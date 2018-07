Marc Márquez suma su noveno triunfo seguido en Sachsenring

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) se ha llevado la victoria, quinta del año, en la carrera de MotoGP en el Gran Premio de Alemania, confirmando su idilio con el Circuito de Sachsenring, en una carrera en la que dominó desde el segundo tercio y en la que se impuso al italiano Valentino Rossi (Yamaha), segundo, y al también español Maverick Viñales (Yamaha), tercero.



De esta manera, el de Cervera firma su triunfo número nueve en el trazado germano desde 2010 -seis de seis en MotoGP-, lo que le permite afianzarse en el liderato de la general de la categoría reina antes del parón estival. Ahora, Márquez (165) lidera en el Mundial con 46 puntos sobre 'Il Dottore' (109).





