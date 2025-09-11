El relato de premio sobre una historia de amor ambientada en Cudillero: El eterno retorno de las mareas

El sonido llega antes que ella: el golpeteo rítmico de las madreñas contra la piedra húmeda del puerto. Isidro no necesita girarse para reconocer esa cadencia que marcó el

compás de sus años adolescentes.

—Sigues caminando como si fueras a perder la marea -dice, sin apartar la vista del horizonte donde el Cantábrico degusta las últimas luces del día.

—Y tú sigues hablando sin mirar a quien te escucha -replica Remedios.

Se conocen tanto que ya no necesitan de la visión para reconocerse.

I. La marca del tiempo

Cudillero se despereza cada mañana como un gato viejo que ya no sale de cacería. Las casas se descuelgan por la ladera haciendo equilibrios, aferradas al verde del monte con la misma temeridad de siempre. Las fachadas de colores desafían al viento y al salitre, acuarelas vivas en manos del tiempo, un artista incansable. Desde la plaza, todo parece

un sueño que se desliza por la pendiente, un pueblo entre el cielo y la mar.

Isidro ha regresado la noche anterior al reencuentro, después de cuarenta años diseñando puertos a lo largo de medio mundo. El pueblo había cambiado menos de lo que temía y más de lo que esperaba. Los mismos edificios, pero convertidos en apartamentos turísticos. Las mismas calles empinadas, pero asfaltadas y con farolas LED que le quitarán el misterio a las noches de niebla. El mismo puerto, pero con

lanchas deportivas y veleros de recreo ocupando los amarres donde antes se mecían las barcas de los pescadores.

Sus manos, horadadas por el exceso de planos técnicos y la artrosis, tiemblan al tocar la piedra al final del muelle viejo, donde una vez grabó sus iniciales junto a las de

ella: "I+R, 1985". Las letras y las cifras siguen ahí, más profundas ahora, erosionadas por cuatro décadas de orvallo y de oleaje hasta convertirse en incógnitas borrosas de una ecuación.

Solo la mar permanece idéntica, en azul de mil tonos, con trazos de espuma caprichosa, con su rugido cantábrico particular, incluso en calma, como si le guardara

rencores antiguos a la tierra firme.

II. La carpintería del deseo

Remedios era la hija del patrón de la Gaviota Real, la trainera más rápida de la flota en la década de los ochenta. Tenía quince años y una risa estridente con la que espantaba a las gaviotas del puerto. Isidro, hijo del carpintero de ribera, la veía cada tarde apañar redes junto a su madre y las otras mujeres en el muelle viejo.

La primera vez que le habló fue durante la fiesta de la Virgen del Carmen. Ella llevaba un vestido blanco que resaltaba su piel morena. Él se le acercó durante la verbena, cuando la banda tocaba pasodobles, el aire olía a churros y el atardecer sabe a labios tiernos.

—¿Bailas?-le preguntó, con la voz quebrada.

—Solo si no me pisas -dijo ella, y le tendió una mano.

Durante toda la velada, disfrutaron primero de pasodobles, luego de jotas y muñeiras con los gaiteros de Avilés. Finalmente, abrazados y en silencio, cuando solo quedó el sonido del bandoneón de Severino -que tocaba boleros argentinos hasta que se acababa el vino, como decía la chufla-, Isidro la acompañó hasta su casa por la Cuesta. Se detuvieron en el mirador; desde allí, las luces lejanas de los barcos mercantes parecían estrellas caídas en la mar.

—Mi padre dice que los marineros no son buenos para novios -dijo Remedios.

—Yo no soy marinero. Soy carpintero.

—Peor aún. Los carpinteros hacen los ataúdes.

Entre risas, sellaron sus labios con la humedad de los besos y acallaron el bramido de la mar con los gemidos. Fueron besos torpes, de dientes que entrechocan y manos

que no saben dónde posarse, pero que los marcó para siempre con una certeza: algo había en el mundo que valía la pena. Y alguien.

III. La semilla de la ausencia

Los siguientes tres años fueron una liturgia de encuentros clandestinos. Se citaban en la playa de La Corbera, en el extremo más alejado del pueblo, donde las rocas formaban recodos naturales que los protegían de las miradas indiscretas. Allí, entre algas y cangrejos, construyeron un mundo nuevo.

Remedios le enseñó a leer las mareas, a distinguir cuándo la mar venía mansa y cuándo llegaba enrabiada. Isidro le talló figuras en madera de deriva: una gaviota, un delfín, una sirena con su mismo pelo rizado.

