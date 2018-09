Marc Márquez: "He arriesgado y me la he jugado, estábamos en casa"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha reconocido que ha "arriesgado" este domingo para llevarse el triunfo en el Gran Premio de Aragón porque estaba "en casa", descartando cualquier idea anterior de ser conservador, y ha destacado que se ha sabido "defender" de los ataques de Andrea Dovizioso (Ducati).

"He arriesgado desde el inicio. Después del 'warm-up' he dicho 'quiero blando para la carrera'; quería sentir el límite del neumático y con el duro no lo sentía. Esto creo que ha sido la clave para poder estar con 'Dovi', y al final jugársela como nos la hemos jugado. Cuando quedaban ocho vueltas me he dicho 'estamos en casa'. Todo lo que dije el fin de semana, olvidado; la gente no se podrá quejar", indicó en declaraciones a Movistar MotoGP.

Además, habló de la elección de las gomas y afirmó que la caída en el 'warm-up' le ayudó a decidirse. "La caída de esta mañana me ha ayudado a saber que ese -duro- no lo quería. Sé que ha sido un riesgo, porque no había probado el blando con tanta temperatura. Las dos Suzuki y yo fuimos con el blando, y todos los duros se han quedado menos 'Dovi', que este fin de semana estaba yendo muy rápido", manifestó.

"Ya llevaba unas carreras arriesgando, pero no llegaba. En esta he visto que podía llegar, tipo Austria, y he dicho 'me la juego'. Quería ganar. Tenemos ventaja, pero va bien frenar un poquito este golpe. Esto nos permitirá arriesgar más o menos", añadió.





"Me he sabio defender"



Por otra parte, el de Cervera analizó su estrategia de atacar vueltas antes del final. "En Brno recibí un toque de Jorge, en Austria otro, aquí he visto que 'Dovi' estaba peleón. Cuando he visto que Iannone estaba en +0, supe que iba a ser entretenida. Creo que alguien ha saltado del sofá, seguro. Me he sabido defender, no quería esperarme a la última curva como siempre, quería tirar en las dos últimas vueltas", subrayó.

"Había una recta superlarga, que a rebufo lo seguía. De esa manera tenía las de perder, no podía pasarlo. Tenía buena aceleración y mi punto fuerte era el T2-T3, donde marcaba la diferencia y donde he intentado en la última vuelta apretar más que nunca", continuó sobre la lucha con el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), segundo en Alcañiz.

A pesar de la cómoda ventaja con la que cuenta en el campeonato, el catalán no quiere confiarse. "Tenemos cinco carreras, vienen tres seguidas. En motociclismo hay un factor que es el riesgo, otro que es la mecánica... y el humano. Ahí tenemos que estar más concentrados que nunca. Ahora es cuando podemos cometer el error y tenemos que estar más concentrados que nunca", advirtió.

Por último, Márquez habló de la caída de Jorge Lorenzo (Ducati). "Ni la visto ni he visto que me la hubiesen marcado. Me lo han dicho cuando he llegado. Me han dicho que ha sido en la primera curva; yo he entrado por dentro bastante rápido, derrapando, y me he ido hacia afuera. Ha sido una acción similar a cuando 'Dovi' me ha pasado y nos hemos tocado. Este circuito es el riesgo que tiene, por eso se ha visto esta lucha tan al límite. Cuando te sales a la zona sucia es muy fácil caerse", concluyó.