aún. Es un olor espeso cargado de humedad que produce sopor y penetra por los porches de madera y las paredes de yeso, musgo y líquenes, mientras el agua dulce del Mississippi circula lentamente al encuentro de la salmuera del Golfo. En Nueva Orleans creí percibir el olor recalentado de Africa, con el vaho, la fritura de los buñuelos (beignets) y la hierba crecida en los solares abandonados. En Estambul, el mapa de los olores es tan abundante como insistente el aroma que recorre el corto tránsito desde el Gran Bazar al Bazar de las Especias. Un odorama incomparable. De Lisboa, todavía recuerdo el penetrante tufo de los salazones de bacalao, colgados en los ultramarinos de la vieja Rua do Arsenal. O el perfume esparcido del cilantro por el Bairro Alto. Tampoco me es fácil olvidar los perfumes de los jazmines y de las flores de frangipane, de Singapur.

La historiadora Melanie Kiechle recuerda el viejo Nueva York como un auténtico "terror olfativo", el hogar de ciento cincuenta mil caballos que generaban montañas de estiércol por día, y de refinerías de petróleo, el olor a sebo de los mataderos, de los desgrasadores y los fabricantes de fosfato que expulsaban humos por todo Brooklyn, donde ahora están más presentes los agradables aromas del café gourmet y de las velas de diseño. La prohibición de los macelos, la creación de Central Park como pulmón y las últimas iniciativas para lograr la igualdad redistribuyendo la carga olfativa con la eliminación de basura de manera más justa entre los cinco distritos, han contribuido a una unificación. Por contra, hay quienes se muestran preocupados porque en esta búsqueda de mejora ambiental se pueda llegar demasiado lejos y las ciudades pierdan sus olores distintivos.

Esa distinción todavía existe para los que se empeñan en los rankings. El último, de la revista "Time Out", consagra a Atenas como la ciudad que mejor huele del mundo basándose en los mercados callejeros, las numerosas floristerías y las panaderías que desprenden el aroma embriagador de las baklavas y las tiropitas. Pero, tengamos en cuenta, que la modernidad comporta la desodorización. Del mismo modo que los perfumes de marca sustituyeron hace tiempo a los olores naturales.