Hablaban de huir juntos. De marcharse a las Américas, como hicieron tantos asturianos antes que ellos. De construir una casa frente al mar en algún lugar donde fueran unos desconocidos y pudieran amarse sin la necesidad de esconderse.

—Cuando termine el bachillerato -decía él.

—Cuando mi padre se jubile -decía ella.

—Cuando ahorremos lo suficiente -decían los dos.

Pero los cuandos son pausas de silencio en la música con la que baila el tiempo, y el tiempo jamás espera a nadie.

IV. La rotura

El final llegó con la galerna: sin aviso, con violencia súbita.

Una mañana de septiembre, con la flota amarrada por causa del temporal, el padre de Remedios la sorprendió saliendo de casa al alba. La siguió hasta la playa y los encontró abrazados bajo un saliente, sobre las ropas que habían usado a modo de

sábana.

El escándalo resonó por todo Cudillero como el eco de una piedra caída en un pozo.

Las madres se santiguaron, los padres mascullaron al borde de la blasfemia y el cura predicó contra el pecado y la deshonra.

A Remedios la encerraron en casa. A Isidro lo enviaron con un tío a trabajar en los astilleros de Bilbao antes de que terminara la semana.

Ella desobedeció para despedirse de él en la estación del tren, de madrugada, con la niebla cubriéndolo todo como un lienzo. Ambos lloraban en silencio. Él apretaba los puños a pesar del dolor de las uñas clavadas en las palmas.

—Volveré -dijo.

—Te esperaré -le prometió ella.

Las promesas de los dieciocho años no son más resistentes que los barcos de papel: navegan hasta que llega la primera ola.

V. La deriva

Bilbao fue la ballena bíblica que se tragó a Isidro. Los astilleros, el humo, el ruido de las máquinas... Trabajó hasta la extenuación, tratando de ahogar en sudor la nostalgia que lo carcomía. Los años lo erosionaron: estudió por las noches hasta obtener el título de ingeniero, ascendió de peón a encargado cuando ya había cumplido treinta, llegó a jefe de obra antes de los cuarenta. Cada promoción lo alejaba más de Cudillero y de sí

mismo.

Se convirtió en un hombre pragmático que hablaba de toneladas, planificaciones y costes. Se casó con Pilar, una profesora portugaluja que hacía la tortilla sin cebolla yque juraba no haber visto el Cantábrico en calma ni una sola vez. Fueron veinte años de vida ordenada: hipoteca, vacaciones en agosto, San Mamés los domingos. Isidro aprendió a ser feliz de una manera razonable y semejante a alguien que se acostumbra a un zapato que no es de su número exacto: se puede caminar, pero siempre hace rozadura. Tuvo dos hijos que le hablaban en euskera y jugaban al fútbol en parques de

hierba artificial con sus porterías y las líneas pintadas.

Pero algunas noches, cuando la lluvia golpeaba las ventanas de su piso en Getxo, cerraba los ojos y volvía a escuchar el rumor del oleaje en la playa de La Corbera.

Remedios se quedó en Cudillero porque no sabía estar en ningún otro sitio. Trabajó en la conservera hasta que cerró, luego en una tienda de souvenirs hasta que también cerró. Por último, montó una pequeña pensión en la casa familiar, reformando las habitaciones para los turistas que llegaban buscando la Asturias auténtica.

Se casó con Gregorio, el hijo del veterinario de Pravia, un hombre bueno que la quería más de lo que ella podía corresponderle. Tuvieron una niñita, Balbina, que heredó el nombre de la abuela, la obstinación de la madre y, de las pixuetas, la devoción por la Virgen.

Pero algunas tardes, cuando el viento traía la fragancia eléctrica de la tormenta, Remedios paseaba hasta la estación y se quedaba mirando los raíles, a la espera de un ferrobús y una silueta familiar bajo los nubarrones.

VI. La absolución

Los años pasaron, igual que pasan las mareas: puntuales, sin premura, sin cesar. Y el paisaje cambió, pincelada a pincelada.

Cudillero se convirtió en una postal turística en tres dimensiones. Los apartamentos de lujo ocuparon las casas de los pescadores, los restaurantes descubrieron cómo servir genuina fabada asturiana cocinada con judiones de Castilla y los hoteles promocionaron la experiencia marinera en habitaciones con wifi y aire acondicionado.

Remedios también adaptó su pensión a los nuevos tiempos. Aprendió inglés con una aplicación para tableta electrónica, instaló radiadores de gas natural en todas las habitaciones y creó una página web en la que las reseñas pregonaban su auténtica hospitalidad asturiana.

