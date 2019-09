Brad Binder se lleva el triunfo en Moto2

El surafricano Brad Binder (KTM) ganó con solvencia el Gran Premio de Aragón de Moto2 en el circuito Motorland de Alcañiz, por delante de los españoles Jorge Navarro (Speed Up) y Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que aumenta su ventaja en la clasificación provisional del Mundial.



No estuvieron muy acertados en la salida los mejores de entrenamientos pues tanto Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) como Augusto Fernández (Kalex) se dejaron sorprender por el surafricano Brad Binder (KTM) y el italiano Luca Marini (Kalex) y quizás por los nervios de la situación antes de que se acabase la primera vuelta el pupilo de Sito Pons, Augusto Fernández, se fue por los suelos aunque corrió hacia su moto para intentar continuar desde la última posición.





Fernández, segundo ahora en la, ha dejado escapar una oportunidad de oro para recortar distancias con el líder, aunque aún con cinco grandes premios por delante en los que intentar enmendar la situación.Cumplido el primer giro, el surafricano, que ganó el pasado año en este mismo escenario, había conseguido unos metros de ventaja respecto a sus perseguidores, si bien Marini y Márquez se pusieron en fila india para impedir la fuga de su rival, por delante de Jorge Navarro (Speed Up), que marcó una vuelta rápida de carrera, Xavier Vierge (Estrella Galicia 0'0 Kalex), Sam Lowes (Kalex) o Jorge Martín (KTM), entre otros., pero estos no se lo permitieron y lo que si se produjo fue una primera selección de aspirantes en la que estaban, además del surafricano, los españoles Márquez y Navarro, el italiano Marini y el suizo Thomas Luthi (Kalex), y un poco más atrás Vierge y Lowes.En la sexta vueltaquien por entonces apenas tiene una ventaja de siete décimas de segundo, pero el italiano le devolvió el adelantamiento poco después y con ello permitieron que la ventaja del surafricano aumentase hasta el segundo.Lejos de comenzar la caza de Brad Binder, el trío perseguidor no pudo impedir que aquél aumentase a casi dos segundos sus diferencias en el undécimo giro, lo que prácticamente consolidó la fuga del surafricano, pero fue entonces cuando el piloto de Estrella Galicia 0'0 reaccionó para superar a Luca Marini y cambiar claramente su ritmo de carrera.La duodécima vuelta comenzó con unaque en el primer parcial bajó a 2,0, en el segundo a 1,89, 1,82 en el tercero y 1,87 al término de ese giro, pero esa acabó siendo la constante en ese momento de la carrera, lo que clarificaba una situación que parecía ya irreversible y es que el surafricano iba camino de su segunda victoria consecutiva en el circuito Motorland de Alcañiz.Márquez y Navarro se quedaron solos en persecución de Binder, pero no pudieron alcanzarlo antes de la bajada de la bandera de cuadros y se tuvieron que conformar con la tercera y segunda posición, respectivamente, aunque al no puntuar Augusto Fernández, vigésimo segundo, al de Estrella Galicia 0'0 le valió para aumentar considerablemente su ventaja en la clasificación del mundial., con Jorge Martín (KTM), noveno, por delante de Xavier Vierge.