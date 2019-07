Marc Márquez repite victoria en el GP de Alemania

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se adjudicó una nueva victoria en el Gran Premio de Alemania de MotoGP que se disputó este domingo en el circuito de Sachsenring, por delante del también español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y del británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V).





The celebrations begin early! ??@marcmarquez93 starts the party with his adoring public!!! ??#GermanGP ???? pic.twitter.com/IFuFTQb5Uv