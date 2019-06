Tony Arbolino supera a Gabriel Rodrigo en la última vuelta y logra la pole

El italiano Tony Arbolino (Honda) consiguió su primera mejor clasificación de la temporada y la tercera de su carrera deportiva al ser el más rápido en la oficial para el Gran Premio de Italia de Moto3 que este domingo se disputa en el circuito de Mugello.



Arbolino logró un nuevo récord del circuito con 1:56.407 y superó en más de seis décimas de segundo a su inmediato perseguidor, el argentino Gabriel Rodrigo (Honda) y en casi nueve a su compatriota Lorenzo Dalla Porta (Honda).



Los españoles Raúl Fernández (KTM) y Marcos Ramírez (Honda), que no estuvieron demasiado acertados al final de las series libres, el surafricano Darryn Binder (KTM) y el italiano Andrea Migno (KTM) fueron los más rápidos en la primera clasificación y con ello lograron el pase a la segunda, con lo que los únicos españoles que se quedaron fuera de la misma fueron Vicente Pérez (KTM), vigésimo octavo, y Albert Arenas (KTM), vigésimo segundo.







La segunda clasificación comenzó como habitualmente con alguna serie de pilotos que se lo tomaron con mucha calma para intentar evitar que sus rivales les cogiesen el rebufo en un trazado en el que la aspiración de las motos resulta fundamental en la larga recta de Mugello, de 1.141 metros y con seis pilotos españoles entre los dieciocho con derecho a disputarla.Nada más comenzar la Q2 quien se puso al frente fue nuevamente el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), que había sido el más rápido en la segunda sesión libre, secundado por su propio compañero de equipo, el italiano Niccolo Antonelli, en una clara estrategia de rodar juntos para garantizarse esos rebufos tan importantes para arañar décimas de segundo al tiempo.y perjudicar a todos los participantes en la recta de línea y otro fue las estrategias de los equipos, siempre con el objetivo de intentar que sus pilotos más rápidos no se llevasen tras su estela a otros rivales.En los dos últimos minutos fue el argentino Gabriel Rodrigo (Honda), quien en solitario consiguió desbancar de la primera plaza a Suzuki, en tanto que al resto de pilotos parecía costarles algo más bajar sus mejores tiempos personales.Los últimos minutos resultaron decisivos para muchos pilotos y aunque Rodrigo parecía que iba a ser el autor del mejor tiempo final, el italiano Tony Arbolino acabó superando por seis décimas de segundo al argentino Rodrigo, lo que ya era un nuevo récord del trazado al rodar en 1:56.407, por el 1:56.615 que desde 2015 tenía el británico Danny Kent (Honda).y la estrategia le salió bien, no así al británico John McPhee (Honda), que acabó último al no conseguir el ritmo necesario por tener otros pilotos por delante que le estorbaron.Marcos Ramírez, llegado desde la primera clasificación, acabó en la novena posición, justo por delante del líder del mundial, el también español Arón Canet (KTM), que en esta ocasión no pudo destacar.Alonso López (Estrella Galicia 0'0 Honda), segundo al final de las sesiones libres, cayó hasta la undécima posición, justo por delante de Jaume Masiá (KTM), con Raúl Fernández decimoquinto y Sergio garcía decimosexto