Sus huéspedes solían ser jubilados alemanes que fotografiaban cada rincón, parejas jóvenes que venían a desconectar pero sin soltar el móvil o familias madrileñas que se

quejaban de que llovía demasiado.

A los adultos les contaba las mismas historietas: cómo era el pueblo cuando ella era niña, cómo pescaban sus padres, cómo las mujeres remendaban las redes entonando canciones de las que ya nadie recuerda la letra. Para los niños reservaba los cuentos de cuélebres y xanas. Los turistas escuchaban, se hacían los selfis y se marchaban. Remedios los despedía siempre igual: "Podéis ir en paz".

VII. La llamada del abismo

El matrimonio de Isidro acabó en naufragio: era un barco sin timón. Pilar se hartó de sus silencios, de su forma de mirar la mar como si esperase órdenes para zarpar. Los hijos

ya son adultos y tienen sus propias vidas en ciudades de tierra adentro.

A los cincuenta y cinco años, se encontraba solo en un piso vacío de Getxo, con una empresa próspera que ya no le importaba y una cuenta bancaria repleta de ceros que no

le llenaba el abismo del pecho.

La llamada llegó el martes pasado por la mañana. Era su primo Alfredo, desde Gijón:

—Han avisado de la residencia. Tu padre ha muerto.

Tras el funeral en la iglesia de San Pedro, regresó a Bilbao.

En un par de días, vendió la empresa y liquidó buena parte de sus bienes. Con cuatro cosas dentro de una maleta, conduce ahora por la autopista: hacia el oeste.

VIII. El reencuentro

Remedios lo ha sabido por una vecina. Le ha dicho que ha llegado un hombre en un cochazo con matrícula de Vizcaya, que ha abierto la casa de los Cientos y que se parece

mucho a alguien que sale en la tele.

Esa tarde, después de atender a sus huéspedes, se engalana con el vestido azul de las ocasiones especiales y baja al puerto. Lo encuentra donde sabe: al final del espigón, en

el muelle viejo, contemplando la mar con la atención de quien lee un libro por primera vez.

Han envejecido bien los dos. Él conserva el pelo, aunque canoso, y la espalda recta de los carpinteros. Ella mantiene la figura esbelta y esa forma de moverse que parece un vuelo.

—Sigues caminando como si fueras a perder la marea.

—Y tú sigues hablando sin mirar a quien te escucha.

Se giran al mismo tiempo. Cuarenta años se desvanecen en la espuma pulverizada de la rompiente.

IX. La confesión

Charlan hasta el amanecer, sentados en el muro. Hablan de sus vidas paralelas, de los caminos que tomaron, de los hijos que llevan otros nombres pero hacen los mismos gestos que ellos. Cuando el silencio se alarga, él pregunta:

—¿Crees que hicimos bien?

—Hicimos lo que pudimos -dice ella-. Pero esto… -le acaricia las manos con las suyas-, esto siempre estuvo bien.

La aurora los sorprende, como cuarenta años antes: juntos. Pero ahora saben que hay heridas que no se curan; solo se aprende a vivir con ellas.

X. El eterno retorno de las mareas

Isidro se queda en Cudillero. En lo que fue un estanco, abre una pequeña carpintería, junto a la Rampona, donde repara tanto embarcaciones como muebles, o talla figuras para los turistas en madera de deriva. Remedios sigue con su pensión, pero ahora tiene un vecino manitas que la ayuda con las reparaciones ocasionales, que recuerda la letra de las canciones que cantaba su madre y las melodías de Severino.

No son amantes al uso: el amor es demasiado frágil. Se ven todas las tardes en el puerto, cuando el sol se hunde en el Cantábrico como una moneda de oro caída por la borda de los antiguos bergantines. Chismorrean sobre los huéspedes de ella, de los encargos de él, de los nietos que vendrán en verano… A veces, cuando la conversación se agota, se quedan en silencio, embelesados con el rumor de las olas, embrujados por el eterno retorno de las mareas. Y en medio de ese silencio, renacen todos los pasodobles que no han bailado, todos los besos que no se han dado, todos los días que no han vivido.

Hay amores que no necesitan consumarse para ser eternos: sobreviven inmaculados bajo las aguas de lo que pudieron ser.

El Cantábrico llega y se marcha puntual, indiferente a los dramas humanos, cumpliendo su rutina milenaria de borrar huellas y crear otras nuevas. Remedios e Isidro se aman como esa mar: sin prisa, sin promesas. Saben que siempre habrá una próxima marea que les moje los pies.