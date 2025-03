Cien días de vértigo en la equilibrada Bruselas

La Unión Europea (UE) gira y se vuelve pragmática. En cien días de vértigo los dirigentes del Consejo, Antonio Costa, y de la Comisión, Ursula von der Leyen, que repite en el cargo, están reinterpretando sus actuaciones geopolíticas sin frenar la agenda prevista. En estos tres meses se han generado cambios de calado y no solo por el impresionante giro que han dado las relaciones internacionales con la nueva administración de Estados Unidos (EEUU) cuyas provocaciones no son respondidas desde Bruselas. Europa tienen que ser más competitiva en un momento en el que necesita imperiosamente aumentar su gasto en defensa manteniendo los objetivos medioambientales.

La UE va camino de ser el principal bastión de los sistemas democráticos. Ejemplo singular de la colaboración entre países con un fin económico y político común se ve cada vez más acosada por regímenes autocráticos y dictaduras de todo tipo. Conscientes de ello los dirigentes comunitarios han optado por un perfil bajo sin responder a la cizaña verbal de antiguos aliados, aunque sí a los hechos cuando se produzcan, y continuar con su trayectoria pese a que la marejada aumenta día a día.

Von der Leyen, que salió reforzada en sus primeros cincos años con las fórmulas para enfrentarse a la pandemia -compra conjunta de vacunas y puesta en marcha del programa de recuperación Next Generation, el primer gran fondo con endeudamiento común de los 27-, se enfrenta a su segundo mandato con la necesidad de impulsar la economía, garantizar la actividad empresarial de sectores con dificultades por las medidas medioambientales y preservar la unidad ante el reto una defensa del continente en solitario. Un desafío colosal en un mundo en rumbo de colisión.

Aun desarmada y acosada desde todos los flancos la UE sigue siendo una potencia mundial. Durante decenios ha defendido la globalización y la apertura constante de nuevos mercados. Nadie vende fuera de su territorio más que los europeos. Es la mejor negociadora de acuerdos comerciales, pero se ha quedado rezagada en nuevas tecnologías y ha brindado oportunidades impensables a China, por ejemplo, con la deslocalización de muchas de sus empresas. Eso también parece que va a empezar a cambiar.

Gran pacto y rearme

La UE es fruto de un acuerdo de larga data entre conservadores, liberales y socialdemócratas, con apoyos puntuales de verdes y de otras formaciones. Esa buena relación, con episodios conflictivos, desdibuja ante la opinión pública la posición de cada uno. De modo que quienes levantan la voz contra los burócratas de Bruselas son los extremos, especialmente a la derecha, que han crecido con el malestar que generan los altos precios, la migración o la supuesta pérdida de soberanía nacional.

La nueva configuración geopolítica obliga a ocuparse de la defensa, asunto dependiente de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) con EE UU como principal aliado. Por eso el Consejo Europeo, que reúne a presidentes y primeros ministros, ha celebrado dos sesiones extraordinarias sobre este asunto en lo que va de año y la presidenta de la Comisión ha anunciado un gran desembolso para rearmarse y defender a Ucrania de la agresión rusa. Nada menos que espera movilizar 800.000 millones, 150.000 de los cuales de inmediato.

¿De dónde sale tanto dinero? En Bruselas son expertos en sumar cantidades de diversas procedencias y en comprometer a los países que serán los que pagarán la factura. Nada de fondos comunes. Ese gasto estará exento de computar en los límites al déficit y la deuda pública que exigen las reglas fiscales.

España, que es uno de los estados que menos invierte en defensa, ya se ha comprometido a alcanzar un gasto el 2% del PIB en 2029, aunque la OTAN reclama que se llegue, al menos, al 3%. Ese aumento tendrá consecuencias inmediatas en Asturias por su tradición en la industria de armamento y porque en los últimos tiempos ha negociado la llegada de nuevos grupos del sector tal como viene publicando LA NUEVA ESPAÑA. Cada país tomará la senda que crea conveniente, pero en muchos de ellos insisten en reimplantar el servicio militar ya sea voluntario u obligatorio.

Para que esta operación salga bien será necesaria una visión conjunta de las inversiones de modo que no haya duplicidades. Los expertos creen que Europa tiene un gran potencial, pero mientras el ejército de EEUU es único, aquí hay una treintena y cada uno actúa por su cuenta. Las reuniones del Consejo son un intento de evitar esa dispersión. La Comisión ha prometido un Libro Blanco sobre Defensa en unas semanas.

