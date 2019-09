Horarios de MotoGP: Gran Premio de Aragón en el circuito de Motorland

Tan solo una semana después de la carrera de San Marino llega al Mundial de motociclismo el GP de Aragón, que contará con cambios en los horarios para no coincidir con el GP de Singapur de la Fórmula 1.

En el GP de Aragón, los libres y la clasificación mantendrán su horario habitual, a partir de las 9:00, mientras que la carrera del domingo cambiará el programa. Así, Moto 3 comenzará a las 11:20, Moto GP a las 13:00 y Moto 2 a las 14:30.

Comienza la recta final del campeonato con Márquez consolidado en el liderato, con 93 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, aunque no podrá proclamarse campeón todavía. Sí podría conseguirlo en el próximo circuito, en función de los resultados que coseche en el trazado de Motorland este fin de semana.

Horarios del GP de Aragón



Viernes

09:00h / 09:40h Moto3 (FP1)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP1)

10:55h / 11:35h Moto2 (FP1)

13:15h / 13:55h Moto3 (FP2)

14:10h / 14:55h MotoGP (FP2)

15:10h / 15:50h Moto2 (FP2)

Sábado

09:00h / 09:40h Moto3 (FP3)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP3)

10:55h / 11:35h Moto2 (FP3)

12:35h / 12:50h Moto3 (Q1)

13:00h / 13:15h Moto3 (Q2)

13:30h / 14:00h MotoGP (FP4)

14:10h / 14:25h MotoGP (Q1)

14:35h / 14:50h MotoGP (Q2)

15:05h / 15:20h Moto2 (Q1)

15:30h / 15:45h Moto2 (Q2)

Domingo

09:00h / 09:20h Moto3 (WARM UP)

09:30h / 09:50h MotoGP (WARM UP)

10:00h / 10:20h Moto2 (WARM UP)

11:20h / Moto3 (CARRERA)

13:00h / MotoGP (CARRERA)

14:30h / Moto2 (CARRERA)