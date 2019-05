Antonelli se impone en Jerez y Canet termina cuarto

El italiano Niccolo Antonelli (Honda) ganó la batalla por la victoria en el Gran Premio de España de Moto3 que se disputó en el circuito "Ángel Nieto" de Jerez de la Frontera en una dura pelea con su propio compañero de equipo Tatsuki Suzuki y el italiano Celestino Vietti (KTM).



El mejor español de la categoría fue Arón Canet (KTM), quien acabó en la cuarta posición, con Albert Arenas (KTM), quinto.



Precisamente uno de los pupilos del equipo de Paolo Simoncelli -que besó la foto de su hijo Marco tras el doblete de sus pilotos-, el nipón Tatsuki Suzuki (Honda), salió como una exhalación al apagarse el semáforo, perseguido ya unos metros más atrás desde el principio por los italianos Celestino Vietti (KTM) y Dennis Foggia (KTM), por entonces el más rápido entre los españoles era Marcos Ramírez (Honda), sexto.



El argentino Gabriel Rodrigo (Honda), que batió el récord del circuito durante los entrenamientos, acabó por los suelos antes de cumplirse el primer giro y aunque consiguió arrancar nuevamente la moto, ya había perdido todo contacto con los pilotos de cabeza, en donde el tirón inicial fue muy fuerte y ello permitió que sucesivas vueltas rápidas de algunos de sus integrantes acabasen batiendo el récord del trazado.





Let the celebrations begin! ??@_Nicco23 is overjoyed at his first win since Qatar 2016! Beautifully judged on the last lap! ????#SpanishGP ???? pic.twitter.com/yiZiOM55ex