Además de organizarse será necesario un mando unificado. ¿Aceptarán todos los ejércitos una dirección común? Ahora en la OTAN el Comandante Supremo Aliado en Europa es siempre un norteamericano con lo que se evita esa conflictiva designación entre los europeos. Además, en la OTAN no están todos los países que integran la UE y sí hay otros como el Reino Unido -con el que cada vez hay mejores relaciones-, Noruega, Canadá o Turquía.

Los caballos de Troya

Como en tantos otros asuntos, la mejor defensa de Europa es más Europa, pero, para su desgracia, cuenta en su seno con caballos de Troya que impiden el desarrollo de muchas de sus políticas. Los partidos más a la derecha -y a veces los de izquierdas- se oponen a una mayor centralización de las decisiones en Bruselas. Cuando Macron sugirió un "paraguas nuclear" en el continente (es el único país con el Reino Unido que tiene ese tipo de armamento) se encontró inmediatamente con el rechazo sin paliativos de Marine Le Pen. Primero Francia y solo Francia. Un argumento que triunfa en casi todas partes.

En Hungría, Países Bajos, Eslovaquia e Italia gobiernan o forman parte del ejecutivo partidos contrarios a la integración europea y son cada vez más fuertes en Francia y Alemania. Han ganado las elecciones en Austria, pero no gobernarán. En Rumanía se ha desatado un conflicto de envergadura con la imputación del candidato de extrema derecha vencedor de las últimas elecciones, anuladas, apoyado por Moscú y ahora también por Washington.

Pero si fuera poco, sobre los europeos, en especial los jóvenes, hay una masiva divulgación de noticias e informaciones inciertas que minan los sistemas democráticos. Por eso la UE obliga a las redes sociales a moderar sus contenidos, como ocurre con los medios de comunicación tradicionales. Eso ha generado el rechazo rotundo de la nueva administración de EEUU que ha alcanzado el poder en buena medida por la desinformación y la manipulación generalizadas, con X, por ejemplo.

El informe Draghi

Aparte de la urgencia del rearme continental, la Comisión se ha ocupado de otros asuntos en estos cien días. Von der Leyen había prometido rapidez en el cambio de rumbo y lo ha hecho. En muchos casos son meras propuestas que necesitarán un paso por el Parlamento y el Consejo por lo que la letra pequeña, tan importante, no se conocerá hasta que entren en vigor.

La base de esta nueva etapa se encuentra en el informe sobre competitividad de Mario Draghi, el que fuera presidente del Banco Central Europeo (BCE) a quien se atribuye la salvación del euro. En su trabajo reclama que para evitar el declive es necesaria más Europa ante los retos planteados: la transformación tecnológica, la descarbonización, la seguridad económica y el mantenimiento del modelo social europeo. Para financiar esta estrategia estima necesaria una inversión adicional de entre 750.000 y 800.000 millones de euros anuales, la mayor parte del sector privado. Su sugerencia de un nuevo fondo de deuda común para financiar los proyectos de digitalización, sostenibilidad ecológica y defensa no tendrá mucho recorrido por la oposición de los países del norte. Otras de las 176 medidas que proponía Draghi empiezan a tomar cuerpo.

Una la del desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA). En la cumbre de París del 10 y 11 de febrero pasado se anunciaron inversiones de 100.000 millones en Europa para generar una IA "abierta, inclusiva y ética" en competencia con EE UU y China. Está prevista una primera inversión en cuatro grandes instalaciones para generarla. Un compromiso clave para el futuro.

Energía y competitividad

El 26 de febrero se presentó el Pacto por una Industria Limpia, un Plan para la Energía Asequible y una revisión a fondo de la legislación para eliminar burocracia y facilitar la gestión empresarial, lo que suele denominarse un decreto ómnibus que rebuscará entre toda la normativa para suprimir barreras. La idea es que sin una energía más barata no hay competitividad que valga.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, la española Teresa Ribera, impulsora de estas propuestas dijo al presentarlas que "el Pacto para una Industria Limpia es para hacer frente a la crisis climática, impulsar la competitividad, apuntalar la resistencia económica y retener el talento, especialmente el de nuestros jóvenes". Y añadió que este "cambio ya está creando empleo. Para 2030 se generarán más de 3,5 millones de nuevos puestos de trabajo en el sector de las energías renovables".

