Pol Espargaró, baja en el GP de Aragón tras volver a fracturarse la clavícula

El español Pol Espargaró (KTM RC 16), que sufrió una caída en la curva quince durante la tercera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Aragón de MotoGP en el circuito Motorland de Alcañiz, en la que se fracturó la clavícula izquierda, será intervenido esta misma tarde en Barcelona.





