Márquez lidera los libres con autoridad en el GP de Aragón

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) lideró con autoridad la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Aragón de MotoGP en el circuito Motorland de Alcañiz en la que se pudo apreciar que los principales pilotos de Yamaha se perfilan con sus principales rivales.

Márquez fue el único de los pilotos de cabeza que no bajó su registro de la mañana, debido en gran medida al hecho de que sufrió una caída que dañó su primera moto y le obligó a continuar con la segunda y motivo por el cual le doblegaron en esa segunda sesión los Maverick Viñales, Valentino Rossi y Fabio Quartararo.

Una de las principales noticias de la jornada fue la decisión de bajar a Zarco de la KTM RC 16, que vino motivada por el hecho de que al optar por no continuar la próxima temporada, los directivos del fabricante austríaco han considerado que no tenía ningún sentido que continuase con ellos al no poder trabajar en la evolución de la moto, motivo por el que han optado por subir al finlandés Mika Kallio, que incluso podría continuar la próxima temporada como piloto oficial.

Mientras, los rumores sitúan al francés Johann Zarco como piloto probador de Yamaha, una marca con la que en anteriores temporadas consiguió destacar e incluso pelear por el podio y la victoria en varias carreras.

Pero, en pista, el dominio de Marc Márquez continuó con mano de hierro inicial, en esta segunda sesión, secundado por Alex Rins (Suzuki GSX RR), 1:48.204 del primero por 1:48.737 del segundo, aunque lejos del registro estratosférico que marcó en la primera tanda libre, con 1:46.869, y eso que no estuvo exento de protagonizar algún incidente.

Fue con más de quince minutos de entrenamiento efectivo por delante cuando el líder del mundial perdió la rueda delantera de su Repsol Honda y acabó por los suelos en la curva ocho buscando el límite de la frenada en esa zona, y aunque intentó continuar, los daños que sufrió la moto se lo impidieron y tuvo que regresar andando a su taller.

Lorenzo, lejos de la cabeza



En pista, tanto los pilotos de Yamaha, el español Maverick Viñales y el francés Fabio Quartararo, como los de Ducati, los italianos Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci, buscaban mejorar su rendimiento sin demasiado éxito, como también Valentino Rossi, decimoséptimo en la primera tanda y undécimo en la segunda, tras mejorar en torno a medio segundo su mejor registro personal.

Más atrás, Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V) se esforzó por mejorar, pero su registro de 1:50.319 estaba muy lejos de los hombres de cabeza.

Viñales tomó el mando de la tabla de tiempos en su decimoquinto giro y, en el siguiente, volvió a bajar su mejor marca personal para rodar en 1:48.034 y después 1:48.014, su mejor tiempo de todo el fin de semana, pero lejos aún del mejor crono de Márquez, que si bien acabó cuarto la segunda tanda, tras tres pilotos de Yamaha, el propio Viñales, Valentino Rossi y Fabio Quartararo, fue el claro dominador del primer día.

La caída que sufrió Márquez trastocó sus planes para la segunda tanda de pruebas, pero su actuación matinal le confirmó como el piloto más rápido de MotoGP en el primer día del Gran Premio de Aragón, por delante de todos los pilotos de Yamaha.

La mejor Ducati fue la del australiano Jack Miller, que acabó sexo, con Andrea Dovizioso en el octavo puesto y sin dar muchas muestras de capacidad de reacción, lo que le podría colocar en una situación comprometida para la carrera del domingo y también para la clasificación del mundial.

Joan Mir (Suzuki GSX RR) logró el noveno mejor tiempo, por delante de Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y de Alex Rins (Suzuki GSX RR), mientras Lorenzo se tuvo que conformar con la vigésima posición ahora a 2,8 segundos del líder, su propio compañero de equipo.