Aún corre la sangre

Sin haber dejado de ser jamás el restaurante museo que muchos quieren visitar cuando están en París, La Tour d’Argent ha visto transcurrir los últimos años con su cocina sumida en una dulce decadencia decorativa e histórica que no solo se nutre de unas preciosas vistas al Sena y a Notre Dame, sino que continúa cuando el cliente se sienta a la mesa y echa un vistazo al boato que le rodea. Además, si no lo sabe, alguien le puede recordar que el caneton à la presse número de serie 40.312 se lo sirvieron al rey Alfonso XIII en 1914. Y que siete años después, el emperador Hirohito se zamparía el 53.211 de los registrados en sus salones. El restaurante se encarga de repartir postales conmemorativas de los ánades, criados en una granja de confianza por la Maison Burgaud, en Vendé, que ofrece a los comensales. Al menos así era cuando estuve allí hace ya bastante tiempo y no creo que la tradición haya declinado desde entonces. En una barra escénica en el centro de la sala, se trituraban las carcasas de los patitos en una prensa de plata para recoger un jugo que, mezclado con un vaso de parfait, cognac y madeira, se incorporaba acto seguido para ser montado por una mano experta hasta obtener una salsa con la consistencia del chocolate derretido. A continuación se cubrían los filetes y se acompañaban de una especie de soufflé. Los muslos asados se servían aparte.

La teatralidad ha acompañado durante décadas a algunas especialidades de la cocina hasta formar parte fundamental de su leyenda. Teatrales son, por poner algunos ejemplos conocidos, la utilización del plato para cortar el cochinillo en Segovia, buscando de esa manera certificar a la vista de todos su terneza; el servicio del carrito y el carver que ofrece con cierta pompa los distintos cortes magros y grasos del carnero en el Simpson’s, de Londres; o la liturgia del escribano hortelano, ahogado previamente en armagnac, que el comensal engulle visiblemente a escondidas con una servilleta sobre la cabeza, triturando con los dientes los huesos del pajarito para extraer todo su jugo. ¿Macabro? Pues no sabría qué decir. La Unión Europea hace tiempo que castiga con fuertes multas e incluso prisión esta práctica, que Miterrand eligió volver a repetir en una comida de despedida en el Elíseo, entre sus últimas voluntades, cuando se iba a morir.

La receta del caneton Tour d’Argent fue introducida en la carta a finales del siglo XIX por el entonces propietario, Frédéric Delair, de Ruan, que importó la especialidad regional normanda del pato a la sangre. Fue también él quien codificó, a partir de 1890, la ceremonia de sus cortes, ideando la numeración de las aves consumidas por cada cliente. Y, también, la de la incorporar la presa de plata, un artilugio siniestramente evocador en el país que inventó la guillotina. Aunque también lo hubiera sido igualmente en el que dispuso del garrote vil para ajusticiar a los condenados. Precisamente por su teatralidad, en el caso del pato prensado el único significado que se le puede otorgar, sin falta de volvernos locos elucubrando con los simbolismos sanguinarios animales, es el de la opulencia ritual.

A la sangre es adonde finalmente quería llegar. Sigue estando ahí, en una simple morcilla o en cualquier buen plato que se precie de la cocina cinegética, o mismamente en los arroces de cabidela portugueses de gallina y de conejo, guisos ancestrales que van quedando a merced de la nostalgia, porque la carne que habitualmente se despacha ya se ha desangrado con antelación. En España existió durante mucho tiempo en algunos lugares la costumbre de reservarla cuajada para después freírla. En lo que atañe a las cabidelas, el secreto, sin embargo, está en no dejarla cuajar. Para evitarlo, se guarda diluida con el vinagre, y, atención, porque es precisamente en la dosificación y la calidad de este condimento donde radica la dificultad mayor del guiso. Una proporción injustificada de vinagre puede echar a perder el plato. Pensando en la procedencia de la cabidela, los árabes llamaban quebdia a una especie de guiso con las entrañas de cualquier tipo de res, el hígado, las mollejas, etcétera. De una deformación es posible que provenga el nombre que los sefarditas portugueses de la región del Minho fueron adaptando a los guisos de las aves, de la galinha (gallina) y del frango (pollo) y más tarde los del coelho (conejo). Quebdia, a su vez, se deriva de quebdon o hígado. La cabidela se cocina así: la sangre se retira a un bol junto con dos cucharadas de vinagre de vino. Se fríen la cebolla y el ajo en una cazuela, a la que se incorporan después los pedazos de gallina, el laurel y la malagueta o piripiri. Se revuelve bien todo y se cubre de agua para una cocción a fuego lento. Una vez cocida se retira la carne. Se rectifica el caldo y, cuando comienza de nuevo a hervir, se echa el arroz. La proporción debe ser tres a uno. Cinco minutos antes de estar listo se añaden la sangre y la gallina. Lo habitual es servirlo todo junto.

La sangre encebollada es un plato típico de la casquería española, andaluza en concreto. Requiere únicamente sangre de pollo, cebollas y dientes de ajo. La primera se corta en dados regulares y se rehoga junto al resto de ingredientes hasta que esté bien cocida y adquiere un tono dorado. Algunos suelen añadir un chorro de vino blanco reducido y otros, tomate. Las morcillas, tantas y tan variadas dependiendo del lugar, son para tratar en un episodio aparte. Los británicos y los irlandeses tienen el black pudding, que se distingue de otras salchichas negras por incorporar avena a la mezcla de sangre de cerdo, cebolla y grasa. Una vez probé el ñachi chileno, de origen mapuche, que consiste en sangre fresca de cordero o cerdo, con un chorro de limón, condimentado con cilantro, sal, ají seco ahumado y alguna que otra especia picante. Cuando se coagula se sirve en pequeños tacos. En Italia se elaboraba el sanguinaccio dolce, hecho con sangre de cerdo y crema de chocolate, hasta que a finales del siglo pasado se prohibió la comercialización de la primera y las matanzas caseras dejaron de ser una tradición familiar.

