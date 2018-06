Lorenzo: "El gran favorito sigue siendo Márquez"

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), vencedor de los dos últimos grandes premios de la temporada, dijo que el "gran favorito" al título mundial de MotoGP "sigue siendo (Marc) Márquez".

Sobre una posible tercera victoria suya, señaló que, "si ése fuera el caso" y Márquez "fuera segundo, todavía" estaría "a más de 40 puntos" en la clasificación del campeonato.

"El gran favorito sigue siendo Márquez, es el que más tranquilidad tiene que tener, aunque por otro lado también tiene más presión, porque tiene más que perder que nosotros, pero yo voy carrera a carrera", reconoció el piloto de Ducati.

"Tenemos que tener los pies en el suelo, porque solo hemos ganado dos carreras y tenemos que ver el nivel en otros circuitos y Assen es una oportunidad de demostrarlo, porque es un circuito con menos rectas, más curvas enlazadas", explicó Lorenzo.

"Será muy complicado lograr aquí esa tercera victoria, este circuito no es un Sachsenring o un Phillip Island, donde Ducati sí que tiene una cuenta pendiente, pero Assen, no, y en mi caso no he hecho resultados muy buenos aquí y tengo que demostrar que vuelvo a ser el Lorenzo de otras categorías, donde ganaba aquí", recordó.

Sobre las declaraciones respecto de su continuidad por parte de algunos responsables de Ducati, Jorge Lorenzo aseguró: "Depende de las declaraciones que veas, ya que a veces puedes decir una cosa y a veces otra, pero todos saben cuáles eran mis intenciones y mis prioridades".

"Los ingenieros sabían los fallos que tenía la nueva moto desde Sepang y Buriram. Si no los trajeron antes fue porque o bien no lo supieron hacer, o no pusieron como prioridades lo que pedía yo", dijo Lorenzo.

"Hay gente que lamenta que no podamos seguir con este proyecto, supongo que Gigi Dall'Igna es uno, aunque no hemos hablado directamente del asunto, pero me da la sensación de que sí, pues Gigi es como yo y cuando decide una cosa, se da carpetazo al pasado y punto", recalcó el campeón de Palma de Mallorca.