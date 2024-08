Una locura siciliana.

Con el paso del tiempo, nos hemos familiarizado tanto con los helados que su interés exclusivamente gastronómico ha acabado muchas veces por derretirse en el mismo contexto social en el que uno come un paquete de pipas. Y no debería ser así, en su "Guide culinaria" el propio Auguste Escoffier resumió que los helados son la conclusión perfecta de una comida y representan el ideal de la más fina exquisitez en cualquier mesa. No hay que quitarle razón. Sicilia es la verdadera patria del helado en todas sus versiones: la granita, la gramolata, el sorbete y el helado propiamente dicho. En la esa gran isla que contiene uh mundo aparte inspirado en media docena de civilizaciones, hay un culto superior al que existe en ningún otro lugar del mundo, por extendida que se encuentre la tradición, incluido Nápoles que también lo reivindica como una señal de identidad. Los sicilianos comen los helados hasta en bocadillos, intercalando el corte en un brioche, como aquí se servía y se sirve al corte entre dos galletas. En Italia se ven con frecuencia heladerías llamadas Venezia o Rialto. Pero es Sicilia, la que cultiva la pasión con mayor entusiasmo. El spumone del Etna, chocolate recubierto con zabaione, es uno de los helados más populares del mundo. Igual que el de pistacho o almendras, dos variedades indiscutiblemente sicilianas que todos los heladeros de la Magna Grecia se esfuerzan por mejorar.

La tradición se remonta muchas décadas atrás. Está registrada en los libros y en las conversaciones que cualquier curioso puede mantener con los locales siempre y cuando se halle dispuesto a escuchar las viejas teorías sobre los helados. Tengo como experiencia haber asistido a dos catas improvisadas de sabores en un mismo viaje en los Aci (Acireale, Aci Castello y Aci Trezza) de la Ribera de los Cíclopes, donde está enterrada la furia de Polifemo y muy cerca del lugar donde Visconti rodó "La terra trema" en 1948, uno de los exponentes del neorrealismo italiano y adaptación al cine de la novela de Giovanni Verga. Entre los nobles de las familias patricias, con la llegada de las altas temperaturas, era costumbre comprar la nieve del Etna recogida en invierno en los "nevarolu" y guardarla en casas "neviere" (neveras) típicas de la temporada de verano. Sótanos privados, de uso doméstico, se ubicaron en barrancos naturales y en lugares especialmente frescos, para proteger la nieve del calor y conservarla durante más tiempo. Esta se raspaba y utilizaba en la preparación de sorbetes para disfrutar en los momentos de calor, vertiendo sobre ella zumo de limón o siropes de frutas o flores. El granizado se preparaba de diferentes sabores, con café y limones, moras y almendras. De hecho en Acireale, además del cultivo de limones y moras, existían en el siglo XIX extensos campos de almendros. La preparación que pervive en la popular "grattachecca romana" estuvo muy extendida hasta principios del siglo XX con el nombre de "rattata" o "grattata". Durante el siglo XVI se produjo una mejora notable en la receta del sorbete, descubriéndose que era posible utilizar nieve, mezclada con sal marina, como dispositivo de refrigeración. La nieve recogida pasó así de ingrediente a refrigerante. Surgió el "pozzetto", una tinaja de madera con un cubo de zinc en su interior, que se podía girar con una manivela. La cavidad se llenó con la mezcla de sal y nieve y se cerró con una bolsa de yute enrollada y prensada. La mezcla congeló el contenido del pozo eliminando el calor, y el movimiento giratorio de algunas palas en el interior evitó la formación de cristales de hielo demasiado grandes. La preparación del granizado siciliano es única y logra darle una consistencia fetén al producto terminado. A base de agua, azúcar y fruta, el granizado sustituyó a la "rattata". Durante el siglo XX, en la fórmula moderna del granizado tradicional siciliano, mientras la nieve se reemplazaba por agua y la miel por azúcar, todo ello se enfriaba bien con hielo y sal, gracias a la tecnología del frío, ha sido sustituida por la heladera, hasta llegar a la perfección de la pacojet, permitiendo producir esa inconfundible masa cremosa, libre de aire y rica en sabor que, gracias a sus peculiares características, es conocida y presumida en todo el mundo con el nombre de granita siciliana, leve y fina, hasta etérea.

Para finalizar, algunas debilidades del autor. Me gustan especialmente los helados de gelsomino (jazmín) y la scorzonera que procede de una flor, como sucede con el anterior. Comerlo es una señal siciliana de arrepentimiento. El helado de gelsomino es una especialidad que en Trapani, al oeste de la isla y enfrente de las costas africanas, no se puede obviar, lo mismo que el cuscús de pescado. Se suele consumir en brioche o acompañado de un croissant en los desayunos. En la granita de almendra (mandorla) o limón, otra maravilla, se mezcla la pasta del producto, una cuarta parte, con agua helada y azúcar, según gustos. El granizado de limón se consume también con las cervezas de presión para hacerlas aún más refrescante durante el verano. El trago es tan frío que corta el gaznate.

Para los aficionados a los helados hay un libro absolutamente imprescindible que se titula "Trattato di gelateria", de Enrico Giuseppe Grifoni, editado por primera vez en 1911. No se encuentra en cualquier lado, pero rebuscando sí existen algunas ediciones actuales. Resulta muy recomendable para hacerse con una pequeña cultura sobre los helados, su historia, fabricación y cualquier otra curiosidad. "¿El helado? Una locura totalmente siciliana", dijo Vitaliano Brancati, nacido en Pachino, cerca de Siracusa, y autor de una de las novelas, "Don Juan en Sicilia", que mejor han definido el carácter de sus paisanos.

Suscríbete para seguir leyendo