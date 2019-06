Jorge Lorenzo, traslado al hospital tras una dura caída en las pruebas libres de Holanda

El piloto español Jorge Lorenzo (Repsol Honda) ha tenido que ser trasladado al hospital después de sufrir una dura caída este viernes durante los primeros entrenamientos libres de la categoría de MotoGP del Gran Premio de Holanda.



El balearcuando perdió el control de su montura. Tras la deslizarse por la pista hasta la zona de grava, ahí ha dado varios volteretas impactando con el suelo.El pentacampeón ha tenido que ir al centro médico del trazado holandés, y posteriormente, se ha decidido que vaya a un hospital par, según indicaron desde el Repsol Honda.Hay que recordar que hace seis años, el español, entonces en Yamaha, sufrió una fuerte caída también en los libres que le dañó la clavícula izquierda y que le obligó a volver a Barcelona para operarse, lo que no impidió que regresase para competir y finalizar quinto.El médico jefe del campeonato, el español, ha descartado una lesión cerebral en Lorenzo, pero ha sido quien ha recomendado "hasta lumbosacra y un tacto abdominal".; le hemos hecho las pruebas pertinentes aquí dentro, una radiografía convencional", explicó al sitio web DAZN Ángel Charte, quien así dijo no estar tranquilo y por eso decidió enviarlo a un centro médico de Assen."Hemos decidido, a pesar de que no haya lesión cerebral, que no la hay, hacer un estudio completo radiológico a nivel de columna cervical hasta zona lumbosacra, y un tacto abdominal pues preocupa el dolor intenso en la zona dorso-lumbar", señaló Charte.