La estrategia es acelerar el proceso para reducir los costes energéticos con el despliegue de las renovables, mejorar la eficiencia o facilitar las interconexiones (España y Portugal son una isla energética sin apenas líneas con el resto de Europa). Para ello se crea el Banco de Descarbonización Industrial, con un objetivo de llegar a 100.000 millones de euros. "Con esta propuesta la Comisión está dispuesta a usar todas las herramientas, incluida la preferencia por las tecnologías made in Europe" afirma Neil Marakoff de Strategic Perspectives.

Más medidas: la Ley de Aceleración de la Descarbonización Industrial simplificará y armonizará las metodologías de contabilidad del carbono -el denominado Mecanismo de Ajuste en la Frontera- que es una de las quejas recurrentes de las industrias. El Centro de Materias Primas Críticas servirá para la compra conjunta de las denominadas tierras raras, tan importantes en el mundo actual. La Unión de Capacidades intentará formar profesionales que no hay en el mercado.

El plan para la energía asequible prevé actuar sobre la red, los impuestos y los suministros. La Comisión habla de un ahorro de 45.000 millones de euros en 2025, que aumentará hasta alcanzar 260.000 en 2040. Es un cálculo arriesgado porque las tasas son competencia nacional y no se les puede obligar a modificarlas. Sin embargo, para Gonzalo Sáenz de Miera, de Iberdrola, este plan ofrece "una oportunidad histórica para España por su capacidad para generar energías limpias".

Pese a la insistencia de que no se tocarán los objetivos medioambientales, crece la preocupación entre los colectivos más ecologistas. No va a ser fácil compaginar la descarbonización con el apoyo a la producción de acero -cuyas novedades se anunciarán el miércoles próximo- o la mayor flexibilidad con los fabricantes de vehículos. Greg Van Elsen, de Climate Action Network (CAN) Europe, cree que "las industrias que consumen mucha energía, como la siderurgia y el cemento, han tenido un avance hacia la descarbonización frustrantemente lento a pesar de recibir miles de millones en asignaciones gratuitas, subvenciones y ayudas estatales. Cualquier ayuda adicional ha de venir con estrictas condiciones, como garantías de empleo, requisitos de rendimiento medioambiental y restricciones a que las empresas usen el dinero público para recompensar a sus accionistas".

Hospitales y otras medidas

Además de la defensa, la energía, la inteligencia artificial o la burocracia, Von der Leyen había prometido actuar sobre la ciberseguridad. Los primeros en los que ha puesto la mirada son los centros hospitalarios, atacados con frecuencia por informáticos -se cree que amparados Rusia, China o Corea del Norte- que interrumpen servicios o anulan los sistemas digitales a cambio de exigir rescates elevados. En enero se ha presentado una propuesta para hacer frente a esta singular forma de guerra híbrida, aunque sin concreción económica.

Y ha lanzado una primera aproximación de cambios en el sector agrícola y de la alimentación, tras las protestas del año pasado. Más literatura que medidas. La idea es flexibilizar las fórmulas por las que los agricultores y ganaderos reciben las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Von der Leyen dijo que escucharía a los jóvenes. Reclaman medidas para el acceso a la vivienda y mejorar el empleo. Habrá canales de comunicación pero no soluciones concretas.

Aranceles en la sombra

Como planteaban Mario Draghi -y Enrico Letta en otro informe similar-, más allá de las cargas normativas, Europa se enfrenta a retos estructurales más profundos que socavan su competitividad. La lentitud en la realización del mercado único (siguen existiendo aranceles en la sombra), las disparidades en las infraestructuras digitales y la falta de una política industrial coordinada limitan su capacidad para competir.

Draghi calcula que las barreras internas de la UE "equivalen a un arancel del 45% para las manufacturas y del 110% para los servicios", según describía en una tribuna del "Financial Times", a raíz de un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, ha insistido en la misma idea y acaba de proponer, junto a otros colegas, un Laboratorio de Competitividad para mejorar la integración financiera que facilite el acceso al crédito de las empresas.

La UE no es ajena al ruido exterior, pero sigue a su ritmo, busca soluciones alternativas y nuevas alianzas mientras el mundo que conocimos se desmorona.

