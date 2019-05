Quartararo logra su primera 'pole' como debutante

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) consiguió su primera "pole position" en la temporada en la que debuta en el mundial de MotoGP al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de España de la categoría que se disputa mañana, domingo, en el circuito "Ángel Nieto" de Jerez de la Frontera.



Quartararo, con 1:36.880, fue el mejor y, además, estableció dos nuevos récords, el de vuelta más rápida, además de convertirse en el piloto más joven de la historia en conseguir la "pole position" con veinte años y 14 días, quitándole a Marc Márquez esa marca, que tenía desde 2013, en el Gran Premio de Las Américas, cuando la consiguió con 20 años y 62 días.



El portugués Miguel Oliveira fue noticia antes incluso de comenzar la primera clasificación al anunciarse la renovación de su contrato con el equipo que dirige el francés Hervé Poncharal para pilotar una temporada más la KTM RC 16, con la que no pudo pasar de la primera clasificación.



No disputó la primera clasificación el italiano Andrea Iannone, quien sufrió una fuerte caída con su Aprilia RS-GP en la que se dio un fuerte golpe en el pie izquierdo en los cuartos libres, que tuvo que ir a la clínica del circuito para someterse a un intenso examen médico, en el que se descartó algún tipo de lesión pero que recomendó un análisis más extenso en un hospital de Jerez.





