Álex Rins supera a Marc Márquez por 13 milésimas para ganar en Silverstone

El español Alex Rins (Suzuki GSX RR) consiguió su segundo triunfo de la temporada al imponerse por apenas trece milésimas de segundo a Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) en el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP que se ha disputado en el circuito de Silverstone con Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) copando la tercera plaza de un podio íntegramente español.



Rins supo esperar el momento propicio para atacar a Márquez en donde menos se lo esperaba pues el líder del Repsol Honda supo cerrar todas las puertas a su rival pero aquél sacrificó la penúltima curva para preparar la última, en donde sabía que Márquez se tendría que abrir y él se metió por el interior para conseguir ese triunfo por apenas 13 milésimas de segundo.





? VÍDEO | Así fue el histórico mano a mano entre Rins y Márquez que está dando la vuelta al mundo ? #BritishGP ?? #MotoGP ? pic.twitter.com/bR51G4ku6J — DAZN España (@DAZN_ES) 25 de agosto de 2019

El esfuerzo fue de tal magnitud que tras atravesary tuvo que regresar a su taller con una moto de los comisarios del circuito.Con todo, Marc Márquez aumenta su ventaja en la provisional del mundial hasta los 78 puntos de ventaja sobre Andrea Dovizioso, que no pudo puntuar, y Alex Rins ya ocupa la tercera posición del campeonato.pegado tras su estela mientras que el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) pierde el control de su moto y rueda por los suelos involucrando en su error al italiano Andrea Dovizioso, que embiste la moto del francés, que sale ardiendo de la pista.Quartararo vio como la Suzuki GSX RR de Alex Rins hacía un extraño y quizás instintivamente tocó el freno delantero de su moto, lo que se conoce por su definición sajona como "panic braking", lo que le hizo caer e involucrar en su error al italiano.por las asistencias médicas aunque en el caso del francés pudo regresar a su taller por su propio pie, no así el italiano que aunque levantó el pulgar de su mano derecha en señal de "OK" salió en camilla hacia la clínica del circuito.En carrera Marc Márquez empeñó todo su esfuerzo en marcar un fuerte ritmo para intentar escaparse, perseguido por Valentino Rossi y Alex Rins, que no tardó demasiado en superar al italiano, al aprovecharse de un error de trayectoria, para pegarse al rebufo del líder del equipo Repsol Honda.Márquez protagonizó varias vueltas rápidas de carrera para intentar conseguir una carrera en solitario, pero Alex Rins pareció en condiciones de aguantar su ritmo y Rossi, tras reponerse del error, intentó acercarse nuevamente al dúo de cabeza, al igual que Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que se había quedado algo descolgado y tiró con fuerza para engancharse al rebufo de la moto de su compañero de equipo.En la quinta vuelta Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP18) se fue por los suelos -si bien continuó para ser decimosexto-para intentar acercarse al dúo formado por Márquez y Rins, que dio la impresión de poder atacar al piloto de Repsol Honda en determinados puntos del circuito.No fue hasta el principio de la novena vuelta cuando Alex Rins preparó su adelantamiento a Marc Márquez, quien dio la impresión de dejarle pasar para apenas tres curvas más tarde devolverle el adelantamiento y recuperar el liderato en una acción también premeditada del piloto de Suzuki, que al único que benefició fue a Maverick Viñales, que venía por detrás y paso de estar a menos de tres segundos para ponerse a dos.El francés Johann Zarco (KTM RC 16) intentó superar por el interior al portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) en ese mismo giro, pero entró muy colado y acabó embistiendo al lusitano y ambos se fueron al suelo.Marc Márquez, que en la décima vuelta marcó un nuevo récord del circuito al rodar en 1:59.936, que replicó a las milésimas de segundo Alex Rins.El duelo por la victoria estaba claramente ceñido a los dos pilotos españoles, Marc Márquez y Alex Rins, sin que pareciese posible que Maverick Viñales les alcanzase, pero el de Yamaha no desistió en su empeño ni arrojó la toalla casi hasta el final.En la decimoquinta vuelta Alex Rins vio en su computadora de a bordo el aviso "Mapping 3", que suele ser algún cambio de potencia en la gestión electrónica del motor, sólo restaba saber si esa señal era paraAún tuvo un susto Alex Rins en la decimoséptima vuelta que consiguió salvar, aunque se abrió una brecha de seis décimas que consiguió recuperar muy rápidamente, lo que dejó al descubierto el hecho de que el de Suzuki parecía tener algo más que el de Repsol Honda y por detrás el de Yamaha se acercaba peligrosamente.A dos vueltas del final lo intentó Rins por primera vez pero enseguida se la devolvió Márquez yy con Viñales cada vez más cerca, lo que presagió una última vuelta de infarto.Ese momento, de la entrada a la recta de meta no fue más que la trampa que Rins le preparó a Márquez para la última vuelta pues el líder del mundial se esperaba un nuevo intento por fuera del de Suzuki y éste se lo preparó por dentro para sorprenderle sin ningún genero de duda.(KTM RC 16) noveno, y su hermano Aleix, que iba tras él al manillar de la Aprilia RS-GP, se tuvo que retirar con problemas mecánicas, se quedó sin puntuar,Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V), ni la sombra del cinco veces campeón mundial de sus mejores momentos, acabó decimocuarto, muy lejos de la cabeza de carrera pero beneficiado por los abandonos que se produjeron durante la misma.