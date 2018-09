Márquez, más líder tras lograr en Aragón su sexta victoria de la temporada

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) marcó territorio en el Gran Premio de Aragón de MotoGP al sumar su sexta victoria de la temporada y la tercera consecutiva, con la que incrementa su ventaja al frente de la clasificación del Mundial hasta los 72 puntos.



Márquez inauguró su primera curva en un circuito mundialista el pasado jueves y sin decir una palabra más alta que otra, asegurando a todos que había que pensar en el campeonato, todo cambió en las últimas vueltas de la carrera del domingo, en la que "encendido" tras su épica pelea con Andrea Dovizioso entendió que no le valía más resultado que la victoria y se fue decidido a por ella.





